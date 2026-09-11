España

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

La renuncia se produce después de que trascendiera que Sanz recibió mensajes del CNI por WhatsApp y mantuvo, el 29 de julio, una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia

Dimite Gonzalo Sanz como jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta (PSOE)
Dimite Gonzalo Sanz como jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta (PSOE)
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El jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la polémica por la difusión de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con la entrada masiva del 30 de julio. Sanz asumió la Jefatura de Gabinete en febrero de 2025, tras ejercer como asesor de la Delegación del Gobierno. Sustituyó a Rafael García.

La renuncia se produce después de que trascendiera que Sanz recibió mensajes del CNI por WhatsApp y mantuvo, el 29 de julio, una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia. El contacto tuvo lugar un día antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

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09/09/2026 Comunicaciones por mensajería del CNI a Delegación del Gobierno y Guardia Civil anteriores al inicio de la entrada masiva en Ceuta (1 a 29 de julio de 2026) POLITICA MONCLOA
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El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha asegurado que desconocía tanto los mensajes como la llamada entre su jefe de Gabinete y el agente del CNI. “No fue nada más que un intercambio de información”, declaró al ser preguntado por el asunto. Pérez Triano ha descartado, por el momento, dejar el cargo.

*en ampliación

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