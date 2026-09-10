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Este es el precio de la luz en España para este viernes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este viernes 11 de septiembre.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 11 de septiembre

Precio de media: 144.76 euros por megavatio hora

Precio más alto: 240.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 10.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este viernes 11 de septiembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 237.45 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 225.35 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 207.6 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 197.21 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.9 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 195.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 222.86 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 234.2 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 207.16 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 94.45 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 50.36 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 15.39 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 10.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 39.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 57.99 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 227.5 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 240.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 225.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 198.01 euros por megavatio hora.

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