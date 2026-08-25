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Cómo hacer ensalada de pasta con berenjena y queso Cebreiro: la receta que combina lo mejor de la huerta mediterránea con un toque gallego

Un plato fresco y versátil para cualquier época del año que combina a la perfección los diferentes ingredientes

Un cuenco con pasta fusilli, dados de berenjena, tomates cherry, pimiento rojo y queso blanco sobre una mesa junto a un tenedor.
Una ensalada de pasta corta con trozos de berenjena asada y queso Cebreiro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ensalada de pasta con berenjenas y queso Cebreiro combina lo mejor de la huerta mediterránea con el toque cremoso y único de uno de los quesos gallegos más especiales. Un plato fresco, saciante y versátil ideal para cualquier época del año.

El queso Cebreiro, originario de Galicia, aporta a la ensalada una textura suave y un matiz lácteo que marida perfectamente con la intensidad de las berenjenas asadas. Esta receta es perfecta para quienes buscan un plato saludable, fácil y con personalidad propia.

Receta de ensalada de pasta con berenjenas y queso Cebreiro

La ensalada de pasta con berenjenas y queso Cebreiro es una preparación fría donde la pasta se mezcla con berenjenas asadas y dados de queso gallego fresco. Se utiliza una vinagreta ligera para realzar los sabores y conseguir un resultado jugoso y equilibrado.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 300 g de pasta corta (lazos, fusilli o macarrones)
  • 2 berenjenas medianas
  • 150 g de queso Cebreiro
  • 12 tomates cherry
  • 1 pimiento rojo pequeño
  • 40 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de vinagre de Jerez
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Unas hojas de albahaca fresca (opcional)

Cómo hacer ensalada de pasta con berenjenas y queso Cebreiro, paso a paso

  • Cuece la pasta en abundante agua con sal, siguiendo las indicaciones del fabricante. Escúrrela y enfría bajo el grifo. Reserva.
  • Corta las berenjenas en dados medianos, salpica con sal y deja reposar 10 minutos para quitar el amargor. Seca con papel y coloca en una bandeja.
  • Riega las berenjenas con 1/3 del aceite y hornea a 200 ºC durante 20 minutos, removiendo a mitad de cocción hasta que estén doradas.
  • Lava y trocea los tomates cherry y el pimiento rojo en cubos pequeños.
  • Prepara la vinagreta: mezcla el aceite restante, el ajo picado muy fino, el vinagre, sal y pimienta.
  • En un bol grande, mezcla la pasta, las berenjenas asadas, los tomates y el pimiento. Añade la vinagreta y remueve suavemente.
  • Corta el queso Cebreiro en dados y agrégalo justo antes de servir para que no se deshaga. Añade albahaca fresca si quieres.
  • Sirve fría o a temperatura ambiente. Ajusta de sal y pimienta antes de llevar a la mesa.

Consejo técnico: Incorpora el queso al final y remueve suavemente para que conserve su textura. Asa bien las berenjenas para potenciar su sabor.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 10 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 39 g
  • Fibra: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar la ensalada tapada en la nevera hasta 2 días. Añade el queso Cebreiro justo antes de servir para mantener su cremosidad.

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