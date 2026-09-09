La Armada española sigue a un buque anfibio y dos mercantes de Rusia en el estrecho de Gibraltar

El patrullero Tagomago de la Armada Española realiza el seguimiento y control de dos buques rusos durante su navegación en altamar. (EMAD)

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España realiza una nueva misión de vigilancia sobre las operaciones y movimientos del Kremlin. La Armada, a través del patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) ‘Tagomago’, ha monitorizado el tránsito de un buque de desembarco anfibio ruso y dos mercantes por el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El buque ruso pertenece a la Flota del Báltico de la Marina de la Federación Rusa y navegaba como escolta de los dos cargueros. El despliegue del ‘Tagomago’ permitió realizar el seguimiento de la agrupación durante su recorrido por dos áreas de tránsito marítimo que concentran algunas de las principales rutas de navegación internacionales.

La unidad, con base en el puerto de Málaga, desarrolló esta misión dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que las Fuerzas Armadas mantienen en los espacios de soberanía y de interés nacional. Distintas unidades navales permanecen desplegadas durante todo el año para proteger los espacios marítimos de soberanía e interés nacional y reforzar el conocimiento sobre los movimientos que se producen en ellos.

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El comandante del patrullero, el teniente de navío Miguel López Garay, explica a través de una publicación del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que este despliegue es parte clave de la actividad del ‘Tagomago’. “El veterano patrullero es una de las unidades de la Armada que con frecuencia realizan operaciones de vigilancia marítima en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, aguas por las que transitan algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo”, señaló López Garay. El comandante añadió que estas misiones contribuyen “directamente al conocimiento del entorno marítimo y a la disuasión frente a posibles amenazas en la mar”.

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Papel de la Armada en la vigilancia nacional

El PVZ ‘Tagomago’ es el segundo de los 10 patrulleros de la clase ‘Anaga’, construidos en la década de los 80. Forma parte de los ocho buques dependientes del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz. La unidad está diseñada para cumplir tareas de seguridad marítima, protección y control de los espacios de soberanía e interés nacional. Su dotación está compuesta por 28 hombres y mujeres. La misión también constituyó la primera navegación para parte de la tripulación después de los relevos realizados durante el verano. Según indicó el comandante, la salida permitió integrar a los miembros que se incorporaron recientemente al buque.

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La coordinación de estos operativos está a cargo del Mando Operativo Marítimo (MOM). Es el órgano de las Fuerzas Armadas responsable, en su ámbito, de planear, conducir y supervisar las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Depende del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y está al mando del almirante de Acción Marítima, el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa. Su sede se encuentra en Cartagena. Los buques de la Armada integrados en el MOM realizan las OPVD bajo control operativo del Mando de Operaciones. Desde hace años, la vigilancia de barcos procedentes de Rusia es una de las funciones clave de los militares españoles desplegados.