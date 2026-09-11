Receta de pollo con miel, soja y limón, un plato facilísimo, con pocos ingredientes y que da una vuelta a la receta tradicional

El pollo con miel, soja y limón es de esas recetas que conquistan al primer bocado. La combinación de dulce, salado y ácido crea una salsa brillante que se pega a la carne y deja ganas de repetir.
Esta versión llega de la mano de Pablo Suárez, creador de contenido conocido como @poesíadefogón, que propone un giro sencillo a la clásica receta agridulce. Su versión conserva la base de soja y miel típica de la cocina oriental, pero incorpora vino blanco y ajo dorado en aceite de oliva, dos ingredientes que aportan un matiz mediterráneo a la salsa. El resultado es un plato pensado para resolver una cena entre semana en poco más de veinte minutos, con arroz blanco o patatas al vapor como acompañamiento habitual.
PUBLICIDAD
Receta de pollo con miel, soja y limón
Esta receta consiste en pechugas de pollo doradas y bañadas en una salsa espesa a base de miel, soja y limón. La técnica clave está en marcar bien la carne antes de sumergirla en la salsa, y en usar maicena para conseguir esa textura brillante y untuosa que caracteriza al plato final.
Tiempo de preparación
- El tiempo total ronda los 25 minutos.
- Preparación de ingredientes y salsa: 10 minutos.
- Cocción de las pechugas y reducción de la salsa: 15 minutos.
Ingredientes
Para 2 personas:
- 2 pechugas de pollo
- 60 ml de salsa de soja
- 60 ml de miel
- 30 ml de zumo de limón
- 150 ml de caldo de pollo
- 1 diente de ajo rallado
- 50 ml de vino blanco
- 1 cucharada de maicena
- 2 cucharadas de agua
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco picado para terminar
Cómo hacer pollo con miel, soja y limón, paso a paso
- Mezclamos la soja, la miel, el zumo de limón y el caldo de pollo en un bol. Reservamos.
- Cincelamos las pechugas con el cuchillo para facilitar su cocción.
- Salpimentamos al gusto por ambos lados.
- Calentamos un buen chorro de aceite en una sartén y marcamos las pechugas hasta que estén bien doradas.
- Retiramos las pechugas y reservamos.
- En el mismo aceite, doramos ligeramente el ajo rallado.
- Desglasamos con el vino blanco y dejamos reducir.
- Añadimos la mezcla de soja, miel, limón y caldo que teníamos reservada.
- Reincorporamos las pechugas a la sartén.
- Hervimos a fuego suave durante 5 minutos.
- Diluimos la maicena en el agua y la vertemos sobre la salsa para espesarla. Este paso es clave para lograr la textura correcta.
- Cocinamos 2 minutos más a fuego suave hasta que la salsa tome cuerpo.
- Añadimos el perejil picado por encima y servimos de inmediato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 380 kcal
- Proteínas: 35 g
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 25 g
- Sodio: 900 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El pollo con miel, soja y limón se conserva en la nevera hasta 3 días, en un recipiente hermético. También se puede congelar hasta 2 meses. Para descongelar, lo ideal es dejarlo en la nevera de un día para otro y calentarlo a fuego suave para que la salsa no se corte.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD