España

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

La base lleva meses rodeada de polémicas por la prohibición del Gobierno a emplearla en los ataques estadounidenses en Oriente Medio

Militares en uniforme blanco portan banderas de España y Estados Unidos ante el rey Felipe VI y autoridades durante un homenaje al aire libre
El rey Felipe VI y Margarita Robles asisten al homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Rota. (Casa Real)
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El rey Felipe VI ha asistido este viernes al acto organizado en la Base Naval de Rota, en Cádiz, por el 25º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La ceremonia recordó a las víctimas de los ataques y reunió a autoridades civiles y militares de España y Estados Unidos en una instalación que alberga presencia naval de ambos países. Felipe llegó al recinto acompañado por una representación institucional española y estadounidense, entre los que estaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Le recibieron el embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde de Rota, José Javier Ruiz, y el almirante de la Flota, José Enrique Delgado. También estuvieron presentes la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, además de otras autoridades civiles y militares de los dos países.

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La conmemoración se celebró en la base gaditana, uno de los principales puntos de cooperación militar entre España y Estados Unidos. La base lleva meses rodeada de polémicas por la prohibición del Gobierno a emplearla en los ataques estadounidenses en Oriente Medio. No obstante, aunque en ocasiones se debate sobre un supuesto traslado del ejército de EEUU a Marruecos, Rota sigue siendo un enclave fundamental donde ambos países invierten muchos millones de euros.

El rey Felipe VI de traje en pie junto a Margarita Robles y varios oficiales militares en uniforme de gala militar
El rey Felipe VI y Margarita Robles en el homenaje a las víctimas del 11-S en la base de Rota. (Casa Real)

Ceremonia en Rota del 11-S

El programa comenzó con el desfile de la Guardia de Honor y la interpretación de los himnos nacionales de España y de Estados Unidos. A continuación, aeronaves de la Armada Española y de la Marina estadounidense realizaron un sobrevuelo sobre la base. El acto incorporó elementos propios de las ceremonias militares de recuerdo. Tras el inicio, se celebró una ofrenda floral en la que Felipe VI y el embajador estadounidense depositaron sendos lazos sobre las coronas.

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Las coronas fueron portadas por representantes del Cuerpo de Bomberos y de la Marina de Estados Unidos. La presencia de los bomberos aludió a los equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate tras los ataques de 2001. La ceremonia incluyó una invocación religiosa y una lectura conmemorativa dedicada al 11 de septiembre. También intervinieron el comandante de las Actividades Navales de Estados Unidos en España y el embajador Benjamin León. El protocolo concluyó con la “Última Alarma”, los toques de campana, la bendición y el toque de silencio.

Un emotivo repaso de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001

Felipe VI ya acudió al homenaje de 2001

Esta es la segunda vez que Felipe VI participa en un homenaje en la Base Naval de Rota por los atentados del 11-S. Su primera asistencia tuvo lugar pocos días después de los ataques, cuando era príncipe de Asturias. El 16 de septiembre de 2001, Don Felipe acudió a una ceremonia celebrada también en la base para recordar a las víctimas. Aquel acto se organizó en los días posteriores a los atentados terroristas contra Estados Unidos.

La presencia del Rey en Rota, 25 años después, enlaza ambos homenajes y subraya la continuidad de este recuerdo institucional en una base con personal español y estadounidense. La ceremonia de este viernes reunió de nuevo a representantes de los dos países en torno a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre.

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