Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal con el brazalete de capitán (REUTERS/Albert Gea)

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Lamine Yamal ha vuelto a escribir otro capítulo en su historia. El 10 del FC Barcelona ya sabe lo que es ser capitán con tan solo 19 años, en el estreno en Champions del equipo de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou. Lo que hasta hace unos días era una posibilidad cuando sus compañeros le nombraron entre los cinco capitanes, hoy se ha convertido en una imagen para la historia del club: el delantero formado en La Masia se puso el brazalete ante el Feyenoord y se convirtió en el jugador más joven en llevarlo en un partido oficial con el Barça.

Lamine tiene 19 años y 58 días. Es una cifra que sirve para entender la dimensión de lo ocurrido. Hasta ahora, el récord estaba en manos de Bojan Krkić, que capitaneó al Barcelona con 20 años y 56 días en un partido de Copa del Rey en 2010.

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No estaba previsto que comenzara el partido como capitán. Raphinha, primer capitán del equipo esta temporada, lució la cinta, mientras Pedri es el segundo en la jerarquía. Pero el brasileño dejó el terreno de juego en el minuto 71 y Pedri ya había sido sustituido en el 63′. Con Eric García sancionado y Frenkie de Jong lesionado, el brazalete terminó en el brazo de Lamine, quinto capitán del Barça para esta temporada. “Es un orgullo ser capitán del Barça con 19 años. Es de agradecer a mis compañeros que me elijan. Tengo 19 años pero quiero estar a la altura”, explicó el propio futbolista en la previa del encuentro.

Lamine Yamal. (REUTERS/Albert Gea)

Un brazalete que llega con un gol

Lamine no se limitó a estrenar la capitanía durante la goleada al Feyenoord. En el minuto 77 marcó el cuarto gol del Barcelona con una falta directa y, ya con el brazalete en el brazo, siguió siendo protagonista hasta el final. Poco después asistió a Gabriel Jesus para el 5-1 definitivo.

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Ese tanto tuvo además otra lectura. Lamine alcanzó los 12 goles en la Champions League, una cifra que le deja a solo uno del récord de Kylian Mbappé como jugador con más goles en la competición antes de cumplir los 20 años. La propia UEFA señalaba antes del partido que el azulgrana necesitaba dos tantos para igualar los 13 del francés.

Por tanto, la noche tuvo dos capítulos para Lamine: primero entró en la historia del Barça con el brazalete y después siguió recortando distancias en una clasificación histórica de la Champions. Y todavía tiene margen para seguir haciéndolo, porque cumplirá 20 años el próximo 13 de julio.

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El récord que sí se le resiste es otro. A nivel europeo, el capitán más joven de la historia de la Champions continúa siendo Rúben Neves, que en octubre de 2015 lideró al Oporto frente al Maccabi Tel Aviv con 18 años y 221 días. Aquel registro sigue vigente más de una década después. Pero en Barcelona la barrera ya ha caído. Bojan fue el último en cruzarla. Ahora es Lamine quien la ha dejado atrás.