Tarifa de la luz en España este sábado

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.
Aquí están los precios de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este sábado 12 de septiembre.
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Precio de la luz
Día: 12 de septiembre
Precio medio: 118.35 euros por megavatio hora
Precio máximo: 212.62 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad cada hora
A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 212.62 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.88 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 197.97 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 190.18 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 184.5 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.5 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 190.15 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.03 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.75 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 128.28 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.88 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.1 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.0 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.5 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 123.14 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 210.99 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 210.75 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 200.94 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.28 euros por megavatio hora.
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