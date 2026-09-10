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Un millar de profesores interinos afectados por un fallo de la Junta de Andalucía en la adjudicación de plazas: “Había personas a las que ya habían dado entradas para alquilar”

Los sindicatos denuncian que los docentes tuvieron menos de 48 horas para desplazarse e instalarse en sus nuevos centros

Foto de archivo de un aula vacía. (Europa Press)
Foto de archivo de un aula vacía. (Europa Press)
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El nuevo curso escolar en Andalucía ha empezado de forma atropellada. Un error técnico en la plataforma Sistema de Provisión de Interinidades, SIPRI, ha provocado que los interinos de el segundo ciclo de Infantil y Primaria tuvieran menos de 48 horas para trasladarse a su nuevo desino, después de recibir una primera adjudicación que quedó anulada a las pocas horas.

El pasado 3 de septiembre, la Consejería de Educación abrió la primera convocatoria en el Sipri, para que los docentes del Cuerpo de maestros pudieran formar parte de la bolsa. Entonces quedaba solo una semana para el inicio del curso, pero la cuenta atrás no empezó hasta el día 7, el pasado lunes.

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Más de mil docentes recibieron la resolución de la Junta, que se encarga de la adjudicación de las plazas. Para entonces, los maestros solo tenían tres días para hacer las maletas y planificar su viaje y estancia en el municipio que les hubieran adjudicado. Tocaba buscar a toda prisa pisos para alquilar u hoteles para los primeros días, en el peor de los casos. Pero había un error. Al día siguiente, la Junta invalidó la adjudicación y los lugares de destino volvían a quedar en el aire.

Un “fallo técnico” que desplaza a 76 profesores

Una vez subsanado el “fallo técnico”, los profesores recibieron la respuesta definitiva el miércoles. Quedaban menos de 48 horas para recibir a sus nuevos alumnos y, una vez más, emprendían la tarea de buscar alojamiento para su estancia.

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El mismo miércoles, la Junta confirmaba que ya había cubierto las 1.124 plazas convocadas entre vacantes. Desde el departamento de Educación, que dirige Carmen Castillo, se le quitaban hierro al asunto. Argumentaban que el fallo se solucionó en 24 horas y que el 97% de los interinos tienen la misma plaza adjudicada. Pero eso no quita que un millar de maestros se hayan visto afectados y que los sindicatos pidan explicaciones.

Elena García Fernández, presidenta de CSIF Educación Andalucía, detalla que en total han sido 76 profesores los que a los que han cambiado de centro. “No podemos quedarnos con que es un porcentaje pequeño porque son personas con sus circunstancias”, señala en conversación con Infobae.

Fernández también subraya la incertidumbre a la que se enfrentaron estos profesores. Durante las horas en las que se anuló la adjudicación, recibieron cientos de llamadas de interinos preocupados porque ya tenían reservas de viviendas. “Se daba la circunstancia de que había personas a las que les toco lejos de sus casas y ya habían dado entradas para alquilar”, indica. La gran mayoría no tuvo problemas finalmente, pero los sindicatos denuncian que esto pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan estos trabajadores públicos.

Elena García, secretaria de Comunicación de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), señala que la Consejería atribuye la incidencia a un problema técnico y que la repetición de la adjudicación busca garantizar la transparencia. Aun así, reclama medidas para evitar que vuelva a producirse: “Pedimos transparencia y explicaciones de lo que ha sucedido, que se depuren responsabilidades y que se pongan los medios para que esto no vuelva a suceder”.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Cambios para hacer el proceso más ágil

La representante sindical de ANPE indica que los problemas de adjudicación de destinos no son habituales, aunque sí se repiten las caídas de la plataforma durante procedimientos con una elevada demanda. “Cuando hay un concurso de traslados o algo así, que se prevé que habrá muchos usuarios conectados de manera simultánea, al final lo que pasa es que se cuelga la página”, afirma.

ANPE también pide que las adjudicaciones se comuniquen con mayor antelación. Aunque García reconoce que es una práctica habitual que los docentes conozcan su destino poco antes del comienzo de las clases, sostiene que el profesorado necesita más margen para organizar traslados y alojamiento.

Desde CSIC piden cambios en la base de la adjudicación. Por un lado, señala que no es suficiente que haya solo convocatorias dos días a la semana. Actualmente, los centros solo pueden solicitar un profesor los martes y jueves, de modo que hay alumnos que se quedan sin profesor sustituto durante varios días si el suyo causa baja. Por otro lado, piden mejorar el sistema de petición que actualmente permite un cribado por provincias pero, aseguran, podría hacerse por comarcas.

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