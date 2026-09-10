España

Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos: “Las verduras ultracongeladas pueden ser incluso superiores nutricionalmente que las frescas”

Aunque a los alimentos congelados se les suele atribuir un menor valor nutricional que a los frescos, la evidencia científica demuestra que no siempre es así

Mitos sobre las verduras congeladas (Magnific)
Mitos sobre las verduras congeladas (Magnific)
Guardar

Casi todos los tenemos en el congelador, pero aún existen muchas dudas alrededor de ellos. A los alimentos congelados se les suele atribuir un menor valor nutricional que a los frescos, pero, especialmente en el caso de las verduras, la evidencia científica ha demostrado que se trata poco más que de un mito. De hecho, los congelados pueden incluso conservar los nutrientes mejor que los frescos, dependiendo de cómo se cosechen, congelen y manejen.

Así lo explica Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y especialista en divulgación sobre nutrición y seguridad alimentaria, en uno de sus vídeos publicados en redes sociales. “Cuando compramos congelados en el supermercado, seguimos pensando que estamos adquiriendo productos de mala calidad nutricional, pero esto no es realmente así. El caso de las verduras ultracongeladas es uno de los mejores ejemplos de alimentos procesados saludables que la industria alimentaria pone a nuestra disposición”, afirma el experto.

PUBLICIDAD

Las verduras ultracongeladas, aliadas para una dieta saludable

Las ventajas que rodean a este producto son muchas. “Nos pueden hacer la vida mucho más fácil. Incluso pueden ser superiores nutricionalmente a las verduras frescas”, explica. “Estas se recolectan en el punto óptimo, en ese momento justo de maduración en el que el pico de los nutrientes está al máximo”.

Pero no todos los congelados son iguales. No es lo mismo congelar un alimento en casa que utilizar un proceso de ultracongelado, un método industrial que congela productos muy rápidamente a temperaturas muy bajas (por debajo de –18 °C). Esto minimiza la formación de cristales grandes de hielo que dañan las células del alimento, consiguiendo mantener mejor la textura, el sabor y los nutrientes.

PUBLICIDAD

alimentos congelados
Los beneficios de las verduras ultracongeladas (Freepik)

En cuanto a la forma de cocinar este tipo de productos, la sencillez y la rapidez son las reinas. “Directamente lo puedes echar a la sartén, al horno, al air fryer, incluso al microondas. No hace falta que lo descongeles previamente, así que estás ganando en salud y además ahorrando mucho tiempo”, explica el tecnólogo de alimentos.

Más allá de los beneficios nutricionales, existen otras razones para elegir este tipo de productos. Una de ellas es, por ejemplo, su disponibilidad durante todo el año, lo cual nos permite disfrutar de productos fuera de temporada sin que pierdan calidad. Además, son útiles a la hora de evitar el desperdicio alimentario, ya que, al tener una vida útil más larga que las verduras frescas, se reducen las probabilidades de que acaben en la basura. El último ‘pro’ tiene que ver con su precio, más estable, sin grandes variaciones por temporada y, habitualmente, más económico que el producto fresco.

Cómo cocinar calabacín en la freidora de aire: una verdura nutritiva y baja en calorías que queda genial como guarnición.

A toda esta lista de beneficios hay que añadirle un ‘pero’. Aunque en general hablamos de productos saludables, existen algunas excepciones que conviene tener en cuenta. Para descubrirlas, solo tenemos que darle la vuelta al paquete.

“Es importante revisar la lista de ingredientes, porque en ocasiones nos podemos encontrar mezclas con aceites refinados o con altas cantidades de sal”. Hablamos de una excepción, aclara el experto, ya que la mayor parte de vegetales ultracongelados se componen simplemente del propio vegetal cortado, lavado y troceado. Pero, como advierte Mario Sánchez, hay que estar atentos: “Échale un vistazo, no vaya a ser que te la estén colando”.

Temas Relacionados

VerdurasNutrición EspañaNutriciónEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Harry Styles vuelve a España: el artista británico anuncia dos actuaciones en el Metropolitano de Madrid en 2027

El cantante presentará su cuarto disco ‘Kiss All The Time. Disco, “Occasionally” en vivo, publicado en marzo

Harry Styles vuelve a España: el artista británico anuncia dos actuaciones en el Metropolitano de Madrid en 2027

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado este jueves un paquete de cien medidas para el curso 2026-2027

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

Los autos completos, notificados ahora tras adelantarse la decisión esta semana, revelan que la Sala de lo Contencioso-Administrativo también cuestiona el criterio aplicado por el Ministerio de Justicia desde 2022

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El mítico ‘vestido de la venganza’ de Lady Di vuelve a subasta casi 30 años después: la prenda que desafió a Carlos III

El icónico diseño negro de Christina Stambolian que Diana lució la noche de la confesión de infidelidad de Carlos volverá a salir a la venta con una estimación de hasta 300.000 dólares

El mítico ‘vestido de la venganza’ de Lady Di vuelve a subasta casi 30 años después: la prenda que desafió a Carlos III
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

ECONOMÍA

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica la mejor manera de calcular la edad de acceso a la jubilación anticipada

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”