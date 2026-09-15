España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

Una extensa planta fotovoltaica se despliega sobre colinas áridas en España junto a una red de alta tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

España produce cada vez más electricidad eólica y solar y depende mucho menos del gas que hace unos años. Pero esa protección tiene un límite: cuando cae la generación renovable, el gas todavía puede marcar el precio de todo el mercado. En agosto, tras meses de encarecimiento en los mercados por el ‘shock’ provocado por la guerra en Irán, quedó claro hasta qué punto. El precio mayorista de la electricidad alcanzó los 118,24 euros por megavatio hora, el nivel mensual más alto desde febrero de 2023 y un 72,8% más que un año antes.

El repunte no invalida el avance de las renovables. Al contrario: España está hoy mucho menos expuesta al gas que hace unos años y mantiene una ventaja significativa frente a otros grandes mercados europeos. Pero esa protección todavía no es suficiente para aislar al sistema eléctrico de los vaivenes del mercado gasista.

PUBLICIDAD

Un informe reciente de la New Economics Foundation (NEF) ilustra el cambio. Según sus cálculos, el gas fijaba el precio de la electricidad en España durante el 75% del tiempo en el primer semestre de 2019. Seis años después, en el mismo período de 2025, lo hacía solo el 19%. En ese intervalo, el país duplicó su capacidad eólica y solar instalada.

Cuando cae la generación renovable, vuelve el gas

La evolución de los últimos meses muestra el límite de esa protección. El precio mayorista pasó de 42,44 euros por megavatio hora en abril a 54,25 euros en mayo, 70,08 euros en junio, 104,80 euros en julio y 118,24 euros en agosto, según los datos de Grupo ASE. Con los costes provisionales del sistema añadidos, de 17,53 euros por megavatio hora, el precio final provisional alcanzó los 135,78 euros.

PUBLICIDAD

Una infografía de Infobae detalla cómo el gas determina el precio de la electricidad en España durante las horas con menor generación renovable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal factor detrás de la escalada fue el encarecimiento del gas natural. El MIBGAS, referencia del mercado español, registró en agosto un precio medio de 61,87 euros por megavatio hora, un 89,6% más que en el mismo mes de 2025. El mercado se vio presionado por las restricciones al tránsito de gas natural licuado por el estrecho de Ormuz y por unas reservas europeas inferiores a las habituales para esta época del año.

El precio se decide en las horas sin suficiente sol ni viento

La respuesta está en cómo funciona el mercado mayorista. La electricidad se negocia hora a hora y las distintas tecnologías van entrando en función de sus costes. Las fuentes de generación más baratas, como la solar y la eólica cuando están disponibles, desplazan a las más caras. Pero si la producción renovable no basta para cubrir toda la demanda, es necesario recurrir a otras centrales.

PUBLICIDAD

La última tecnología necesaria para cubrir esa demanda es la que acaba fijando el precio del mercado para esa hora. Cuando esa tecnología es una central de ciclo combinado alimentada con gas, el encarecimiento del combustible se traslada al precio mayorista de toda la electricidad negociada en ese período. Por eso el peso del gas en la generación no tiene que ser mayoritario para que siga teniendo una enorme influencia sobre los precios.

Los datos de agosto permiten ver ese mecanismo con claridad. Entre las 10:00 y las 18:00, cuando la generación fotovoltaica alcanza sus niveles más elevados, el precio medio de la electricidad fue de 26,37 euros por megavatio hora. Por la noche, fuera de esa franja se disparó hasta los 164,19 euros.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

La diferencia, de casi 138 euros por megavatio hora, refleja hasta qué punto la abundancia de energía solar puede hundir los precios durante las horas centrales del día y cuánto cambia el escenario cuando desaparece. La generación solar representó el 31,76% del mix energético en agosto, suficiente para llevar los precios diurnos a niveles inferiores a los 20 euros en determinados momentos, pero insuficiente para evitar los picos nocturnos, que llegaron a superar los 200 euros por megavatio hora.

España sigue pagando menos que sus vecinos

A pesar del fuerte incremento de agosto, España mantiene una posición relativamente favorable frente a otros países europeos. El informe de la New Economics Foundation calcula que durante el primer semestre de 2025 los precios mayoristas españoles fueron un 32% inferiores a la media de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

La diferencia se explica en buena medida por el creciente peso de las renovables. España ha incorporado grandes cantidades de capacidad solar y eólica en los últimos años, reduciendo la frecuencia con la que las centrales de gas son necesarias para fijar el precio del mercado.

El Banco de España también ha cuantificado el efecto. Según sus estimaciones, los precios mayoristas de la electricidad habrían sido un 40% más altos en 2024 si la generación eólica y solar se hubiera mantenido en los niveles de 2019. El potencial de reducción todavía es considerable. La institución calcula que los precios podrían caer otro 50% para 2030 si España cumple los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

PUBLICIDAD