España

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Aunque haya personas que toleran mejor la falta de sueño, la ciencia ha demostrado que su cerebro no funciona igual de bien”

Dormir poco puede parecer normal en algunas personas, pero afecta a diferentes áreas del cerebro

Dormir es esencial
Montaje Infobae en el que aparece Aurelio Rojas
Guardar

El sueño es una de las herramientas más importantes para cuidar de nuestra salud. Dormir bien no solo permite recuperar energía después de un día duro, sino que también es fundamental para que el organismo y el cerebro puedan funcionar correctamente.

Sin embargo, no todas las personas necesitan dormir exactamente las mismas horas ni responden igual ante la falta de descanso. Algunas pueden tener la sensación de que dormir poco no les afecta demasiado, pero esto no significa necesariamente que su organismo no esté sufriendo las consecuencias.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha explicado en su cuenta de TikTok (@doctorrojass) por qué la falta de sueño puede afectar al funcionamiento cerebral, incluso en aquellas personas que aparentemente la toleran mejor.

PUBLICIDAD

Cómo nos afecta la falta de sueño

El cardiólogo diferencia tres factores que pueden explicar por qué algunas personas parecen necesitar menos horas de sueño que otras. El primero tiene que ver con la capacidad de cada individuo para tolerar la falta de descanso. Sin embargo, sentirse bien después de dormir poco durante varios días no significa necesariamente que el cerebro esté funcionando con normalidad.

De hecho, según explica Rojas, después de varias noches durmiendo menos de lo necesario pueden disminuir de forma considerable el rendimiento, la memoria y la capacidad de concentración, incluso cuando la propia persona no percibe ningún cansancio. Es decir, la sensación subjetiva de estar descansado no siempre refleja cómo está funcionando realmente el organismo.

PUBLICIDAD

El segundo factor es la genética. El experto señala que existe un pequeño porcentaje de personas con determinadas variantes del gen DEC2 que pueden dormir alrededor de cinco o seis horas sin experimentar las mismas consecuencias que la mayoría de la población. Se trata, no obstante, de una característica poco frecuente.

Por último, Rojas destaca la calidad del sueño, un aspecto que considera especialmente importante. No es lo mismo dormir siete horas con varios despertares durante la noche que mantener un sueño profundo y reparador en ese mismo intervalo de tiempo. Por ello, además de fijarse en cuántas horas se duerme, también es importante prestar atención a cómo se descansa.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Factores que ayudan a descansar mejor

Más allá del número de horas, existen otros factores que pueden influir en que el descanso sea realmente reparador. Uno de ellos es mantener horarios regulares, intentando acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora cada día.

También es recomendable reducir la exposición a pantallas antes de dormir, ya que la luz del móvil puede interferir en el reloj biológico. El propio Rojas recomienda dejar el teléfono al menos una hora antes de acostarse y sustituirlo por actividades relajantes, como leer un libro.

Por otra parte, conviene prestar atención a la calidad del sueño y a los despertares nocturnos, ya que dormir muchas horas no garantiza necesariamente un descanso adecuado. En cuanto a la cantidad, el cardiólogo señala que lo ideal se sitúa aproximadamente entre siete y ocho horas diarias, aunque en el vídeo recuerda que hay que dormir al menos siete horas de manera regular.

Temas Relacionados

DescansoDormirVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo transformar tu balcón o terraza en un minihuerto urbano: 4 plantas facilísimas de cultivar que resisten todo el año

Así es como puedes aprovechar tu espacio exterior y crear una zona verde en tu propia casa

Cómo transformar tu balcón o terraza en un minihuerto urbano: 4 plantas facilísimas de cultivar que resisten todo el año

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

El bloqueo se ha levantado tras la intervención policial

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Países Bajos y Suecia reclaman rebajar la propuesta de casi dos billones para 2028-2034 y priorizar defensa, seguridad y competitividad frente a la la agricultura y los fondos de cohesión

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

Resultados ganadores del Super Once del 27 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 27 agosto

Receta de lomo de cerdo a la naranja, un plato sencillo para incluir en el menú semanal y triunfar en ocasiones especiales

Para esta receta, preparamos una carne de lomo dorada a la sartén, glaseada después con una salsa cítrica y llena de sabor que realza la ternura de la carne

Receta de lomo de cerdo a la naranja, un plato sencillo para incluir en el menú semanal y triunfar en ocasiones especiales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta, pero pide tiempo: “Afirmar que todos pueden ser devueltos de la noche a la mañana es una imprudencia”

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

ECONOMÍA

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

La gasolina y el gasoil se disparan en la operación retorno: llenar el depósito cuesta hasta 25 euros más que hace un año

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Los inquilinos morosos ponen en jaque a los caseros: la deuda sube a 3.022 € de media y tardan 380 días en recuperar la casa

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes