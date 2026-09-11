España

Receta de pollo con miel, soja y limón, un plato facilísimo, con pocos ingredientes y que da una vuelta a la receta tradicional

Esta versión agridulce, difundida por un cocinero experto, gana una textura brillante gracias al paso final

Una pechuga de pollo friéndose y con salsa.
Esta receta se hace en pocos minutos y sirve para cualquier cena entre semana que te apetezca dar una vuelta al pollo a la plancha. (@poesíadefogón)
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El pollo con miel, soja y limón es de esas recetas que conquistan al primer bocado. La combinación de dulce, salado y ácido crea una salsa brillante que se pega a la carne y deja ganas de repetir.

Esta versión llega de la mano de Pablo Suárez, creador de contenido conocido como @poesíadefogón, que propone un giro sencillo a la clásica receta agridulce. Su versión conserva la base de soja y miel típica de la cocina oriental, pero incorpora vino blanco y ajo dorado en aceite de oliva, dos ingredientes que aportan un matiz mediterráneo a la salsa. El resultado es un plato pensado para resolver una cena entre semana en poco más de veinte minutos, con arroz blanco o patatas al vapor como acompañamiento habitual.

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Receta de pollo con miel, soja y limón

Pechugas de pollo crudas, líquidos en recipientes de vidrio, condimentos, aceite y perejil colocados sobre una mesa de madera.
La mejor receta para un día que no sabes qué cenar y no te apetece hacerte unas pechugas de pollo sencillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta consiste en pechugas de pollo doradas y bañadas en una salsa espesa a base de miel, soja y limón. La técnica clave está en marcar bien la carne antes de sumergirla en la salsa, y en usar maicena para conseguir esa textura brillante y untuosa que caracteriza al plato final.

Tiempo de preparación

  • El tiempo total ronda los 25 minutos.
    • Preparación de ingredientes y salsa: 10 minutos.
    • Cocción de las pechugas y reducción de la salsa: 15 minutos.

Ingredientes

Para 2 personas:

  • 2 pechugas de pollo
  • 60 ml de salsa de soja
  • 60 ml de miel
  • 30 ml de zumo de limón
  • 150 ml de caldo de pollo
  • 1 diente de ajo rallado
  • 50 ml de vino blanco
  • 1 cucharada de maicena
  • 2 cucharadas de agua
  • Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil fresco picado para terminar

Cómo hacer pollo con miel, soja y limón, paso a paso

  • Mezclamos la soja, la miel, el zumo de limón y el caldo de pollo en un bol. Reservamos.
  • Cincelamos las pechugas con el cuchillo para facilitar su cocción.
  • Salpimentamos al gusto por ambos lados.
  • Calentamos un buen chorro de aceite en una sartén y marcamos las pechugas hasta que estén bien doradas.
  • Retiramos las pechugas y reservamos.
  • En el mismo aceite, doramos ligeramente el ajo rallado.
  • Desglasamos con el vino blanco y dejamos reducir.
  • Añadimos la mezcla de soja, miel, limón y caldo que teníamos reservada.
  • Reincorporamos las pechugas a la sartén.
  • Hervimos a fuego suave durante 5 minutos.
  • Diluimos la maicena en el agua y la vertemos sobre la salsa para espesarla. Este paso es clave para lograr la textura correcta.
  • Cocinamos 2 minutos más a fuego suave hasta que la salsa tome cuerpo.
  • Añadimos el perejil picado por encima y servimos de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 380 kcal
  • Proteínas: 35 g
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Azúcares: 25 g
  • Sodio: 900 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo con miel, soja y limón se conserva en la nevera hasta 3 días, en un recipiente hermético. También se puede congelar hasta 2 meses. Para descongelar, lo ideal es dejarlo en la nevera de un día para otro y calentarlo a fuego suave para que la salsa no se corte.

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