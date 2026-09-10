España

Frontex retira el buque ‘Duque de Ahumada’ de Ceuta y la Guardia Civil tendrá que proteger el Canal de la Mancha hasta finales de 2026

Permanecerá en la operación hasta finales de mes, cuando será relevado por el patrullero Río Segura, también del Instituto Armado

Buque Duque de Ahumada de Guardia Civil (EFE/ Giner)
Buque Duque de Ahumada de Guardia Civil (EFE/ Giner)
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Frontex ha confirmado nuevos despliegues dentro de sus funciones de protección de Europa. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas anunció el 4 de septiembre el primer despliegue de un buque patrullero en el Canal de la Mancha, una zona donde se registran travesías de migrantes en pequeñas embarcaciones sobrecargadas rumbo al Reino Unido. El elegido es un español.

El patrullero de altura Duque de Ahumada, de la Guardia Civil, comenzó a operar frente a la costa de Francia dentro del dispositivo de búsqueda y rescate coordinado por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Gris-Nez. Este despliegue permanecerá activo durante el mes de septiembre y supone retirar el buque de las costas de Ceuta y cercanas a Marruecos, donde permanecía desde la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

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Según Frontex, el Duque de Ahumada permanecerá en la operación hasta finales de mes, cuando será relevado por el patrullero Río Segura, también de la Guardia Civil. De esta manera, el Instituto Armado juega un papel protagonista durante estos primeros meses de misión. La agencia prevé la llegada de embarcaciones aportadas por otros Estados miembros de la Unión Europea durante los próximos meses.

El nuevo buque de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada' presentado en Vigo

Despliegue en Ceuta en 2027 y falta de reemplazo

Por el momento, según ha podido saber Infobae, Frontex no tiene previsto sustituir el Duque de Ahumada en Ceuta. Si bien Bruselas confirmó el envío de más agentes y medios de la agencia a la ciudad autónoma, esto no se traduce en un barco que reemplace el de la Guardia Civil. Este buque está financiado tanto por España como por la Unión Europea, de manera que participa en misiones nacionales e internacionales.

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Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, trasladó a Europa la petición de contar con el ‘Duque’ todo el próximo año en aguas españolas. El ministro pidió, en su comparecencia en el Congreso, esta medida extraordinaria que dejaría al barco fuera de sus obligaciones internacionales pero permitiría un refuerzo en Ceuta.

España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. (Fuente: Guardia Civil/Comisión Europea/Congreso/EP)

Función Duque de Ahumada en el canal

Las autoridades nacionales mantendrán la responsabilidad sobre las tareas de seguridad y búsqueda y rescate dentro de sus aguas. Frontex no participará en operaciones de interceptación marítima, según precisó la agencia, y limitará su aporte a la vigilancia y a la transmisión de información para las operaciones francesas de rescate. Las travesías por el Canal de la Mancha se realizan con frecuencia en embarcaciones precarias y con exceso de pasajeros. Frontex advirtió que los cambios repentinos de las condiciones marítimas elevan el riesgo para quienes intentan cruzar esa ruta.

La misión del navío consiste en detectar, verificar y seguir embarcaciones pequeñas en alta mar para enviar información a las autoridades francesas. Frontex señaló que el despliegue busca ampliar el conocimiento de la situación marítima y facilitar decisiones operativas más rápidas. “Una mayor concienciación se traduce en decisiones más rápidas, una mejor coordinación y una mayor protección de las vidas”, afirmó Hans Leijtens, director ejecutivo de Frontex, en el comunicado. El organismo europeo ya opera desde 2021 un avión de vigilancia sobre el Canal de la Mancha. La incorporación del patrullero permitirá sumar presencia marítima al monitoreo aéreo en el área comprendida entre Francia, Bélgica y el Reino Unido.

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