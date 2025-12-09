España

Un dietista y biotecnólogo alimentario recomienda 5 productos del Dia: “Empezamos por el mejor snack en la historia de la humanidad”

Opciones rápidas, saludables y asequibles para combatir el hambre del día a día

Un nutricionista recomienda Snacks saludables
Un nutricionista recomienda Snacks saludables de supermercados DÍA

Un dietista y biotecnólogo alimentario recomienda productos del supermercado DÍA que utiliza habitualmente en su vida cotidiana. Estos alimentos forman una parte imprescindible de su cesta de la compra y asegura que los consume casi a diario. “Te voy a sorprender”, afirma. A través de su perfil de TikTok, el experto ofrece consejos sobre alimentación y nutrición de forma clara y accesible para todo el mundo.

En uno de sus vídeos más recientes muestra una compra exprés, enseñando una selección de productos que, según él, resultan imprescindibles. No se centra en una cesta de la compra completa, sino en pequeños snacks que pueden saciarnos sin comprometer la salud.

El primer producto que recomienda es, según sus propias palabras, “el mejor snack de la historia de la humanidad”: las pipas gigantes sin sal añadida. Destaca que ofrecen todo lo bueno de las pipas clásicas, eliminando por completo los efectos perjudiciales del exceso de sal. Son una merienda perfecta para picar algo entre horas o incluir un fruto seco delicioso en la dieta. Además, las pipas son ricas en proteínas, fibra y grasas saludables, y tienen un precio muy asequible: 99 céntimos.

Snack saludable, según nutricionista
Snack saludable, según nutricionista

En segundo lugar, recomienda los mixes de frutos secos naturales. Según el nutricionista, los supermercados DÍA presentan una amplia variedad: pipas, semillas de distintos tipos, anacardos y pistachos, ideales para un snack nutritivo y saciante.

Asimismo, sugiere opciones algo más contundentes, como los botes de pisto o de garbanzos con verduras. Estos productos pueden sacarnos de un apuro cuando tenemos mucha hambre y poco tiempo para cocinar. “A nivel de sabor son exquisitos y están elaborados con aceite de oliva virgen extra”, destaca. También menciona los surtidos de setas, un alimento que considera muy infravalorado y con un gran potencial nutricional para el día a día.

Romina Pereiro nos enseña cómo hacer snacks de kale, una receta super fácil y saludable.

Comer de todo, pero de forma equilibrada

En este contexto, el chocolate tampoco podía faltar. El experto elige el chocolate DÍA con un 85 % de cacao, sin gluten, asegurando que “el sabor está espectacular”. Además, propone otra alternativa: el chocolate con un 74 % de cacao y pepitas caramelizadas, una opción ideal para esos momentos en los que el cuerpo pide algo dulce. Consumido con moderación, el chocolate puede ayudar a saciar y recargar energías.

Snack equilibrado, según nutricionista
Snack equilibrado, según nutricionista

Por último, recomienda una base de pinsa —una variante de la pizza originaria de Roma— que combina con setas y tomate, aprovechando su versatilidad para preparar comidas rápidas y equilibradas.

En definitiva, todos estos productos del supermercado DÍA se presentan como una solución práctica y accesible para aquellas personas que buscan opciones rápidas sin renunciar a una alimentación equilibrada. En situaciones en las que el tiempo escasea, ya sea por jornadas laborales intensas, desplazamientos continuos o falta de planificación, contar con alimentos saludables y saciantes puede marcar la diferencia en nuestro rendimiento diario y bienestar general.

El nutricionista pone el foco en productos reales, fáciles de encontrar y económicamente asequibles, demostrando que cuidar la alimentación no tiene por qué ser complicado ni costoso. Desde frutos secos naturales y snacks sin sal añadida hasta opciones más completas como legumbres, verduras o bases versátiles para comidas rápidas, todas sus elecciones aportan nutrientes esenciales como proteínas, fibra, grasas saludables y micronutrientes fundamentales para el organismo.

Además, recalca la importancia de normalizar el consumo consciente de ciertos alimentos que a menudo se perciben como “poco saludables”, como el chocolate negro, siempre que se tome con moderación y se elijan versiones de alta calidad. De esta manera, el momento del snack deja de ser un exceso innecesario y pasa a formar parte de una rutina alimentaria inteligente y satisfactoria.

