La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

La patrullera Río Guadiana de la Guardia Civil se despliega en las Islas Chafarinas (Delegación de Gobierno Melilla)

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La patrullera Río Guadiana, adscrita al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, llegó durante la noche del 9 de septiembre a las Islas Chafarinas para incorporarse al dispositivo de seguridad desplegado en el archipiélago, como ha confirmado la Delegación del Gobierno de Melilla. En medio de la crisis de Ceuta, que más de 40 días sigue enfrentando grandes dificultades, el Instituto Armado aumenta la vigilancia de la otra ciudad autónoma.

El despliegue amplía los medios disponibles de la Guardia Civil en una zona situada frente a la costa norte de África. Según informó la Delegación del Gobierno en Melilla, las actuaciones podrán desarrollarse, cuando sea necesario, en “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”, lo que choca con algunos apuntes hechos desde CNI o Policía Nacional sobre supuesta falta de cooperación marroquí en la entrada masiva en Ceuta.

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La Guardia Civil reclama desde hace meses, más a partir del 30 de julio, un refuerzo estable de medios humanos, materiales y tecnológicos para proteger las fronteras de Ceuta y Melilla ante la presión migratoria y la actividad de redes de tráfico de personas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles advierte de que estas ciudades se usan también como plataforma para salidas marítimas hacia la Península, por lo que considera urgentes más patrulleras, vigilancia terrestre, apoyo aéreo y herramientas de detección.

Margarita Robles, reafirmó con contundencia que "Ceuta y Melilla son España" y las calificó de "españolísimas". Además, expresó su agradecimiento a las Fuerzas Armadas y a los servicios de inteligencia por su trabajo en las ciudades autónomas.

Refuerza el control en Melilla con la Río Guadiana

La incorporación de la patrullera Río Guadiana al dispositivo de seguridad de las Islas Chafarinas aumenta la capacidad de la Guardia Civil para patrullar las aguas próximas, controlar la navegación, detectar embarcaciones y atender incidencias en el entorno del archipiélago. El buque permitirá mantener una presencia marítima durante periodos prolongados en esta zona del mar de Alborán, frente a la costa marroquí. La distancia respecto a otros puntos de apoyo y las condiciones del mar pueden condicionar las operaciones, por lo que la disponibilidad de una patrullera de altura amplía las opciones de respuesta.

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La embarcación podrá desarrollar labores de inspección y vigilancia durante varios días sin necesidad de escalas frecuentes. También podrá intervenir en actuaciones que exijan desplazamientos a distintos puntos de las aguas cercanas a las islas. La Río Guadiana entró en servicio en 2006 y está preparada para desempeñar misiones de vigilancia, inspección e intervención marítima. Tiene una eslora de 25 metros y capacidad para albergar hasta 10 tripulantes.

La patrullera dispone de sistemas de navegación, comunicaciones e intervención, además de un pañol de buceo destinado a actuaciones específicas. Su equipamiento incluye una embarcación auxiliar semirrígida de tipo RIB, que puede alcanzar velocidades próximas a los 30 nudos y facilita las aproximaciones a otras embarcaciones. El sistema de propulsión está formado por dos hidrojets Hamilton, accionados por dos motores Caterpillar de 1.400 caballos de potencia cada uno. A estos se suma un motor adicional de 800 caballos. Con esta configuración, puede alcanzar una velocidad aproximada de 30 nudos y cuenta con una autonomía de unas 680 millas náuticas.

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