España

Tarifa de la luz en España este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están los precios de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este sábado 12 de septiembre.

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Precio de la luz

Día: 12 de septiembre

Precio medio: 118.35 euros por megavatio hora

Precio máximo: 212.62 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 212.62 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.88 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 197.97 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 190.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 184.5 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.5 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 190.15 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.03 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.75 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 128.28 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.88 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 123.14 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 210.99 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 210.75 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 200.94 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.28 euros por megavatio hora.

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