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FC Barcelona - Feyenoord, en directo: minuto a minuto del partido de Champions League, goles y última hora

Lamine Yamal y Hansi Flick saben que la Copa de Europa es el principal objetivo de la temporada

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FC Barcelona - Feyenoord, en directo: sigue el minuto a minuto de la Champions League. (Europa Press)
FC Barcelona - Feyenoord, en directo: sigue el minuto a minuto de la Champions League. (Europa Press)

El FC Barcelona da el pistoletazo de salida a la jornada de Champions del miércoles. Lo hace en su casa, en el Spotify Camp Nou, ante su gente. Y no es ningún secreto que es el principal objetivo de la entidad culé para la temporada 2026/27. Sin embargo, enfrente está el Feyenoord, que vuelve a la máxima competición europea después de una edición ausente y con las ganas de demostrar que nunca debió irse.

Horario de partido:

  • España: 18:45 horas
  • México: 10:45 horas
  • EEUU: 12:45
  • Argentina: 13:45 horas
  • Perú: 11:45 horas
15:05 hsHoy

Laporta, sobre Lamine Yamal: “Es un genio”

Antes de la tradicional comida de directivas, el presidente del FC Barcelona atendió a los medios de comunicación, en los que dejó varias frases en la previa ante el Feyenoord. “Este año queremos ganar la Champions”, dejó claro. Para después pasar a elogiar a su jugador estrella: “Tiene una calidad excepcional, es un genio y creo que su nominación para el Balón de Oro es más que merecida”, subrayó sobre Lamine Yamal.

Joan Laporta
Joan Laporta
14:55 hsHoy

Además, tras la victoria del Real Madrid ayer, en la que Mbappé hizo un gol, Lamine Yamal está obligado a hacer una buena actuación si quiere seguir en la carrera por el Balón de Oro.

Lamine Yamal. (Europa Press)
Lamine Yamal. (Europa Press)
14:43 hsHoy

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

El fichaje de Rodri revive al Barça de Pep frente al contragolpe letal que caracterizó al club blanco durante el primer ciclo del técnico portugués

El FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid. (Composición Infobae)
El FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid. (Composición Infobae)

El fútbol español recupera uno de sus duelos más apasionantes. El próximo Clásico no será un enfrentamiento más entre FC Barcelona y Real Madrid. Será también la reedición de una batalla por algo más que tres puntos. Aún más que los atractivos que ofrece. En un lado, el Barça de Hansi Flick ha obtenido la pieza que más ansiaba: Rodri Hernández. Lo que aproxima más que nunca al conjunto culé a la etapa dorada de Guardiola. En el otro, el Real Madrid de José Mourinho, quien trece años después tiene el mismo objetivo que aquel primer ciclo: terminar con la hegemonía azulgrana en el fútbol español.

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14:33 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord de la Champions League

La ‘Orejona’ es el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para la temporada 2026/27

A qué hora y dónde ver el debut del FC Barcelona en la Champions League. (Quique García/EFE)
A qué hora y dónde ver el debut del FC Barcelona en la Champions League. (Quique García/EFE)

El FC Barcelona abre el telón de la jornada del miércoles. Lo hace en casa, ante su afición, y con el objetivo más que claro de que este año es el idóneo para hacerse con la ansiada ‘Orejona’. Tras dos temporadas consecutivas levantando el título de liga, los culés pueden ampliar el horizonte de los trofeos con uno que se les ha quedado cerca en las dos últimas temporadas: la Champions League.

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14:33 hsHoy

¡¡¡Muuuy bueeenasss tardes!!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy tenemos partido de altos vuelos. Juega el campeón de LaLiga contra el subcampeón de la Eredivisie. Los culés vienen de golear en la competición doméstica y asentarse como líderes. Por su parte, los neerlandeses no han empezado de la mejor manera, a cuatro puntos de la cabeza. Pero ahora nada de eso cuenta. Esto es la Champions League y ahora empieza otra ‘liguilla’. La de los mejores de Europa

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