Alojamientos en la franja del eclipse de 2027 pasan de 3.000 a 40.000 euros la noche y otras locuras: el fenómeno astronómico dispara los precios

Una mujer lleva gafas de protección durante el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en Barcelona (Bruna Casas / Reuters)

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Falta casi un año para el próximo eclipse de sol, que ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Sin embargo, quienes quieran viajar al sur de España para observarlo -donde se podrá ver en su totalidad- ya se están encontrando con precios de alojamientos verdaderamente desorbitados. Una búsqueda realizada por Infobae en Booking y Airbnb para dos adultos y una sola noche, del 1 al 2 de agosto del próximo año, muestra viviendas en alquiler por más de 40.000 euros y alguna que supera incluso los 50.000. En varios casos, además, la misma vivienda cuesta mucho menos en otras fechas del verano.

La diferencia de precios se evidencia especialmente en la costa de Cádiz. Una casa en El Palmar aparece por 39.326 euros para la noche anterior al eclipse y por 3.130 euros dos semanas después. En Zahora, una casa rural se ofrece por 41.026 euros esa noche, mientras que del 9 al 15 de agosto cuesta 3.911 euros por seis noches, unos 652 euros por noche. Tomando ese precio medio como referencia, la tarifa de la noche del eclipse es unas 63 veces superior. Y en Vejer de la Frontera, un apartamento alcanza los 28.020 euros del 1 al 2 de agosto, frente a 1.300 euros por cuatro noches a finales de julio.

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También ocurre fuera de Cádiz. Un apartamento en Estepona cuesta 17.055 euros la noche previa al eclipse, pero se puede reservar por 774 euros del 25 al 26 de julio. Es decir, para la fecha del fenómeno cuesta unas 22 veces más. Las comparaciones no siempre son exactas porque algunos propietarios exigen estancias mínimas de varias noches según la fecha, pero permiten ver hasta qué punto algunas tarifas se disparan justo en torno al fenómeno.

De 93 a 17.680 euros por una noche en Tarifa

Uno de los casos más llamativos está en Tarifa. Un alojamiento aparece por 17.680 euros del 1 al 2 de agosto, mientras que del 30 de junio al 1 de julio cuesta 93 euros. La diferencia es enorme: la tarifa para la noche previa al eclipse es casi 190 veces superior.

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En la misma localidad, un dúplex con terraza y garaje se ofrece por 10.095 euros para esa única noche. Pero a mediados de agosto el alojamiento exige una estancia mínima de tres noches y el total del 15 al 18 es de 1.091 euros. Eso equivale a unos 364 euros por noche, muy lejos de los más de 10.000 que pide para recibir a dos personas el 1 de agosto.

En Zahora también se repiten las diferencias. Además de la casa rural que supera los 41.000 euros, otro alojamiento cuesta 17.914 euros para la noche del eclipse y 4.883 euros del 18 al 19 de julio, tres semanas antes.

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El caso de Vejer es todavía más llamativo. Frente a los 28.020 euros por una sola noche del 1 al 2 de agosto, ese mismo alojamiento cuesta 1.300 euros por cuatro noches del 26 al 30 de julio, unos 325 euros por noche. Si se toma ese coste diario como referencia, la noche previa al eclipse resulta unas 86 veces más cara.

No son reservas idénticas, porque en julio exige una estancia de cuatro noches, pero la diferencia permite hacerse una idea del salto de precio.

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Hay villas por más de 50.000 euros, aunque no todas suben por el eclipse

No todos los precios extremos pueden achacarse al eclipse. Hay alojamientos que mantienen tarifas muy altas durante buena parte del verano de 2027 y apenas cambian entre julio y agosto.

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Una villa en Conil de la Frontera aparece en Airbnb por 51.682 euros para dos personas la noche del 1 al 2 de agosto y cuesta prácticamente lo mismo en otras fechas estivales. Otra villa de la misma localidad se ofrece por 39.755 euros, mientras que varias casas en Conil y El Palmar rondan los 33.000 euros. También aparecen un alojamiento rural en Cádiz por 35.000 euros, un apartamento en Tarifa por 23.464 euros, una villa en Estepona por más de 20.500 y un apartamento en Puerto de la Duquesa por algo más de 20.000.

Estos casos no demuestran que el eclipse haya provocado una subida concreta, pero sí muestran hasta dónde llegan algunos precios para esa noche en la zona desde la que podrá verse la totalidad.

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En Ceuta, donde el eclipse será total durante más tiempo que en ningún otro punto de España, el problema que mostraba Booking era otro: la escasez de oferta. En la búsqueda para dos adultos entre el 1 y el 2 de agosto solo aparecía un alojamiento disponible, por 2.040 euros. Eso no significa que el resto de la ciudad esté ya completo, porque algunos hoteles y viviendas pueden no haber abierto todavía sus calendarios para esas fechas o aplicar otras condiciones de reserva.

Las reservas se están haciendo antes de lo habitual

La presión sobre los alojamientos no se limita a los precios que aparecen en las plataformas. La patronal hotelera de la Costa del Sol, Aehcos, ya ha detectado que las reservas para comienzos de agosto de 2027 se están haciendo con más antelación de lo normal. Según explicó su vicepresidente ejecutivo, Javier Hernández, a EFE, algunos establecimientos que a un año vista suelen tener alrededor del 7% de sus plazas reservadas alcanzaban ya el 12%.

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El movimiento también se nota en el turismo rural. Ruralidays, que gestiona más de 2.800 alojamientos, asegura que las reservas para esas fechas se han multiplicado por cinco. En Cádiz ya alcanzaban el 12% de la oferta de la plataforma y en Málaga el 8%, mientras que en El Gastor, uno de los municipios gaditanos situados en la zona de observación, llegaban al 22%. Entre quienes han reservado con tanta antelación predominan los británicos, con un 27%, seguidos de los alemanes, con un 18%, y los españoles, con un 13%.

España será el único país europeo donde podrá verse el eclipse total

La concentración de reservas en el sur tiene una razón sencilla: el eclipse total del 2 de agosto de 2027 solo podrá verse como tal en una parte de España. Según el Instituto Geográfico Nacional, la franja de totalidad atravesará Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

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El eclipse tendrá lugar por la mañana, alrededor de las 10:50, por lo que la noche del 1 al 2 de agosto es especialmente importante para quienes viajen expresamente hasta la zona. La duración de la totalidad cambiará mucho según el punto elegido: será de 2 minutos y 54 segundos en Cádiz, de 1 minuto y 48 segundos en Málaga, de 4 minutos y 34 segundos en Melilla y alcanzará los 4 minutos y 48 segundos en Ceuta.

España será, además, el único país europeo desde el que podrá contemplarse el eclipse total. La franja seguirá después hacia el norte de África, Egipto y la península arábiga. España no volverá a ver otro eclipse solar total hasta 2053, según el Instituto Geográfico Nacional.

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