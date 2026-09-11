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Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

El Ayuntamiento ha diseñado dos coronas de movilidad y tres zonas de protección para ordenar los desplazamientos. Se prevén 345.000 asistentes durante las tres jornadas

El circuito en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)
El circuito en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)
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Madrid celebra el Gran Premio de Fórmula 1 de España desde este viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre en el circuito Madring, junto a Ifema. El evento prevé recibir a cerca de 345.000 asistentes durante las tres jornadas, que podrán entrar y salir del recinto de 8:00 a 20:00 horas (aunque una parte de los asistentes vinculada a entradas especiales, actividades corporativas y eventos privados podrá permanecer allí hasta las 23:00 horas). Por ello, la movilidad en la capital se verá afectada en estos días.

El Ayuntamiento ha diseñado dos coronas de movilidad y tres zonas de protección para ordenar los desplazamientos. La recomendación oficial es utilizar el transporte público y evitar los vehículos privados en las áreas afectadas.

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El área más restringida funcionará entre el 11 y el 13 de septiembre alrededor del circuito. Su perímetro incluye Vía de Dublín, Camino de Sintra, la vía de servicio de la M-11, Ribera del Sena, Ribera del Loira y varios accesos de Hortaleza y Barajas. También forman parte de esa zona la avenida de Alejandro de la Sota, la avenida de las Fuerzas Armadas, Francisco Umbral, Antonio López Torres, Tomás Redondo, Vía de los Poblados, la M-40 y la avenida del Consejo de Europa. A ese perímetro no podrán acceder vehículos privados sin acreditación, ni quienes pretendan aparcar en las inmediaciones, los taxis y vehículos de transporte con conductor fuera de los recorridos autorizados, los repartidores sin pase ni los trabajadores que no dispongan de autorización.

Carlos Sainz, durante una exhibición en el nuevo circuito. (Oscar J. Barroso/AFP7/Europa Press)
Carlos Sainz, durante una exhibición en el nuevo circuito. (Oscar J. Barroso/AFP7/Europa Press)

La corona exterior tendrá un esquema distinto. Allí habrá puntos de vigilancia y regulación para filtrar la circulación, establecer desvíos o aplicar medidas adicionales si aumentan la congestión o las necesidades de seguridad. Los controles se ubicarán en la avenida de Logroño, la M-11, la M-12, la R-2, la M-40, la glorieta de Aníbal González y varias avenidas próximas al recinto ferial. En ese escenario, podrían cerrarse carriles de incorporación desde los kilómetros cinco, seis y siete de la M-40. También podrían verse afectados los enlaces desde la M-11, incluida la salida cinco hacia el aeropuerto y la salida siete en sentido Madrid. El acceso desde la M-12 hacia la vía de servicio de la M-11 figura entre los puntos que pueden sufrir limitaciones.

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La avenida de las Fuerzas Armadas, tanto en dirección norte como sur, podrá registrar cortes preventivos. Las conexiones entre la zona urbana de Hortaleza, la M-40, la avenida de los Andes y la calle Silvano también están incluidas en la planificación.

El Ayuntamiento ha advertido que los mandos policiales podrán ampliar las restricciones a otros viales cercanos si las condiciones de movilidad lo requieren.

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Las Cárcavas contará con controles para los residentes

El barrio de Las Cárcavas tendrá una zona específica de protección vecinal. La Policía Municipal instalará puntos de control para preservar el acceso de los residentes y evitar que los desplazamientos vinculados a la carrera se trasladen a las calles interiores.

Los vecinos podrán entrar con vehículos acreditados. También tendrán permitido el paso el transporte público habitual, los servicios esenciales, las asistencias domiciliarias y los taxis o vehículos de transporte con conductor que lleven a personas que puedan demostrar que viven en el barrio. Los proveedores imprescindibles necesitarán una autorización diaria. Los organizadores distribuyen las acreditaciones mediante cartas dirigidas a los residentes. Habrá otra zona de protección para oficinas, hoteles, restaurantes, comercios y el Club de Golf situados cerca de Ifema. En esos sectores, los accesos dependerán de las autorizaciones, reservas de aparcamiento o pases habilitados.

Trazado del Madring, sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 2026 - crédito F1
Trazado del Madring, sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1. (Crédito F1)

En cuanto al transporte público, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid pondrá en marcha cinco servicios especiales gratuitos durante el Gran Premio. Los recorridos estarán atendidos por 49 autobuses para facilitar las llegadas y salidas de los asistentes. La línea MR1 conectará el entorno del estadio Metropolitano con Valdebebas y tendrá una parada en Ifema. El servicio circulará cada cinco minutos entre las 7.30 y las 21.00. La MR2 unirá Canillejas con Feria de Madrid sin paradas intermedias. Su frecuencia será de siete minutos durante la misma franja horaria.

La MR3 conectará Ifema y Valdebebas. Operará cada 10 minutos durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada, mientras que entre las 8.00 y las 20.30 reducirá su intervalo a cuatro minutos. La MR4 enlazará Plaza de Castilla y Valdebebas. La MR5 partirá desde Ifema hacia la avenida de América y circulará en un único sentido a partir de las 17.00.

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