El rincón de Alicante que muchos pasan por alto y tiene playas que rivalizan con Altea

El paseo marítimo de Dehesa de Campoamor conecta las playas de La Glea y Barranco Rubio a lo largo del litoral de Orihuela Costa. (Wikimedia/Emilio Gómez Fernández)

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Dehesa de Campoamor, en el término municipal de Orihuela, reúne tres playas de arena dorada, un puerto deportivo activo y una oferta gastronómica mediterránea que la mantienen como alternativa poco explotada frente a otros puntos de la Costa Blanca. La localidad forma parte de Orihuela Costa, junto a Cabo Roig, y combina avenidas amplias, pinares y urbanizaciones bajas con un ritmo más pausado que el de otros destinos de la provincia.

Ese perfil tranquilo convierte a Campoamor en una opción atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana desde Alicante sin renunciar a la calidad del agua ni a los servicios de playa. La demanda creciente de pueblos costeros de Alicante con menor afluencia explica, en parte, que el destino gane terreno entre quienes prefieren evitar los circuitos más transitados de la zona.

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Tres playas con personalidad propia en la Costa Blanca

Foto de archivo. En sus aguas se puede realizar snorkel. REUTERS/Carlos Barria

La Glea es la de mayor tamaño, con más de 500 metros de longitud y 70 de ancho, aguas tranquilas de tono turquesa y un entorno urbano con múltiples servicios: aseos, socorristas y chiringuitos. Junto a ella se ubica el Puerto Deportivo Miguel Caballero, con 348 amarres, que separa esta playa de Barranco Rubio, un arenal extenso que obtuvo la Q de Calidad Turística y que registra menor afluencia porque la mayoría de sus visitantes proceden de la propia localidad.

El tercer tramo es Aguamarina, también conocida como La Regia, una playa de 500 metros formada por una serie de calas de fondo rocoso. Es la más buscada para practicar snorkel y la que atrae mayor número de visitantes durante los meses de temperaturas altas, según recoge la web oficial de turismo de la Comunidad Valenciana.

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La arena dorada destaca en sus tres playas. (reservaplayatortuga.org)

Este perfil arenoso marca una diferencia central con Altea. El portal oficial de turismo de España señala que la costa alteana está compuesta mayoritariamente por cantos rodados y grava, lo que obliga en muchos casos al uso de escarpines para el baño. Campoamor, en cambio, ofrece arena dorada en sus tres playas, un rasgo que explica por qué sus defensores la sitúan a la altura de Altea pese a contar con menos reconocimiento turístico.

Gastronomía y opciones para alojarse

El turismo gastronómico en Orihuela encuentra en Campoamor uno de sus puntos fuertes. La zona reúne restaurantes junto a la costa y terrazas donde se sirven pescados y mariscos de la lonja local, además de platos tradicionales de la cocina mediterránea. El Puerto Deportivo Miguel Caballero, que separa La Glea de Barranco Rubio, también concentra locales con vistas al mar en su parte elevada.

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La cocina alicantina ofrece mucha variedad de platos gastronómicos deliciosos, como las diferentes preparaciones de arroces.

La localidad, que atrae visitantes nacionales e internacionales durante todo el año, dispone además de infraestructura para quienes viajan en autocaravana o buscan alojamientos convencionales, con opciones que van desde campings hasta urbanizaciones frente al mar. La combinación de playas con Bandera Azul, un puerto deportivo activo y una oferta culinaria consolidada sostiene el atractivo de Campoamor entre los pueblos costeros de Alicante que todavía esperan mayor reconocimiento.