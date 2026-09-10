El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La fragata Numancia de la Armada (Europa Press)

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España da un nuevo paso en su despliegue contra la piratería. El 60º contingente del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Orión ha iniciado su despliegue en Yibuti dentro de la operación naval europea Atalanta, después de asumir el relevo del personal que integró la rotación anterior desde junio. El cambio de mando mantiene la presencia ininterrumpida de España en una misión centrada en la vigilancia marítima y la seguridad de las rutas del océano Índico.

El teniente coronel Eladio Daniel Leal Mozo toma la jefatura del destacamento español, en sustitución del comandante Miguel Antonio Castro Arjona, que estuvo al frente del 59º contingente. La nueva rotación operará con una aeronave D.4 VIGMA, destinada a misiones de reconocimiento y vigilancia marítima en la región del Cuerno de África. El acto de relevo se celebró el 10 de septiembre en las instalaciones españolas de la Base Aérea francesa 188 Colonel Massart, en Yibuti. Estuvo presidido por el contralmirante Francisco Javier Vázquez Sanz y contó con la asistencia de la dotación de la fragata Numancia, además de representantes civiles y militares de los países desplegados en la zona.

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Militares españoles participan en el acto de relevo en las instalaciones del Destacamento Orión en la Base Aérea 188 Colonel Massart. (EMAD)

El D.4 VIGMA reforzará la vigilancia marítima

El nuevo contingente asumirá las operaciones aéreas del DAT Orión durante el periodo entre monzones, una fase en la que España mantiene un avión de vigilancia marítima en Yibuti. El aparato D.4 VIGMA permitirá ejecutar tareas de observación sobre las rutas marítimas de una zona que incluye el golfo de Adén, la cuenca somalí y el mar Rojo. El 59º contingente había desarrollado su misión durante el periodo monzónico, desde el pasado mes de junio. Durante algo más de tres meses, sus integrantes centraron parte de su actividad en la cooperación con países aliados, la adaptación de los equipos y la mejora de las instalaciones que utiliza el destacamento.

Estas tareas buscaban garantizar que el avión de vigilancia marítima pudiera operar de forma inmediata tras su llegada a Yibuti. La adecuación de medios e infraestructuras forma parte de la continuidad operativa del dispositivo español, que combina recursos navales y aéreos dentro de la misión de la Unión Europea. La fragata Numancia participa también en Atalanta, junto con el avión del DAT Orión. En conjunto, España aporta en la actualidad alrededor de 350 militares a la operación, según los datos facilitados sobre el despliegue.

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España mantiene su presencia desde 2008

España participa en la operación EUNAVFOR Atalanta desde su puesta en marcha en 2008 y, de acuerdo con la información difundida sobre el relevo, es el único país de la Unión Europea que ha mantenido una presencia continuada durante toda la misión. Atalanta tiene entre sus objetivos la protección de las rutas marítimas internacionales frente a la piratería y otros actos delictivos, así como la escolta y protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas que navegan por la zona.

El Consejo de la Unión Europea aprobó a finales de 2024 la prolongación del mandato de la misión hasta el 28 de febrero de 2027. La extensión abarca un área de operaciones que se ha ampliado con los sucesivos mandatos. En la actualidad, esa zona comprende el golfo de Adén y países próximos, incluido el puerto y la ciudad de Mascate, en Omán; la cuenca somalí; el mar Rojo, y los golfos de Suez y Aqaba.

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