España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más bajos de los carburantes y también los más caros en seis de las ciudades más importantes de España

El costo de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
El costo de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
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El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

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Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,667 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,687 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,179 euros el litro

Precio mínimo: 1,879 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,994 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,024 euros el litro

Precio mínimo: 1,674 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,179 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,969 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,979 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,964 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,995 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,135 euros el litro

Precio mínimo: 2,034 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,965 euros el litro

Precio mínimo: 1,575 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,014 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,005 euros el litro

Precio mínimo: 1,617 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,249 euros el litro

Precio mínimo: 1,8 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,789 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,979 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,149 euros el litro

Precio mínimo: 2,029 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Europa Press)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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