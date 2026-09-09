FC Barcelona - Feyenoord, en directo: minuto a minuto del partido de Champions League, goles y última hora

El FC Barcelona da el pistoletazo de salida a la jornada de Champions del miércoles. Lo hace en su casa, en el Spotify Camp Nou, ante su gente. Y no es ningún secreto que es el principal objetivo de la entidad culé para la temporada 2026/27. Sin embargo, enfrente está el Feyenoord, que vuelve a la máxima competición europea después de una edición ausente y con las ganas de demostrar que nunca debió irse.
Horario de partido:
- España: 18:45 horas
- México: 10:45 horas
- EEUU: 12:45
- Argentina: 13:45 horas
- Perú: 11:45 horas
Laporta, sobre Lamine Yamal: “Es un genio”
Antes de la tradicional comida de directivas, el presidente del FC Barcelona atendió a los medios de comunicación, en los que dejó varias frases en la previa ante el Feyenoord. “Este año queremos ganar la Champions”, dejó claro. Para después pasar a elogiar a su jugador estrella: “Tiene una calidad excepcional, es un genio y creo que su nominación para el Balón de Oro es más que merecida”, subrayó sobre Lamine Yamal.
Además, tras la victoria del Real Madrid ayer, en la que Mbappé hizo un gol, Lamine Yamal está obligado a hacer una buena actuación si quiere seguir en la carrera por el Balón de Oro.
El fútbol español recupera uno de sus duelos más apasionantes. El próximo Clásico no será un enfrentamiento más entre FC Barcelona y Real Madrid. Será también la reedición de una batalla por algo más que tres puntos. Aún más que los atractivos que ofrece. En un lado, el Barça de Hansi Flick ha obtenido la pieza que más ansiaba: Rodri Hernández. Lo que aproxima más que nunca al conjunto culé a la etapa dorada de Guardiola. En el otro, el Real Madrid de José Mourinho, quien trece años después tiene el mismo objetivo que aquel primer ciclo: terminar con la hegemonía azulgrana en el fútbol español.
El FC Barcelona abre el telón de la jornada del miércoles. Lo hace en casa, ante su afición, y con el objetivo más que claro de que este año es el idóneo para hacerse con la ansiada ‘Orejona’. Tras dos temporadas consecutivas levantando el título de liga, los culés pueden ampliar el horizonte de los trofeos con uno que se les ha quedado cerca en las dos últimas temporadas: la Champions League.
¡¡¡Muuuy bueeenasss tardes!!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy tenemos partido de altos vuelos. Juega el campeón de LaLiga contra el subcampeón de la Eredivisie. Los culés vienen de golear en la competición doméstica y asentarse como líderes. Por su parte, los neerlandeses no han empezado de la mejor manera, a cuatro puntos de la cabeza. Pero ahora nada de eso cuenta. Esto es la Champions League y ahora empieza otra ‘liguilla’. La de los mejores de Europa