Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

Madrid ya tiene su "sueño" de la Fórmula 1. (cedida)

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Apenas unas horas antes de que los monoplazas rueden por primera vez en el nuevo trazado del Gran Premio de España de Fórmula 1, en los jardines de Abrantes, la sede de la Embajada Italiana en Madrid, muchos de los que hacían el sueño posible de millones de aficionados se reunían en el evento: “De Italia a Madrid: La Pasión Viaja en Fórmula 1″, al que ha asistido Infobae, organizado junto a la agencia ICE e IFEMA Madrid. Entre ellos, Stefano Domenicali, CEO de la F1, Luis García Abad, presidente de Madring, o José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA.

Precisamente este último, principal impulsor del proyecto, ha sido uno de los primeros en tomar la palabra: “Cuando hablamos de Fórmula 1, todo el mundo piensa en Italia”. Pero la capital ahora no quiere mirar a su vecino del Mediterráneo desde la distancia. Quiere ser su compañero. “Queremos que nuestro gran premio tenga rasgos únicos donde se reconozca a Madrid y a España”, dijo De los Mozos, quien prometió hacer del Madring un “nuevo estándar de los Grandes Premios”.

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Algo que para el embajador italiano, Giuseppe Buccino, es esencial. Para Italia, la F1 es “innovación, tecnología, talento, garra, industria y capacidad de superación”. Y la llegada de un Gran Premio a Madrid supone una oportunidad más para estrechar lazos entre dos países apasionados del motor.

Giuseppe Buccino, embajador de Italia en Madrid. (Marcos Montalbán)

“Hoy no es un sueño, es una realidad”

Quien puso voz al camino recorrido hasta llegar aquí fue Luis García Abad, director general del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, quien ha recordado que el proyecto del Madring comenzó hace cinco años: “Si me escucha Stefano (Domenicali) hablar de esto hace cinco años, era un sueño para soñar”. Sin embargo, este fin de semana dejará de serlo. “Hoy no es un sueño, hoy es una realidad”.

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Eso sí, el trabajo no termina el domingo, cuando finalice la carrera. “Hoy hemos hablado más de 2027 que de 2026″, ha confesado, reconociendo que Madrid no ha venido para presentarse solo una vez en el calendario, sino que ha venido para “quedarse para siempre”.

Neumáticos que se usan en las carreras de F1. (Marcos Montalbán)

Domenicali: “Nuestra fuerza es no conformarnos con el pasado”

A esa expresión hizo también su hincapié el presidente de la Fórmula 1. Para Domenicali, Madrid es también una respuesta a quienes daban por hecho que la F1 crecía cada vez más lejos de Europa. “Madrid ha demostrado exactamente lo contrario”. “Nuestra fuerza es no conformarnos con el pasado, sino mirar hacia adelante”, subrayó mirando al público.

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Además, hizo algo más, poner cifras al campeonato: alrededor de mil millones de personas lo siguen hoy en todo el mundo. “Quienes tienen la suerte y la posibilidad de vivir el Gran Premio en la pista son realmente una mínima parte respecto al gran número que nos sigue por todo el mundo”, matizó.

Para finalizar, destacó también el terreno escogido: a cinco minutos del aeropuerto y a menos de 25 en transporte público. Eso sí, hoy ha rodado por primera vez en el trazado madrileño y no ha ocultado su sorpresa “tratando de entender adónde ir”, admitió entre risas.

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Cascos de los pilotos. (Marcos Montalbán)

Un circuito que no perdona el error

Siguiendo el discurso, Domenicali no tuvo más remedio que profundizar en su experiencia, lanzando un aviso a los pilotos: “Deben tener cuidado porque, si se salen, no hay mucho espacio”. Del mismo modo, García Abad no dudó en reconocer las dificultades de la pista, calificando el trazado de “un circuito para pilotos”.

El propio Peter Bayer, director de Racing Bulls y también presente en el evento, confirmó la exigencia del nuevo Gran Premio: “Es un verdadero circuito de pilotos. Ellos marcarán la diferencia”, advirtiendo lo mismo que hizo unos minutos atrás el CEO de la F1: “Cualquier mínimo error que cometas terminará contigo contra el muro”. Tan convencido está su equipo de que habrá incidentes que “han traído las tarjetas de crédito para lo que los espera”, dijo entre risas.

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El tramo que más ha acaparado las miradas (y la conversación) ha sido la curva 12. Bayer explicó que ya circulan las primeras lecturas técnicas sobre cómo atacarla: “Hablé esta mañana con Yuki Tsunoda, quien dijo que claramente hay una trazada más rápida en La Monumental, que es por el interior, y luego se sube. Pero para alguien lo bastante audaz, que se atreva a luchar, hay una trazada por arriba”. Lo que todavía es una incógnita, admitió, es si esa segunda opción estará limpia de gravilla.

Domenicali prefirió no aventurar pronósticos, aunque sí dejó una comparación que sonó a promesa. Recordó que antes de cada Gran Premio de Monza se anticipaba una carrera sin adelantamientos, “un trenecito”, y que los hechos siempre terminaban desmintiéndolo. “Esperemos que también sea una carrera que, desde el punto de vista deportivo, pueda exaltar las cualidades de los pilotos y de los equipos”, sentenció.

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