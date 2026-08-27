Cómo transformar tu balcón o terraza en un minihuerto urbano: 4 plantas facilísimas de cultivar que resisten todo el año

Mujer regando. (Magnific)

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La jardinería se ha convertido en una afición cada vez más habitual en los hogares, también entre quienes viven en pisos y no cuentan con patios exteriores. Balcones y terrazas han pasado a ser pequeños espacios verdes en los que cultivar plantas y flores, aprovechando al máximo los metros disponibles. De hecho, el interés por la jardinería urbana y por cultivar en casa sigue creciendo en España.

Y es que no hace falta tener un gran espacio ni ser un experto para crear un pequeño huerto en casa. Con unas macetas, un sustrato adecuado y unas plantas que se adapten bien a las condiciones del exterior es posible crear nuestro pequeño rincón de tranquilidad.

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A la hora de empezar, eso sí, conviene tener en cuenta factores como la luz que recibe el balcón o la terraza, el espacio disponible y las necesidades de cada planta. Algunas especies son especialmente resistentes y fáciles de mantener, por lo que tienen que ser nuestras primeras opciones si somos principiantes.

Cómo crear un minihuerto urbano

Una vez elegido el rincón que se va a destinar a las plantas, el siguiente paso es preparar los recipientes. Se pueden utilizar macetas, jardineras o pequeños cajones de cultivo, dependiendo de las plantas que se quieran cultivar.

Antes de llenarlos, es importante colocar una capa de drenaje o asegurarse de que cuentan con orificios en la base para que el agua pueda salir correctamente. A continuación, se incorpora el sustrato y se hacen pequeños agujeros para introducir las semillas.

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Después de plantarlas, es importante regarla de forma regular, aunque dependerá de la especie que se cultive. Si quieres hacer un pequeño huerto en casa y no sabes cómo empezar, estas opciones son fáciles de cuidar.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Cuatro especies para tu minihuerto

Para quienes buscan especies que puedan mantenerse en el exterior durante buena parte del año y que, además, no requieran demasiados cuidados, hay varias opciones con las que acertarás. La primera es el romero, una planta especialmente resistente que necesita bastante luz y que tolera bien los periodos de sequía, por lo que conviene evitar los riegos excesivos.

Otra alternativa es el tomillo, que también se adapta bien al cultivo en macetas y prefiere los lugares soleados. Al igual que el romero, no necesita demasiada agua y puede mantenerse durante todo el año si las condiciones son adecuadas. Es importante, eso sí, utilizar un sustrato que facilite el drenaje.

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La menta es otra de las especies más sencillas para cultivar en casa. A diferencia de las anteriores, necesita un riego más frecuente y agradece los espacios con buena iluminación, aunque es preferible protegerla de la exposición solar más intensa. Como tiende a crecer rápidamente, lo más recomendable es mantenerla en una maceta independiente.

Por último, el cebollino es una opción práctica para un minihuerto urbano. Puede cultivarse fácilmente en macetas o jardineras, necesita luz y un riego moderado y permite cortar sus tallos a medida que se necesitan en la cocina.