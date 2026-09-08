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Compra por 50 libras una supuesta cabeza de zorro y se entera después de que en realidad pertenece a una especie ya extinta: se subastó por 60.000

El tigre de Tasmania desapareció hace ya 90 años, después de que el último ejemplar muriese en un zoológico australiano

La cabeza de tigre de Tasmania subastada por 60.000 libras. (Auctioneum)
La cabeza de tigre de Tasmania subastada por 60.000 libras. (Auctioneum)
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Los mercados de antigüedades esconden muchas veces auténticos tesoros que pueden llegar a reportar importantes beneficios para aquellos que tienen la suerte de encontrarse con uno. Sin embargo, no siempre se tiene conocimiento de estar ante un objeto único.

Esto fue lo que le ocurrió a un hombre en el suroeste de Inglaterra. Por 50 libras (casi 60 euros) se llevó a casa una antigua cabeza de zorro disecada. O, al menos, eso era lo que pensaba en un principio. Tiempo después, al decidir subastar el ejemplar, se dio cuenta de que en realidad se encontraba ante otra especie, una extinta hace ya 90 años: un tilacino, también conocido como tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus).

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Tilacino o tigre de Tasmania en el zoológico Hobart. (Harry Burrell/Wikimedia Commons)
Tilacino o tigre de Tasmania en el zoológico Hobart. (Harry Burrell/Wikimedia Commons)

La cabeza del tilacino finalmente se acabó vendiendo por más de 60.000 libras (casi 70.000 euros). “El vendedor lo había comprado simplemente porque los ojos saltones que tenía le hacían gracia”, explicó Andrew Stowe, de la casa de subastas británica Auctioneum, donde se produjo la venta. “Cuando le dimos la noticia de que en realidad era un tilacino, se quedó completamente atónito”.

“Pensé que se iba a desmayar”

La cabeza disecada del tigre de Tasmania ha sido descrita por Auctioneum como “uno de los ejemplares más importantes vendidos en los últimos años”. La subasta tuvo lugar el pasado 11 de agosto y fue todo un acontecimiento: “Las pujas rápidamente alcanzaron las decenas de miles y no dejaron de subir. La sala quedó en silencio, todos se agolparon para presenciarlo. Fue un momento increíble”.

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El ejemplar fue vendido al comerciante británico de curiosidades de historia natural James Cranfield, que sospechó que se trataba de un tilacino al observar la imagen de las alertas diarias de subastas. “Colecciono cabezas de zorro extrañas y maravillosas, buenas, malas y feas, para mostrar las diferentes cualidades de la taxidermia a lo largo de los años y realizadas por diferentes taxidermistas”, explicó recientemente Cranfield a ScienceAlert.

Imagen de un tilacino o tigre de Tasmania captura. (¿Víctor Prout?/Wikimedia Commons)
Imagen de un tilacino o tigre de Tasmania captura. (¿Víctor Prout?/Wikimedia Commons)

El comerciante se llevó la cabeza de tilacino por 62.600 libras. “Cuando le dijimos al vendedor por cuánto se había vendido, ¡pensé que se iba a desmayar!“, señaló Stowe. ”De hecho, tuve que ofrecerle una silla, ¡no se lo podía creer!“.

La extinción del tigre de Tasmania

El tilacino o tigre de Tasmania era un marsupial carnívoro procedente de Australia y Nueva Guinea. Se estima que sus poblaciones continentales desaparecieron hace aproximadamente 2.000 años, posiblemente por la competencia con los dingos y por cambios ambientales.

Tras varias semanas recorriendo las costas de Tasmania, el elefante marino de casi 1.000 kilos volvió a su hábitat natural (TikTok: @neiltheseal316)

Cuando los europeos llegaron a esta zona en el siglo XIX, el tilacino ya solo sobrevivía en el remoto estado insular australiano de Tasmania. Al considerarlo una amenaza para el ganado, los colonos ofrecieron durante décadas recompensas por matarlos, lo que provocó un severo declive de la especie. El último ejemplar falleció el 7 de septiembre de 1936, hace ya 90 años, en el zoológico de Hobart, poniendo fin a un animal único en el mundo.

Los especímenes de taxidermia de esta mamífero son considerados objetos de gran valor para los zoólogos, museos, científicos y coleccionistas. Solo se tiene constancia de otra cabeza disecada de tilacino en todo el mundo: se encuentra en la colección privada del zoólogo Eric Guiler, de la Universidad de Tasmania, que dirigió múltiples expediciones para encontrar tigres de Tasmania salvajes vivos en las décadas posteriores a la muerte del último ejemplar en cautividad. Esto, sin duda, convierte al objeto subastado en una reliquia excepcionalmente insólita.

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