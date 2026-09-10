España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia a cambio de cuidar un glamping 30 horas a la semana y nivel básico de inglés

El anfitrión, reconocido por la Unesco, ofrece hospedaje, comidas y excursiones gratuitas a cambio de colaborar en la reintroducción de especies y el cuidado del entorno

Un hombre tras un mostrador de madera entrega unas llaves a dos personas con mochilas dentro de una carpa con vista a montañas nevadas.
Buscan voluntarios para vivir en la Patagonia cuidando de un glamping a cambio de habitación, desayuno, servicio de lavandería y más. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un proyecto de conservación ubicado en la comuna de Lonquimay, en la Patagonia norte de Chile, abrió una convocatoria de voluntariado publicada en la plataforma Worldpackers que ofrece alojamiento, tres comidas diarias y excursiones gratuitas a cambio de 30 horas de trabajo semanales. El sitio forma parte del Geoparque Kütralkura, reconocido por la Unesco, y de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias, y se extiende sobre 500 hectáreas junto a la Reserva Nacional Alto Biobío, en la frontera con Argentina.

El parque desarrolla actividades de educación ambiental, geología y ecoturismo, además de tareas de protección de especies. Entre 2025 y 2026, el equipo trabaja en la reintroducción de especies extintas en la zona y en el monitoreo de pumas, según detalla la publicación del anfitrión en la plataforma. Esta es una de las muchas oportunidades de voluntariado que la plataforma ofrece. Entre otros destinos ya destaca el de Costa Rica, donde se cuidan tortugas marinas, o uno un poco más cerca, Asturias.

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En qué consisten las tareas a realizar y requisitos

Un hombre arrodillado sobre un camino de grava arregla un cantero de plantas junto a tiendas de campaña de madera.
Las tareas del voluntariado incluyen jardinería y reparaciones, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se sumen al programa colaboran en senderos, domos, huertas y otras labores del predio. Las funciones incluyen jardinería, así como tareas de construcción y reparación dentro del parque y atención en la recepción. La dedicación semanal es de 30 horas, distribuidas con dos días libres para recorrer la región o descansar.

La convocatoria admite únicamente postulaciones individuales, sin posibilidad de inscripción en pareja o en dúos de viaje. El rango de edad para participar se extiende de los 18 a los 60 años, un margen más amplio que el habitual en este tipo de programas. Como requisito de idioma, se solicita inglés fluido o, alternativamente, un nivel principiante de español.

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Qué beneficios ofrece el programa de voluntariado

A cambio de la colaboración, el proyecto garantiza habitación compartida, desayuno, almuerzo y cena todos los días, acceso a internet básico y uso libre de la cocina equipada y del servicio de lavandería. También incluye tours y excursiones gratuitos, clases de idiomas sin costo y el uso de bicicletas disponibles en el predio.

Un hombre con mochila grande camina por un camino pedregoso en un entorno montañoso con vegetación y un lago.
El centro ofrece tours y excursiones a cambio del trabajo en la Patagonia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar la estadía, el anfitrión entrega un certificado de culminación. Worldpackers, por su parte, brinda asistencia a través de su equipo de soporte durante todo el viaje y ofrece un servicio de protección para los casos en que las condiciones acordadas no se cumplan.

El programa no cubre los vuelos hacia Chile, el seguro de viaje, el transporte interno ni los trámites de visa que pudieran corresponder según la nacionalidad de cada postulante. Esos gastos quedan a cargo de cada participante.

Cuándo se puede solicitar una plaza

La disponibilidad del programa se extiende de septiembre a febrero. La estadía mínima exigida es de cuatro semanas, con un máximo permitido de 12 semanas.

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