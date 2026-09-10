Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

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La Fiscalía suiza ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que no ha localizado ninguna cuenta vinculada a Kingsfield Consulting Corp en UBS y Crédit Agricole, dos entidades bancarias con presencia en Suiza, después de realizar las comprobaciones solicitadas por España. Según consta en el escrito al que ha tenido acceso Infobae, la sociedad tampoco aparece como titular económica o beneficiaria de ninguna cuenta ni consta que dispusiera de poderes para operar sobre ellas.

La respuesta llega precisamente desde uno de los países que están en el origen de la investigación que ha terminado colocando a José Luis Rodríguez Zapatero bajo la lupa judicial. Suiza no aparece ahora por casualidad en la causa. Las pesquisas internacionales sobre una presunta trama de blanqueo de capitales de origen venezolano fueron las que pusieron sobre la mesa información que posteriormente llegó a manos de la Justicia española y terminó desembocando en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.

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En concreto, la investigación parte de actuaciones desarrolladas en Francia y Suiza. La Fiscalía de Ginebra investigaba una presunta organización internacional dedicada al blanqueo y, en el marco de esa investigación, aparecieron referencias a personas relacionadas con el entorno de Plus Ultra. Esa información fue trasladada a España mediante los mecanismos de cooperación judicial internacional y sirvió de punto de partida para que el juez Calama retomara una investigación que acabaría ampliándose hasta alcanzar al expresidente del Gobierno.

Ahora, más de dos años después de aquellas primeras conexiones internacionales, es la propia Fiscalía suiza la que devuelve información al juez español. Y lo hace para comunicarle que una de las vías bancarias que se estaban explorando no ha dado resultado: tras consultar a UBS y Crédit Agricole, no ha encontrado a Kingsfield Consulting Corp vinculada a ninguna cuenta en las condiciones que se investigaban.

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(Noticia en ampliación)