Cómo hacer ensalada de pasta con berenjena y queso Cebreiro: la receta que combina lo mejor de la huerta mediterránea con un toque gallego

La ensalada de pasta con berenjenas y queso Cebreiro combina lo mejor de la huerta mediterránea con el toque cremoso y único de uno de los quesos gallegos más especiales. Un plato fresco, saciante y versátil ideal para cualquier época del año.
El queso Cebreiro, originario de Galicia, aporta a la ensalada una textura suave y un matiz lácteo que marida perfectamente con la intensidad de las berenjenas asadas. Esta receta es perfecta para quienes buscan un plato saludable, fácil y con personalidad propia.
Receta de ensalada de pasta con berenjenas y queso Cebreiro
La ensalada de pasta con berenjenas y queso Cebreiro es una preparación fría donde la pasta se mezcla con berenjenas asadas y dados de queso gallego fresco. Se utiliza una vinagreta ligera para realzar los sabores y conseguir un resultado jugoso y equilibrado.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 300 g de pasta corta (lazos, fusilli o macarrones)
- 2 berenjenas medianas
- 150 g de queso Cebreiro
- 12 tomates cherry
- 1 pimiento rojo pequeño
- 40 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de vinagre de Jerez
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Unas hojas de albahaca fresca (opcional)
Cómo hacer ensalada de pasta con berenjenas y queso Cebreiro, paso a paso
- Cuece la pasta en abundante agua con sal, siguiendo las indicaciones del fabricante. Escúrrela y enfría bajo el grifo. Reserva.
- Corta las berenjenas en dados medianos, salpica con sal y deja reposar 10 minutos para quitar el amargor. Seca con papel y coloca en una bandeja.
- Riega las berenjenas con 1/3 del aceite y hornea a 200 ºC durante 20 minutos, removiendo a mitad de cocción hasta que estén doradas.
- Lava y trocea los tomates cherry y el pimiento rojo en cubos pequeños.
- Prepara la vinagreta: mezcla el aceite restante, el ajo picado muy fino, el vinagre, sal y pimienta.
- En un bol grande, mezcla la pasta, las berenjenas asadas, los tomates y el pimiento. Añade la vinagreta y remueve suavemente.
- Corta el queso Cebreiro en dados y agrégalo justo antes de servir para que no se deshaga. Añade albahaca fresca si quieres.
- Sirve fría o a temperatura ambiente. Ajusta de sal y pimienta antes de llevar a la mesa.
Consejo técnico: Incorpora el queso al final y remueve suavemente para que conserve su textura. Asa bien las berenjenas para potenciar su sabor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal
- Proteínas: 10 g
- Grasas: 12 g
- Hidratos de carbono: 39 g
- Fibra: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar la ensalada tapada en la nevera hasta 2 días. Añade el queso Cebreiro justo antes de servir para mantener su cremosidad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD