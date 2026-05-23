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Un estudio explica el tiempo exacto que necesitas de sueño para sentirte descansado y tener una vida saludable

Este intervalo no solo optimiza la longevidad, sino que además impacta positivamente en la protección cardiovascular y en la función cerebral

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Primer plano de un reloj despertador plateado iluminado en una mesa de noche de madera. Al fondo, una persona duerme en la cama con un vaso de agua y un libro.
El tiempo exacto para tener una buena calidad de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir la cantidad adecuada de horas es mucho más que una cuestión de bienestar; puede determinar cómo envejecen el cuerpo y la mente. Un reciente estudio internacional de la Universidad de Columbia publicado en la revista Nature pone cifras concretas a un debate habitual: ¿cuántas horas de sueño son necesarias para mantener una buena salud y tener un envejecimiento saludable? Los resultados contradicen las creencias y los mitos de muchos y ofrecen un rango más preciso de lo que hasta ahora solían recomendar las guías clásicas del sueño.

La investigación, de la que se hizo eco el canal TF1, analizó los datos de más de 500.000 participantes para investigar la relación entre la duración del sueño y los llamados “relojes biológicos del envejecimiento”. El objetivo fue determinar si una persona envejece físicamente a un ritmo acelerado o más lento de lo que marca su edad cronológica, utilizando para ello pruebas como escáneres cerebrales, análisis de proteínas sanguíneas y distintos marcadores químicos. Los autores del estudio lograron así identificar el umbral exacto que favorece el envejecimiento saludable y reduce el riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura.

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Lejos de los extremos, la duración ideal del sueño se sitúa entre 6 horas y 24 minutos y 7 horas y 48 minutos por noche. Dormir o más de ocho de manera habitual estaría vinculado, según los datos, a un envejecimiento acelerado en todo el organismo y a un aumento en la probabilidad de desarrollar problemas de salud crónicos. Este intervalo de sueño no solo optimiza la longevidad, sino que además impacta positivamente en la protección cardiovascular y en la función cerebral.

El impacto del sueño en la salud

El grupo de investigadores, cuyos resultados se publicaron en Nature, señala que dormir seis horas por noche ayuda a proteger el corazón, mientras que alcanzar las ocho horas mejora la función cerebral. Sin embargo, pasar de las ocho horas o no llegar a las seis puede revertir estos beneficios, acelerando el deterioro físico. El envejecimiento biológico, medido a través de biomarcadores y exploraciones avanzadas, se ve directamente influido por los hábitos de descanso nocturno.

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Mejora la calidad de tu descanso. En este video, se abordan las causas de los despertares nocturnos, desde la apnea del sueño hasta reflejos condicionados, y se comparten estrategias efectivas para lograr un sueño reparador.

El estudio también aporta un matiz relevante: las mujeres necesitan dormir más que los hombres, en promedio 12 minutos adicionales cada noche, debido a factores hormonales. Esta diferencia, aunque pequeña en términos absolutos, puede marcar el ritmo de recuperación y la capacidad de resistencia al estrés fisiológico que implica el envejecimiento.

Trastornos del sueño y hábitos más comunes

La investigación coincide en parte con los datos recogidos por el barómetro de Salud Pública de Francia publicado en diciembre pasado. Según este informe, los franceses duermen actualmente una media de 7 horas y 32 minutos por noche durante la semana laboral, situándose dentro del rango óptimo señalado por el estudio internacional. A pesar de ello, los problemas de sueño siguen siendo frecuentes: una encuesta del Instituto Nacional del Sueño y la Vigilancia (INSV) reveló que más del 40 % de los franceses afirma padecer al menos un trastorno del sueño. El insomnio es el más común, seguido de los trastornos del ritmo circadiano y la apnea del sueño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los trastornos de sueño más habituales y cómo combatirlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de los expertos demuestra que no solo la cantidad, sino también la calidad y la regularidad del sueño son factores clave para el envejecimiento saludable y la prevención de enfermedades. La evidencia acumulada subraya la importancia de crear rutinas constantes de descanso nocturno y de identificar precozmente los problemas que puedan interrumpir el sueño, como los trastornos antes mencionados.

El mensaje de los investigadores es claro: ni dormir demasiado poco ni alargar las horas de sueño garantiza una mejor salud. El equilibrio, medido en intervalos concretos y respaldado por la ciencia, es la estrategia más eficaz para proteger el organismo y retrasar el impacto del paso del tiempo.

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