Sánchez vuelve de vacaciones con intención de atajar la crisis de Ceuta un mes después: el Gobierno admite errores y aprueba nuevas leyes migratorias para adaptarse a la normativa de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles (Eduardo Parra/Europa Press)

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“Algo se habrá hecho mal”, ha reconocido la ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes en el Congreso, tras admitir que la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, que lleva casi un mes sin resolverse y aún no encuentra una salida clara, está llegando tarde. Y lo ha dicho el mismo día en el que Pedro Sánchez volvía oficialmente a la actividad política tras sus 27 días de vacaciones. Ahora, el primer Consejo de Ministros del curso ha aprobado medidas para intentar solucionar la situación de la ciudad autónoma, como la figura de mando único para coordinar la respuesta del Estado, y dos anteproyectos de ley en materia migratoria.

La primera cita en la agenda del presidente del Gobierno ha sido la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por el mismo Sánchez, en la que se declaró la “situación de interés para la seguridad nacional” en Ceuta. Una decisión que abre la puerta a la constitución de una “autoridad funcional” -el mando único- que estará liderada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El organismo coordinará a once ministerios junto a la ciudad autónoma, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el departamento de Seguridad Nacional.

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Y el Ejecutivo ha salido en defensa de esta decisión. Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha apoyado la elección de Torres al frente del mando único. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha afirmado que “no se me ocurre mejor persona para liderar esta autoridad funcional”, y también ha recordado su trayectoria como presidente de Canarias y su actual rol coordinando comisiones de inmigración y DANA. Además, Saiz ha aclarado que Sánchez comparecerá en el Congreso para dar explicaciones por la situación de Ceuta, aunque “no maneja la agenda” del presidente y no ha dado detalles sobre cuándo será.

Por su parte, el ministro Torres, que estuvo en Ceuta la tarde de este martes, marcó como prioridad “la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores”, siempre dentro del marco legal vigente. Será el próximo jueves, 27 de agosto, cuando el responsable de Política Territorial comparecerá ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de su gestión al frente del mando único.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), en el Palacio de La Moncloa. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Mientras el Gobierno comienza a desplegar su respuesta institucional, algo tardía, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, describió la situación de su ciudad como que Ceuta está “en la UCI”. Vivas ha reclamado al Gobierno que actúe “de manera proporcional” a la gravedad de una crisis que, a su juicio, sigue afectando a la seguridad, los servicios públicos, la economía y la convivencia.

Dos versiones del CNI ante una sola pregunta

Aunque el momento de mayor tensión política se ha vivido en el Parlamento de los Diputados, donde las versiones de Robles y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el papel del CNI en las horas previas a la entrada masiva de migrantes han chocado de frente. Robles, ante la Comisión de Defensa, sostuvo que el organismo de inteligencia avisó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria para el cruce irregular a nado desde Marruecos. Marlaska, en cambio, reiteró ante los medios que no existe ningún informe que “atisbara” la llegada de más de 70.000 personas, y que de haberse “vislumbrado” esa situación se habrían tomado “por sentido común” todas las medidas extraordinarias necesarias.

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La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, interpeló directamente a Robles preguntándole: “¿Quién miente?“. La ministra se mantuvo en su posición y reiteró que el CNI cumplió con la labor que le era “exigible” y que compartió esa información con las fuerzas de seguridad del Estado. Ha sido Muñoz también la que ha reprochado al Gobierno que no haya activado el mando único ni declarado la situación de interés para la seguridad nacional hasta que Sánchez ha terminado sus vacaciones, casi un mes después de la crisis. “La única información que teníamos era la que tenían todos los españoles: que Sánchez terminaba sus vacaciones esta semana”, dijo Muñoz en una entrevista en Onda Cero este martes.

Después, Muñoz ha cuestionado que el mando único recayera en Torres y no en el ministro del Interior o la ministra de Defensa. “Lo lógico es que quien tuviera el mando único fuese alguien que tiene sus propios servicios, toda la información y los servicios de inteligencia”, argumentó. Además, ha advertido que el PP no descarta pedir que Sánchez comparezca en el Senado si la Diputación Permanente del Congreso rechaza su comparecencia en sesión plenaria.

