Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Guardias civiles en Ceuta (Europa Press)

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La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un ciudadano de origen marroquí sobre el que pesaba una prohibición de entrada en España derivada de una condena firme por terrorismo yihadista dictada en 2015. El arresto se produjo durante un control desplegado en la ciudad autónoma, según adelantaba EFE. El hombre fue localizado en la tarde del jueves junto a su hermano en uno de los dispositivos de vigilancia que permanecen activos tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

Los agentes comprobaron su identidad y constataron que existía una sentencia firme que vetaba su acceso al territorio nacional. La resolución judicial estaba vinculada a su condena por delitos de terrorismo yihadista en Barcelona. Tras la verificación, la Guardia Civil procedió a su arresto y lo trasladó a dependencias de la Policía Nacional. Allí se iniciaron los trámites para formalizar la denegación de entrada en España. La actuación prevé la expulsión del detenido a Marruecos, una vez que concluyan las gestiones administrativas correspondientes. No han trascendido más detalles sobre la condena ni sobre las circunstancias en las que el hombre llegó hasta el control en el que fue identificado, de manera que no es seguro que entrara el 30 de julio.

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Vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado.

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