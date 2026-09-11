Receta de pollo con miel, soja y limón, un plato facilísimo, con pocos ingredientes y que da una vuelta a la receta tradicional

Esta receta se hace en pocos minutos y sirve para cualquier cena entre semana que te apetezca dar una vuelta al pollo a la plancha. (@poesíadefogón)

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El pollo con miel, soja y limón es de esas recetas que conquistan al primer bocado. La combinación de dulce, salado y ácido crea una salsa brillante que se pega a la carne y deja ganas de repetir.

Esta versión llega de la mano de Pablo Suárez, creador de contenido conocido como @poesíadefogón, que propone un giro sencillo a la clásica receta agridulce. Su versión conserva la base de soja y miel típica de la cocina oriental, pero incorpora vino blanco y ajo dorado en aceite de oliva, dos ingredientes que aportan un matiz mediterráneo a la salsa. El resultado es un plato pensado para resolver una cena entre semana en poco más de veinte minutos, con arroz blanco o patatas al vapor como acompañamiento habitual.

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Receta de pollo con miel, soja y limón

La mejor receta para un día que no sabes qué cenar y no te apetece hacerte unas pechugas de pollo sencillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta consiste en pechugas de pollo doradas y bañadas en una salsa espesa a base de miel, soja y limón. La técnica clave está en marcar bien la carne antes de sumergirla en la salsa, y en usar maicena para conseguir esa textura brillante y untuosa que caracteriza al plato final.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 25 minutos . Preparación de ingredientes y salsa: 10 minutos. Cocción de las pechugas y reducción de la salsa: 15 minutos.



Ingredientes

Para 2 personas:

2 pechugas de pollo

60 ml de salsa de soja

60 ml de miel

30 ml de zumo de limón

150 ml de caldo de pollo

1 diente de ajo rallado

50 ml de vino blanco

1 cucharada de maicena

2 cucharadas de agua

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para terminar

Cómo hacer pollo con miel, soja y limón, paso a paso

Mezclamos la soja , la miel, el zumo de limón y el caldo de pollo en un bol. Reservamos.

Cincelamos las pechugas con el cuchillo para facilitar su cocción.

Salpimentamos al gusto por ambos lados.

Calentamos un buen chorro de aceite en una sartén y marcamos las pechugas hasta que estén bien doradas.

Retiramos las pechugas y reservamos.

En el mismo aceite, doramos ligeramente el ajo rallado.

Desglasamos con el vino blanco y dejamos reducir.

Añadimos la mezcla de soja, miel, limón y caldo que teníamos reservada.

Reincorporamos las pechugas a la sartén.

Hervimos a fuego suave durante 5 minutos.

Diluimos la maicena en el agua y la vertemos sobre la salsa para espesarla. Este paso es clave para lograr la textura correcta.

Cocinamos 2 minutos más a fuego suave hasta que la salsa tome cuerpo.

Añadimos el perejil picado por encima y servimos de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 380 kcal

Proteínas: 35 g

Grasas: 10 g

Carbohidratos: 32 g

Azúcares: 25 g

Sodio: 900 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo con miel, soja y limón se conserva en la nevera hasta 3 días, en un recipiente hermético. También se puede congelar hasta 2 meses. Para descongelar, lo ideal es dejarlo en la nevera de un día para otro y calentarlo a fuego suave para que la salsa no se corte.

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