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Los expertos en longevidad coinciden: “Un paseo diario aporta aproximadamente el 90% de los beneficios de entrenar para una maratón”

Todos tenemos el deseo de vivir lo máximo posible, pero hacerlo con una buena calidad de vida es un objetivo que se puede conseguir con ciertos hábitos saludables

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
Cuatro adultos caminan o trotan vigorosamente, en un camino arbolado y soleado de un parque, promoviendo un estilo de vida activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cumplir 100 años continúa como una excepción, aunque el interés por prolongar la vida crece en paralelo a los avances de la ciencia. La pregunta ya no se limita a cuántos años puede alcanzar una persona, sino a qué condiciones permiten llegar a edades avanzadas con autonomía, movilidad y bienestar. La longevidad saludable concentra hoy buena parte de las investigaciones sobre envejecimiento.

Soplar las velas de una tarta de cumpleaños desde hace décadas implica haber atravesado épocas de cambios físicos, sociales y emocionales. Sin embargo, alcanzar esa edad pierde parte de su sentido si está acompañado de enfermedad, aislamiento o dependencia. Por eso, médicos e investigadores ponen el foco en la prevención y en los hábitos que ayudan a preservar las capacidades físicas y cognitivas.

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La ciencia busca explicar por qué algunas personas llegan a mayores y mantienen una buena calidad de vida. Los estudios analizan desde la influencia genética hasta la alimentación, el movimiento diario, la respuesta al estrés y los vínculos personales. No existe una fórmula única, pero los resultados apuntan a que las decisiones cotidianas y el entorno influyen durante toda la vida.

Un paseo diario aporta más que los esfuerzos aislados

Para Dan Buettner, investigador y autor de El secreto de las zonas azules: come y vive como la gente más saludable del planeta, el ejercicio no siempre adopta la forma de una rutina deportiva. “Un paseo diario aporta aproximadamente el 90% de los beneficios de entrenar para una maratón”, sostiene al defender una actividad moderada y frecuente frente a los picos de esfuerzo concentrados en pocos días.

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Dan Buettner con un centenario de Nicoya (Costa Rica) comiendo los platos típicos (Netflix)
Dan Buettner con un centenario de Nicoya (Costa Rica) comiendo los platos típicos. (Netflix)

Buettner vincula esa idea con las comunidades que estudió durante décadas. “Muchas de las personas más longevas habitan en regiones conocidas como las Zonas Azules, caracterizadas por una menor contaminación, una alimentación tradicional y comunidades cohesionadas que favorecen el apoyo mutuo y la participación social”, afirma. Para el investigador, el entorno puede favorecer decisiones saludables sin que dependan de una planificación constante.

El autor identifica cinco de esas regiones: la península de Nicoya, en Costa Rica; Loma Linda, en California; la isla de Icaria, en Grecia; Cerdeña, en Italia; y Okinawa, en Japón. “En todas ellas, las poblaciones tienen una esperanza de vida muy alta, existiendo personas que viven 100 años o más. Se dice pronto”, señala. Caminar, cuidar un huerto, subir escaleras, cocinar o realizar tareas domésticas forman parte de las rutinas que mantienen activo al cuerpo. Asimismo, el tabaquismo es mucho menos frecuente y comparten patrones de alimentación basados principalmente en alimentos de origen vegetal, con abundancia de legumbres, frutas y verduras, un consumo limitado de carne procesada y una ingesta calórica moderada.

La longevidad se mide también por la calidad de vida

El cardiólogo Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, resume esa perspectiva con una frase: “Lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años”. La premisa desplaza el foco desde la mera supervivencia hacia la preservación de la movilidad, la salud mental y la participación social.

Por su parte, el experto en longevidad Manuel J. Castillo plantea una fórmula similar: “No se trata de vivir más, sino con más calidad; estamos trabajando para retrasar el envejecimiento”. La evidencia revisada apunta a hábitos accesibles: priorizar legumbres, frutas, verduras y otros alimentos poco procesados; evitar el tabaco; reducir el sedentarismo y sostener lazos afectivos. En ese conjunto de decisiones, un paseo diario puede ser una parte relevante de la rutina.

Una mujer con ropa deportiva camina por un camino asfaltado en un parque, árboles, césped verde y luz cálida del sol en el fondo.
Una mujer de cincuenta años realiza su caminata diaria por un sendero arbolado, lo que promueve hábitos de vida saludables en un punto de inflexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio publicado en la revista Discover Public Health coincide con esas miradas. Los investigadores observaron que quienes alcanzan estas edades no responden a un único factor, sino a la combinación de una genética favorable, hábitos saludables mantenidos durante décadas, resiliencia psicológica y un entorno social protector. Se trata de una de las revisiones más completas realizadas hasta ahora sobre los factores asociados a la longevidad extrema, ya que integra datos genéticos, biomarcadores, estilos de vida, características psicológicas y condiciones ambientales.

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