Pablo Suárez, cocinero: “El jamón batido es una receta típica de los bares de Zaragoza, un pincho noventero muy sencillo de hacer y con pocos ingredientes”

La receta de jamón batido del creador de contenido Pablo Suárez (Instagram / @poesiadefogon)

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Cada ciudad de España tiene sus propias tapas, recetas únicas y características que llenan las barras de los bares y que nos permiten diferenciar si nos encontramos en el País Vasco, Andalucía, Cataluña o Aragón. De allí precisamente, más concretamente de la capital, Zaragoza, es original el jamón batido, una de las tapas más sencillas y ricas que existen en nuestra gastronomía.

El jamón batido es un aperitivo o pincho tradicional que nació de una fortuita casualidad. Aunque hoy en día lo sirven casi todos los bares zaragozanos, se dice que los primeros en crearlo fueron los cocineros de Casa Dominó (Pl. de Sta. Marta, Casco Antiguo). Dicen que nació para dar salida a los recortes de jamón que sobraban tras servir los ibéricos a sus clientes, unas sobras convertidas en delicia gracias a su cremosa textura. Ahí se encuentra el germen de este untable, cuya receta original sigue siendo un secreto guardado a cal y canto por la familia que regenta el bar.

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La base de la receta es jamón serrano o ibérico bien batido hasta conseguir unas virutas muy finas, acompañadas con mayonesa y algún toque más que el restaurante no quiere desvelar. Cocineros como el creador de contenido Pablo Suárez, chef gallego al frente de la cuenta de Instagram @poesiadefogon, tienen su propia versión de este clásico. Suárez la compartía recientemente a través de un didáctico vídeo.

“Hoy os traigo una receta típica de los bares de Zaragoza, un pincho noventero que ya se ha convertido en todo un clásico en la ciudad. Como veis, una receta muy sencilla con pocos ingredientes”, anuncia Pablo antes de lanzarse con su facilísimo paso a paso.

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Receta de jamón batido

El jamón batido es una crema untable preparada con jamón serrano, mayonesa y queso crema. La técnica principal consiste en triturar el jamón en golpes cortos para obtener una textura fina, pero con pequeñas virutas, que luego mezclaremos con la salsa para conseguir una crema suave y llena de sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 5 minutos



Ingredientes

120 g de jamón serrano en tacos

4 cucharadas soperas de mayonesa

2 cucharadas soperas de queso crema atemperado

Pan en rodajas, cantidad necesaria

Cómo hacer jamón batido, paso a paso

Coloca los tacos de jamón serrano en el vaso de un procesador. Tritura con golpes cortos hasta que el jamón quede muy picado. Detén el procesador cuando tenga aspecto de pequeñas virutas. Evita triturarlo en exceso para que no se convierta en una pasta compacta. Pon la mayonesa y el queso crema atemperado en un recipiente. Añade las virutas de jamón. Mezcla con una cuchara hasta obtener una crema homogénea. Corta el pan en rodajas. Tuesta el pan hasta que quede dorado y crujiente. Deja que las tostadas se templen durante unos minutos. Unta el jamón batido sobre el pan y sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 4 porciones, según el tamaño de las tostadas y la cantidad de crema utilizada en cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada de la crema, sin contar el pan:

Calorías: 190 kcal

Proteínas: 9 g

Grasas: 16 g

Hidratos de carbono: 2 g

Sal: elevada, por el jamón serrano y la mayonesa

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el jamón batido en un recipiente hermético dentro de la nevera. Se conserva durante 2 días en buenas condiciones. Para mantener mejor la textura, prepara las tostadas justo antes de servir.

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