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece declaraciones a los medios durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra - Europa Press)

Y la ultraderecha no se ha quedado atrás. El presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha puesto en duda la utilidad del mando único al considerar que llega tarde y que no resolverá la situación si no se actúa sobre el control de la frontera y la responsabilidad de Marruecos. Redondo señaló que resultaba “significativo” que el Gobierno defendiera ahora que el mando único agilizará decisiones “cuando hasta hace pocos días mantenía que ya existía coordinación suficiente”. Para Vox, centralizar la gestión sin abordar la protección de la frontera supone “reincidir en los mismos errores” de la crisis de 2021.

Cómo se desbordó Ceuta en un solo día

Pero, más allá del cruce de versiones, Robles ofreció el relato más completo hasta ahora sobre qué ocurrió en Ceuta el pasado 30 de julio. Apoyándose en un informe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), describió tres fases con “límites a veces difusos”. La primera, de “migración concentrada”, comenzó tras la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio -que rechazó la devolución de migrantes llegados a nado- y se extendió hasta la mañana del 30 de julio. En esos días, grupos de Facebook ya activos difundieron información práctica sobre itinerarios, trajes de neopreno, aletas y puntos de acceso, mientras se extendía el mensaje de una supuesta retirada de efectivos policiales marroquíes por la celebración de la Fiesta del Trono.

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La segunda fase, la del “asalto masivo”, comenzó a las 11:00 horas del 30 de julio. A partir de las 11:30, el flujo de entrada alcanzó los 5.200 migrantes por hora. A las 20:00 horas, entre 45.000 y 55.000 personas ya se encontraban dentro de la ciudad autónoma. Robles describió a la mayoría como individuos “dominados por una sensación de urgencia” que no habían planeado el cruce y que aprovecharon una ventana de oportunidad. A las 19:00 horas, los comerciantes empezaron a cerrar sus establecimientos ante la situación de inseguridad.

Margarita Robles, reafirmó con contundencia que "Ceuta y Melilla son España" y las calificó de "españolísimas". Además, expresó su agradecimiento a las Fuerzas Armadas y a los servicios de inteligencia por su trabajo en las ciudades autónomas.

La tercera fase, el “retorno masivo a Marruecos”, comenzó al caer la tarde del 30 de julio, cuando aproximadamente el 90% de quienes habían cruzado constató que la situación en Ceuta era “difícilmente sostenible”. Las redes sociales mutaron de nuevo: los mensajes pasaron a ser de desencanto, con acusaciones a los musulmanes ceutíes de no haber apoyado a los recién llegados e incitaciones a ciberataques contra organismos españoles.

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“Se ha llegado tarde porque la gente está sufriendo; mis disculpas”

Fue en esa misma comparecencia parlamentaria cuando Robles reconoció “que se ha llegado tarde porque la gente está sufriendo” y pidió “disculpas” por lo que estaba ocurriendo. “Si los ciudadanos de Ceuta se sienten abandonados, angustiados, solos y tristes, es porque algo habremos hecho mal y eso hay que reconocerlo”, subrayó.

Asimismo, la ministra atribuyó la oleada migratoria a “una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro por oportunidad y por mensajes en redes de una supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras”, y dejó abierta la posibilidad de que detrás de los hechos haya actores interesados en desestabilizar España y la Unión Europea (UE). De igual manera, advirtió de que el Gobierno no consentirá que los valores de convivencia y tolerancia de las ciudades autónomas “se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva”.

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Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros aprobó los anteproyectos de una nueva ley de asilo y de reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, ambos liderados por el Ministerio del Interior. Según explicó Marlaska, el objetivo de los dos textos es adaptar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio, con un “enfoque garantista” de los derechos humanos. Para su aplicación definitiva, ambas normativas deberán ser aprobadas en el Congreso.