Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Unas gotas de suavizante en microfibra alargan la limpieza de espejos y pantallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El suavizante da un tacto sedoso a la ropa, pero más allá, tiene aplicaciones para mejorar el olor en una estancia o incluso evitar que la superficie de un mueble acumule suciedad. Aplicado con un paño de microfibra, se convierte en un aliado para eliminar el polvo de muebles, espejos y pantallas y evitar que vuelva a acumularse con la misma rapidez. Así lo explican Julia y Natalia, expertas en limpieza y organización del hogar, conocidas en redes sociales como @oganizadediez.

Las especialistas, que suman miles de seguidores gracias a sus consejos prácticos para el mantenimiento doméstico, detallan en sus publicaciones ocho aplicaciones distintas del suavizante que no tienen relación con el lavado de prendas. “El suavizante no solo sirve para dejar tus prendas suaves en la colada, gracias a sus propiedades, es un aliado brutal para combatir el polvo, las arrugas y los malos olores”, afirman Julia y Natalia.

PUBLICIDAD

Cómo aplicar el suavizante en las superficies del hogar

Una mujer vierte suavizante azul dentro de un cubo con agua para realizar tareas de limpieza en el suelo de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco consiste en humedecer un paño de microfibra con unas gotas de suavizante y pasarlo por muebles, espejos y pantallas de televisores u ordenadores. Según las expertas, este método resulta especialmente útil en aquellas superficies donde el polvo reaparece casi de inmediato después de limpiarlas.

“Ayudará a eliminar la electricidad estática y evitará que el polvo se adhiera rápidamente”, aseguran Julia y Natalia. La explicación se relaciona con la composición del propio producto los agentes suavizantes reducen la carga electrostática de las superficies, uno de los principales factores que atrae y retiene las partículas de polvo en el aire.

PUBLICIDAD

Al neutralizar esa carga, la superficie repele el polvo durante más tiempo y prolonga el efecto de la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno resulta habitual en pantallas de televisores, monitores y muebles de melamina o plástico, materiales que tienden a acumular electricidad estática con mayor facilidad que otros. Al neutralizar esa carga, la superficie repele el polvo durante más tiempo y prolonga el efecto de la limpieza.

Otros usos del suavizante en la limpieza del hogar

Más allá del cuidado de superficies, Julia y Natalia recomiendan también preparar un ambientador textil casero con una parte de suavizante, dos partes de agua tibia y un chorrito de alcohol en un atomizador, para rociarlo sobre cortinas, tapicerías y alfombras.

Tras limpiar el polvo con un plumero puede volver a acumularse en la superficie, por eso este truco funciona como repelente para él. (Canva)

El producto también facilita el planchado. Un spray con una parte de suavizante por cada diez de agua, aplicado sobre la ropa antes de pasar la plancha, ayuda a reducir las arrugas más rebeldes. Para el calzado, una mezcla de agua y suavizante en atomizador permite neutralizar los malos olores acumulados, especialmente en verano.

PUBLICIDAD

En armarios y cajones, las expertas sugieren empapar bolsas de algodón o discos desmaquillantes con suavizante y colocarlos en los rincones para mantener un aroma agradable durante semanas. También recomiendan añadir un tapón de suavizante al cubo de la fregona para devolver brillo a los suelos de parqué o laminados y disimular las marcas de rozadura.

El producto sirve además para eliminar manchas de cera de la ropa, mediante una mezcla de una parte de suavizante con dos de agua tibia aplicada directamente sobre la mancha, y para despegar papel pintado antiguo de las paredes, gracias a su capacidad para disolver el pegamento sin dañar el yeso.

PUBLICIDAD