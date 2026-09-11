Viajes

El rincón de Alicante que muchos pasan por alto y tiene playas que rivalizan con Altea

Si buscas una escapada de playa en Alicante sin las grandes aglomeraciones, este municipio de la Costa Blanca es perfecto

Se aprecia el paseo marítimo de Dehesa de Campoamor.
El paseo marítimo de Dehesa de Campoamor conecta las playas de La Glea y Barranco Rubio a lo largo del litoral de Orihuela Costa. (Wikimedia/Emilio Gómez Fernández)
Guardar

Dehesa de Campoamor, en el término municipal de Orihuela, reúne tres playas de arena dorada, un puerto deportivo activo y una oferta gastronómica mediterránea que la mantienen como alternativa poco explotada frente a otros puntos de la Costa Blanca. La localidad forma parte de Orihuela Costa, junto a Cabo Roig, y combina avenidas amplias, pinares y urbanizaciones bajas con un ritmo más pausado que el de otros destinos de la provincia.

Ese perfil tranquilo convierte a Campoamor en una opción atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana desde Alicante sin renunciar a la calidad del agua ni a los servicios de playa. La demanda creciente de pueblos costeros de Alicante con menor afluencia explica, en parte, que el destino gane terreno entre quienes prefieren evitar los circuitos más transitados de la zona.

PUBLICIDAD

Tres playas con personalidad propia en la Costa Blanca

Foto de archivo. En sus aguas se puede realizar snorkel. REUTERS/Carlos Barria
Foto de archivo. En sus aguas se puede realizar snorkel. REUTERS/Carlos Barria

La Glea es la de mayor tamaño, con más de 500 metros de longitud y 70 de ancho, aguas tranquilas de tono turquesa y un entorno urbano con múltiples servicios: aseos, socorristas y chiringuitos. Junto a ella se ubica el Puerto Deportivo Miguel Caballero, con 348 amarres, que separa esta playa de Barranco Rubio, un arenal extenso que obtuvo la Q de Calidad Turística y que registra menor afluencia porque la mayoría de sus visitantes proceden de la propia localidad.

El tercer tramo es Aguamarina, también conocida como La Regia, una playa de 500 metros formada por una serie de calas de fondo rocoso. Es la más buscada para practicar snorkel y la que atrae mayor número de visitantes durante los meses de temperaturas altas, según recoge la web oficial de turismo de la Comunidad Valenciana.

PUBLICIDAD

Un atardecer con el sol bajo en el horizonte sobre el océano, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Olas rompiendo en la orilla, reflejando el cielo en la arena mojada
La arena dorada destaca en sus tres playas. (reservaplayatortuga.org)

Este perfil arenoso marca una diferencia central con Altea. El portal oficial de turismo de España señala que la costa alteana está compuesta mayoritariamente por cantos rodados y grava, lo que obliga en muchos casos al uso de escarpines para el baño. Campoamor, en cambio, ofrece arena dorada en sus tres playas, un rasgo que explica por qué sus defensores la sitúan a la altura de Altea pese a contar con menos reconocimiento turístico.

Gastronomía y opciones para alojarse

El turismo gastronómico en Orihuela encuentra en Campoamor uno de sus puntos fuertes. La zona reúne restaurantes junto a la costa y terrazas donde se sirven pescados y mariscos de la lonja local, además de platos tradicionales de la cocina mediterránea. El Puerto Deportivo Miguel Caballero, que separa La Glea de Barranco Rubio, también concentra locales con vistas al mar en su parte elevada.

Arroz en La Sastrería, el restaurante alicantino de María Luisa Rivera (Web del restaurante)
La cocina alicantina ofrece mucha variedad de platos gastronómicos deliciosos, como las diferentes preparaciones de arroces.

La localidad, que atrae visitantes nacionales e internacionales durante todo el año, dispone además de infraestructura para quienes viajan en autocaravana o buscan alojamientos convencionales, con opciones que van desde campings hasta urbanizaciones frente al mar. La combinación de playas con Bandera Azul, un puerto deportivo activo y una oferta culinaria consolidada sostiene el atractivo de Campoamor entre los pueblos costeros de Alicante que todavía esperan mayor reconocimiento.

Temas Relacionados

ViajesAlicanteViajes y TurismoDestinosPueblos de EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

3 Rutas para hacer en autocaravana por el norte de España

La cornisa cantábrica, las rías gallegas y el Pirineo aragonés son destinos idóneos para descubrir en un viaje en camper

3 Rutas para hacer en autocaravana por el norte de España

Así es el peculiar pueblo de Tarragona que enamoró a Pablo Picasso y marcó su trayectoria artística: “Todo lo que sé lo aprendí allí”

El municipio conserva tiene un casco histórico medieval, el Centro Picasso y algunos de los paisajes de la Terra Alta que inspiraron al artista durante sus dos estancias

Así es el peculiar pueblo de Tarragona que enamoró a Pablo Picasso y marcó su trayectoria artística: “Todo lo que sé lo aprendí allí”

Así es el pueblo de España que parece la Toscana italiana: ideal para visitar en otoño por su paisaje agrícola, su castillo y sus casas medievales

El municipio pertenece a la comarca de la Ribera de Ebro, en el sur de la provincia de Tarragona

Así es el pueblo de España que parece la Toscana italiana: ideal para visitar en otoño por su paisaje agrícola, su castillo y sus casas medievales

Benavente, la villa zamorana que marcó la Ruta de la Plata y conserva vestigios de un castillo con siglos de historia señorial

La antigua sede del condado de los Pimentel combina un patrimonio arquitectónico que se remonta al siglo XII

Benavente, la villa zamorana que marcó la Ruta de la Plata y conserva vestigios de un castillo con siglos de historia señorial

Victoria Luengo, sobre su isla de nacimiento: “De adulta he ido menos de lo que me gustaría, sólo algún verano. Me gusta mucho”

La actriz balear, que protagoniza junto a Javier Bardem ‘El ser querido’, la recién estrenada película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, ha ensalzado en una entrevista concedida a ‘Mallorca Global Mag’ algunos de los rincones de su infancia

Victoria Luengo, sobre su isla de nacimiento: “De adulta he ido menos de lo que me gustaría, sólo algún verano. Me gusta mucho”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

“El colonialismo vuelve a resultar útil”: malestar en Marruecos por la nacionalidad a los saharauis y las acusaciones por la crisis de Ceuta

El PP no se achanta tras el duro comunicado de Marruecos: le culpa de la “invasión” y le recuerda que “Ceuta y Melilla son España”

ECONOMÍA

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquiler una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”