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Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

Según acordaron Pedro Sánchez y Tebboune, el próximo mes de octubre se volverán a ver en Madrid, con muchos asuntos nuevos que tratar

Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune (EFE / ALGERIAN PRESIDENCY PRESS OFFICE)
Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune (EFE / ALGERIAN PRESIDENCY PRESS OFFICE)
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El norte de África vive meses intensos. Marruecos afronta sus elecciones mientras las polémicas por la entrada masiva en Ceuta sigue acaparando titulares. A su lado, Argelia mueve fichas. En la última semana, ha llegado a acuerdos con Estados Unidos, Níger o Mali, mientras que ha anunciado su ruptura diplomática con Emiratos Árabes Unidos. En julio, un día después de la final del Mundial, Pedro Sánchez viajó a Argelia para reunirse con su presidente Tebboune. Según acordaron, el próximo mes de octubre se volverán a ver en Madrid, con muchos asuntos nuevos que tratar.

Argelia es uno de los principales exportadores de gas de todo el mundo, y ocupa la primera posición en el caso de importación en España. Precisamente este recurso económico es una de sus batallas abiertas con Marruecos. Ambos cuentan con proyectos de importantes gasoductos. Además, la inversión en defensa no hace más que crecer, superando el 8% del PIB y con intención de seguir aumentando el porcentaje.

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"Argelia es un suministrador estable, fiable y constante de gas", ha ensalzado el ministro de Exteriores español.

Nueva relación con EEUU

Estados Unidos y Argelia avanzan en el refuerzo de su relación bilateral con una nueva ronda de contactos de alto nivel. El asesor principal del presidente Donald Trump para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, concluyó esta semana pasada su visita a Argel tras reunirse con el presidente Abdelmadjid Tebboune, y otros miembros del Gobierno. Boulos destacó el carácter estratégico de la relación durante su encuentro con Tebboune y aseguró que Argelia es “un socio cercano”.

Los principales objetivos señalados, sin entrar en muchos detalles, son reforzar la seguridad regional y ampliar las oportunidades económicas entre ambos países, apuntando al sector de la energía. Estos encuentros han servido a EEUU para mantener una posición de alianza con las distintas potencias norteafricanas. En los últimos años ha apostado por establecer vínculos con Marruecos, con ejercicios militares o venta de armamento, pero no por ello han querido renunciar a relacionarse con Argelia.

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Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo y con compromisos en distintos ámbitos

Acuerdos en África y ruptura con EAU

Argelia ha realizado varios movimientos relevantes en África en las últimas semanas. Por un lado, ha estrechado lazos con Mali. Este lunes, el primer ministro, Sifi Ghrieb, aterrizó en Bamako, donde el primer ministro y jefe del Gobierno de Mali, Abdoulaye Maïga, le esperaba. La elección del momento no es una casualidad. Desde hace meses, el grupo terrorista, vinculado a Al-Qaeda, JNIM, realiza ataques y control varios puntos del país. Hace pocos días, Mali anunció que había matado a “decenas de terroristas”. Este lunes, varias agencias como Sana.Sy apuntan a un nuevo ataque que ha asesinado a cerca de 50 militares. La expansión del terrorismo en el Sahel preocupa a todos los países del entorno, lo que ha impulsado nuevos acuerdos en materia de seguridad.

Ghrieb ha afirmado que su visita abre “una nueva etapa” en las históricas relaciones entre Argelia y Mali, basadas en fraternidad, solidaridad y buena vecindad. También ha propuesto reforzar la coordinación frente a los desafíos de seguridad y terrorismo. En medio de una escalada de inestabilidad, Argelia trata de mostrarse como un socio. Algo similar ha hecho en Níger. Una semana antes, conocíamos la noticia de que el gobierno argelino había decidido enviar cuatro cazas Su-30MKA, un avión cisterna Il-78 y un transportador Il-76 para ayudar al ejército de Níger a frenar una ofensiva tras un golpe de Estado militar.

Mientras Argelia intenta tejer mejores relaciones en su continente y posicionarse como un sólido apoyo de algunos de sus vecinos, rompe relaciones con otros países. Argelia terminó con las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos tras acusar a Abu Dabi de “acciones hostiles” e injerencia regional. Dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la medida y, posteriormente, cerró su espacio aéreo a aeronaves de EAU. Las diferencias señaladas como motivos son supuesta injerencias en temas regionales como el Sáhara Occidental y sus vínculo con Israel y EEUU en los ataques abiertos contra Irán.

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