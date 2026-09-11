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La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

El propietario dispone libremente de su inmueble sin pedir autorización al presidente ni al administrador, salvo que los estatutos originales del edificio prohíban de forma expresa la entrada de terceros ajenos al inmueble

Una plaza de aparcamiento vacía con un cartel de alquiler en la pared y en el suelo, junto a varios coches estacionados.
Una plaza vacía con carteles informativos señala la oferta de un espacio de estacionamiento en alquiler dentro de un garaje subterráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un propietario puede alquilar su plaza de garaje a una persona ajena al edificio sin pedir autorización a la comunidad, incluso si algún vecino se opone. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) española respalda esta facultad a través de su remisión al artículo 396 del Código Civil, que reconoce el derecho de propiedad exclusiva sobre cada plaza cuando esta cuenta con finca registral propia.

El artículo 396 establece que corresponde a cada piso o local “el derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente”, además de la copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble. A cada unidad se le asigna una cuota de participación que sirve para determinar su carga en los gastos y beneficios de la comunidad, pero esa cuota no condiciona la libertad del propietario para disponer de su bien.

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El propietario no necesita permiso del presidente ni del administrador

La norma es explícita: cada propietario “puede libremente disponer de su derecho”, sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones derivadas del régimen de propiedad horizontal. Esto significa que, para formalizar un contrato de alquiler sobre la plaza, no resulta necesario solicitar el visto bueno ni del presidente de la comunidad ni del administrador de fincas.

La única vía legal capaz de frenar este derecho es la existencia de una cláusula específica en los estatutos fundacionales del edificio. Si el reglamento redactado en el momento de la constitución de la finca prohíbe de forma explícita la entrada de personas ajenas al inmueble o la cesión de elementos a no residentes, el arrendamiento resultaría nulo de pleno derecho.

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Qué puede y qué no puede hacer el inquilino externo

Aunque la comunidad no puede impedir el arrendamiento, el uso que el inquilino haga de las instalaciones sí queda sujeto a límites concretos. El arrendatario externo tiene derecho a disponer de los accesos indispensables para aparcar, como mandos a distancia o llaves de la puerta del garaje y del ascensor con parada en el sótano.

Las siete normas a tener en cuenta en una comunidad de vecinos

En cambio, no puede hacer uso del resto de elementos comunes del edificio, entre ellos jardines, piscinas o el portal principal de la finca. Ante cualquier problema de convivencia o desperfecto material, como el fallo de una puerta por mal uso, el propietario de la plaza sigue siendo el único responsable civil ante la junta. La comunidad reclamará directamente al dueño del inmueble, sin perjuicio de que este pueda exigir después el importe a su inquilino.

El tratamiento fiscal cambia según el tipo de contrato

El aspecto más delicado de esta operación no se encuentra en la convivencia entre vecinos, sino en sus implicaciones ante la Agencia Tributaria. El régimen fiscal varía de forma sustancial según se alquile la plaza junto con una vivienda o de manera independiente a un tercero.

Cuando la plaza forma parte del mismo contrato de arrendamiento de la vivienda, la operación queda completamente exenta de IVA. La situación cambia si se arrienda de forma aislada a una persona ajena al edificio: en ese caso, la operación tributa como el arrendamiento de un local comercial. El propietario queda entonces obligado a repercutir un 21% de IVA en la cuota mensual, emitir factura y presentar ante la Agencia Tributaria las declaraciones trimestrales correspondientes al Modelo 303, además del resumen anual del Modelo 390.

La LPH también fija en su artículo 9 una serie de obligaciones comunes a todo propietario de plaza de garaje, ya sea integrada en una vivienda o independiente. Entre ellas figuran respetar las instalaciones generales de la comunidad, mantener en buen estado su espacio privativo y contribuir con arreglo a su cuota de participación a los gastos generales del inmueble y al fondo de reserva para obras de conservación.

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