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El Ministerio del Interior lo confirma: dormir dentro de una caravana aparcada no es ilegal siempre y cuando se haga con estas condiciones

En cualquier caso, el vehículo debe respetar las señales, las marcas viales y las normas de estacionamiento de la calle en la que se encuentre; así como ajustarse a las dimensiones de la plaza y no invadir zonas destinadas a otros usos

Dormir dentro de una caravana aparcada no es ilegal siempre y cuando se haga con estas condiciones (VisualesIA Scribnews)
Dormir dentro de una caravana aparcada no es ilegal siempre y cuando se haga con estas condiciones (VisualesIA Scribnews)
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Pasar la noche dentro de una caravana, una autocaravana o una camper no equivale a acampar, siempre que el vehículo permanezca correctamente estacionado y no extienda elementos fuera de su perímetro. Esa es la diferencia que ha precisado el Ministerio del Interior ante una de las dudas habituales entre quienes viajan o residen de forma temporal en este tipo de vehículos.

La norma permite estacionar una autocaravana en la vía pública bajo las mismas condiciones que se aplican al resto de los vehículos. El hecho de que haya personas dentro, incluso durante la noche, no transforma por sí mismo el estacionamiento en una acampada. La situación cambia cuando se instala cualquier elemento que ocupe espacio exterior o cuando el vehículo deja de ajustarse a las condiciones propias de una plaza de aparcamiento.

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La distinción tiene efectos prácticos. Aparcar fuera de las condiciones previstas para el estacionamiento puede derivar en sanciones de entre 2.000 y 3.000 euros, según la normativa aplicable y las ordenanzas que rijan en cada municipio.

El Reglamento General de Circulación equipara las autocaravanas al resto de vehículos

La modificación reciente del Reglamento General de Circulación establece que las autocaravanas pueden estacionar dentro de las ciudades como cualquier otro vehículo. A la hora de ocupar una plaza de aparcamiento, la regulación ya no diferencia entre una caravana, una camper o un turismo.

El vehículo debe respetar las señales, las marcas viales y las normas de estacionamiento de la calle en la que se encuentre. También debe ajustarse a las dimensiones de la plaza y no invadir zonas destinadas a otros usos. En esas circunstancias, el conductor puede permanecer en el interior y dormir sin que esa permanencia se considere acampada. La norma parte de un criterio físico: el vehículo continúa estacionado si no rebasa su propia proyección en el suelo. Es decir, debe mantenerse dentro del espacio que ocupa cuando está cerrado y preparado para circular.

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Esta cuestión afecta tanto a los desplazamientos por carretera como a las paradas en núcleos urbanos. Una autocaravana puede detenerse durante la noche en una plaza permitida, siempre que no incumpla las reglas de tráfico, las restricciones horarias o las limitaciones específicas establecidas en ese lugar.

Dormir dentro de una caravana aparcada no es ilegal siempre y cuando se haga con estas condiciones (VisualesIA Scribnews)
Dormir dentro de una caravana aparcada no es ilegal siempre y cuando se haga con estas condiciones (VisualesIA Scribnews)

Toldos, sillas y ventanas abiertas pueden convertir el estacionamiento en acampada

El Ministerio del Interior diferencia el estacionamiento de la acampada por el uso que se hace del espacio exterior. Dormir dentro del vehículo no supone un problema si todo permanece en su interior. En cambio, desplegar accesorios fuera de la carrocería implica otra situación.

Instalar un toldo, sacar mesas o sillas, colocar objetos junto a la puerta o abrir ventanas que sobresalgan del lateral del vehículo son conductas que pueden considerarse propias de una acampada. También se incluye el uso de patas, soportes o zancos que se apoyen en el suelo para nivelar o fijar la autocaravana.

En esos casos, el vehículo deja de limitarse a ocupar una plaza de estacionamiento. La ocupación se extiende a una parte de la vía pública que queda fuera de su perímetro. Para realizar esas actividades, es necesario acudir a zonas autorizadas, como campings, áreas de pernocta habilitadas o espacios que permitan expresamente la acampada.

La diferencia no depende de que el vehículo tenga personas en su interior, de que sus ocupantes cocinen o de que permanezcan varias horas en el mismo lugar. El elemento que determina la situación es la ocupación exterior y el cumplimiento de las reglas de estacionamiento.

Los ayuntamientos pueden limitar las zonas y el tiempo de estacionamiento

El Tribunal Supremo ha avalado que los ayuntamientos regulen los lugares destinados a la acampada y limiten el estacionamiento prolongado en determinadas zonas. Cada municipio puede establecer restricciones sobre dónde se puede aparcar, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

Estas normas locales pueden afectar a calles concretas, zonas costeras, espacios naturales, áreas próximas a centros urbanos o lugares con problemas de circulación y aparcamiento. También pueden existir señalizaciones que prohíban la presencia de determinados vehículos o que fijen un tiempo máximo de estancia.

La modificación del Reglamento General de Circulación no elimina esa capacidad municipal. La novedad consiste en que las restricciones deben aplicarse con criterios iguales para todos los vehículos y no pueden basarse únicamente en que se trate de una autocaravana, una caravana o una camper.

Antes de estacionar, conviene revisar la señalización de la zona y las ordenanzas locales. Si el vehículo permanece dentro de la plaza, respeta las normas de tráfico y no despliega elementos hacia el exterior, dormir en su interior no se considera acampada. Si se instala mobiliario, se extiende un toldo o se ocupa espacio fuera del vehículo, la actividad debe trasladarse a un área habilitada para ello.

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