El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

El nuevo edificio del Hospital 12 de Octubre. (Europa Press)

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En diciembre de 2023, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la finalización de los trabajos de construcción del nuevo edificio que albergaría el Hospital público Universitario 12 de Octubre en la capital, que ese año cumplía 50 años de funcionamiento. Todo un referente sanitario, que da servicio a 475.000 vecinos. “Estamos ante una de las obras de ingeniería civil de mayor envergadura y complejidad nunca acometidas en España. Tanto es así que la propia Unión Europea lo ha calificado de gran proyecto europeo: es un hito arquitectónico y asistencial y un prodigio de la tecnología”, subrayó entonces Ayuso.

No han pasado tres años, y este lunes 24 de agosto el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) anunciaba la licitación de un nuevo contrato para externalizar una de las pruebas diagnósticas más básicas que se pueden realizar: las ecografías. Es verdad que el contrato especifica que las ecografías se quieren realizar a los pacientes de los centros de atención primaria adscritos al hospital, que son 19, pero pone sobre relieve una extraña realidad: “Dado que el servicio de radiodiagnóstico debe realizar un gran volumen de pruebas de imagen, con los recursos disponibles no es posible atender el nuevo nivel de demanda. De esta forma, se priorizarían los medios propios para la realización de pruebas de pacientes ingresados o con patologías más complejas”.

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Es decir, que mientras que en el hospital se harán estas ecografías más complejas por parte de los servicios internos, en los 19 centros de salud se recurrirá a una externalización. “La actividad a derivar corresponde mayoritariamente a patología músculo-esquelética, generalmente asociada a pacientes crónicos, que demandan un seguimiento continuo de los servicios de Atención Primaria, pero de una baja complejidad. La atención es ambulatoria, al tratarse de con patologías más simples y tratamientos estandarizados”, reza la memoria justificativa del contrato. Sanidad reconoce que los pactos de gestión existentes, es decir, los acuerdos llegados con los trabajadores para reforzar servicios, solo se da cobertura al 25% de la actividad total de estas pruebas de imagen. Por eso es necesario la externalización.

Una mujer embarazada se realiza una ecografía (Magnific)

El contrato está previsto que dure seis meses, cuando sea adjudicado, con el objetivo de gastarse 139.700 euros. Sanidad quiere que con esta externalización se realicen nueve tipos de ecografías: de cuello, de abdomen completo, de aparato urinario, abdomino-pélvica, pélvica, de escroto y testículo, de partes blandas y ecografías ariculares. Las pruebas no se realizarán en los centros de salud. “Los licitadores presentarán una relación del equipamiento, recursos humanos, locales e instalaciones que dedicarán a la prestación del servicio”, exige el pliego del contrato. El adjudicatario deberá ofrecer una disponibilidad mínima de tres días laborales a la semana, en horario de mañana y tarde.

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22 euros por prueba

El objetivo es empezar a realizar las pruebas en octubre y poder realizar 6.350 en seis meses, poco más de 1.000 al mes. Sanidad está dispuesto a pagar 22 euros por prueba. Obviamente, el adjudicatario proporcionará al hospital de manera telemática la información de las pruebas (tanto las realizadas, como las no realizadas) así como el informe de resultados, incluidas las imágenes. Estos informes no podrán demorarse más de tres días.

El nuevo complejo del 12 de Octubre tiene más de 135.000 metros cuadrados, el mismo espacio que ocupa el Palacio Real en la capital, repartidos en 10 plantas, además de otra en el sótano para servicios de apoyo. En las cuatro primeras se ubican los 40 quirófanos, cuatro de ellos robotizados, hospitales de día, 109 camas para cuidados intensivos, otras 40 para recuperación postanestésica (reanimación), “todas con equipamiento tecnológico innovador, junto a una planta técnica de 17.000 metros cuadrados para instalaciones", explicó la Comunidad cuando presentó el nuevo hospital. En las superiores, distribuidas en cuatro bloques, se sitúan las áreas de hospitalización, con más de 700 habitaciones de uso doble o individual.

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El Ejecutivo de Ayuso ha recurrido ya varias veces a contratos de privatización en la red de hospitales públicos de Madrid. El hospital Infanta Leonor, por ejemplo, que atiende a 320.000 vecinos de los dos distritos vallecanos, no tiene unidad del dolor y decidió en 2025 externalizarla. El SERMAS cuantificó el servicio en 87.700 euros.