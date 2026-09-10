España

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

El proyecto piloto contempla coches y taxis sin conductor en municipios como Alcobendas y la capital, con el fin de reducir la siniestralidad vial mediante tecnologías de conducción autónoma

Un taxista de Madrid. REUTERS/Violeta Santos Moura
Un taxista de Madrid. REUTERS/Violeta Santos Moura
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La Comunidad de Madrid se convertirá en la primera región de Europa en implementar un servicio de coches y taxis autónomos, según anunciará la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región. De acuerdo con la información adelantada por Telemadrid, la iniciativa comenzará a operar de forma experimental en el último trimestre de 2026 en municipios como Alcobendas y la capital, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial mediante la aplicación de tecnologías de conducción autónoma.

El proyecto no contempla la concesión de nuevas licencias de taxi ni autorizaciones de VTC. Según detalló el medio madrileño, los vehículos circularán en entornos reales de la región y contarán con la habilitación correspondiente para el transporte de viajeros, lo que permitirá integrarlos a la operación cotidiana del transporte público sin alterar el marco regulatorio existente para esos sectores.

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Se trata de un modelo de colaboración público-privada en el que, según Telemadrid, participarán empresas desarrolladoras de software, operadores de flotas, compañías de VTC y representantes del sector del taxi. La fase piloto se extenderá durante un período inicial de dos años, prorrogable, en el que se evaluará el funcionamiento del sistema antes de una eventual expansión.

Uber y WeRide ya obtuvieron el primer permiso nacional

En paralelo a este anuncio, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha otorgado la primera autorización nacional de España para la circulación de vehículos autónomos de pasajeros de nivel 4 por la vía pública. El permiso fue concedido a un consorcio formado por Uber, la firma china WeRide y Avomo, la división de vehículos autónomos del Grupo Moove Cars, en colaboración con la Comunidad de Madrid.

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Uber - autos autónomos - alianzas - vehículos - tecnología - 2 de agosto
(Avride)

La autorización habilita a estas compañías a iniciar las tareas preparatorias para el despliegue del servicio, como el mapeo del territorio, la validación de rutas y las pruebas de operatividad, antes de avanzar hacia un lanzamiento comercial que se prevé para finales de 2026. La fase inicial contempla el despliegue de veinte vehículos equipados con tecnología de conducción autónoma de WeRide, que operarán bajo la supervisión de un especialista a bordo en zonas de alta demanda de la región.

Madrid, cuarta ciudad de la alianza entre Uber y WeRide

Madrid se convierte en la cuarta ciudad donde Uber y WeRide ponen en marcha una operación conjunta, dentro de un plan estratégico que contempla la llegada a 15 ciudades hasta 2030. Con este movimiento, la capital española busca competir con Múnich por convertirse en la primera ciudad de la Unión Europea con un servicio de robotaxis autónomos en funcionamiento.

El permiso otorgado por la DGT constituye, además, la primera homologación nacional en la Unión Europea del vehículo autónomo GXR de WeRide, lo que sienta un precedente normativo para la certificación y comercialización de este tipo de vehículos en el resto de la región.

Zagreb opera ya el primer servicio comercial de robotaxis de Europa

Fuera de España, la ciudad croata de Zagreb ya cuenta con el primer servicio comercial de robotaxis del continente, operado por Pony.ai y Uber en alianza con la empresa local Verne, propietaria y operadora de la flota. Ambas compañías planean ampliar esta alianza para desplegar más de 2.000 robotaxis en cinco ciudades de Europa y Oriente Medio en los próximos años.

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