FC Barcelona - Feyenoord, en directo: minuto a minuto del partido de Champions League, goles y última hora

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid El fichaje de Rodri revive al Barça de Pep frente al contragolpe letal que caracterizó al club blanco durante el primer ciclo del técnico portugués

El FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid. (Composición Infobae)

El fútbol español recupera uno de sus duelos más apasionantes. El próximo Clásico no será un enfrentamiento más entre FC Barcelona y Real Madrid. Será también la reedición de una batalla por algo más que tres puntos. Aún más que los atractivos que ofrece. En un lado, el Barça de Hansi Flick ha obtenido la pieza que más ansiaba: Rodri Hernández. Lo que aproxima más que nunca al conjunto culé a la etapa dorada de Guardiola. En el otro, el Real Madrid de José Mourinho, quien trece años después tiene el mismo objetivo que aquel primer ciclo: terminar con la hegemonía azulgrana en el fútbol español.