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Receta de flan de higos, un postre fácil para disfrutar de la fruta que despide el verano

Estos sabrosos frutos, que se recogen entre agosto y septiembre, son idóneos para tomar solos o para incorporar a postres tan ricos como este

Receta fácil de flan de higo casero (Pexels)
Receta fácil de flan de higo casero (Pexels)
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El higo es uno de esos manjares estivales por los que muchos esperan con ansias la llegada del verano. Es en estos meses cuando este dulce bocado encuentra su momento álgido de sabor y textura, ocasión perfecta para degustarlos en cualquiera de sus formas: frescos, como postre o ingrediente en nuestras recetas veraniegas.

Este flan de higo es el manjar ideal para aquellos que se declaran apasionados de esta fruta. Este postre sigue las bases del flan más tradicional, con ingredientes básicos como huevos, leche y azúcar, a los que se añade un puré de higos frescos como toque extra de sabor. Una vez hayamos mezclado todos estos ingredientes, seguiremos la técnica tradicional del baño María, logrando así una textura suave y un delicioso sabor afrutado que conquistará a todos los comensales.

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Receta de flan de higos

El flan de higos es una variante del tradicional flan, en la que se incorporan higos frescos o secos triturados a la base de huevos, leche y azúcar. La técnica principal consiste en mezclar los ingredientes y cocerlos al baño María, logrando así una textura suave y un sabor afrutado inconfundible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 60 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 6 higos frescos grandes
  • 4 huevos
  • 500 ml de leche entera
  • 120 g de azúcar (más 3 cucharadas para el caramelo)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Agua (para el baño María)
  • Unas gotas de zumo de limón

Cómo hacer flan de higos, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC y pon agua a calentar para el baño María.
  2. Lava los higos (si son frescos), quítales el rabillo y tritúralos bien hasta obtener un puré fino.
  3. Bate los huevos junto al azúcar hasta que la mezcla esté homogénea.
  4. Añade la leche y la vainilla, sigue batiendo. Incorpora el puré de higos y mezcla bien.
  5. Prepara el caramelo: pon 3 cucharadas de azúcar y unas gotas de limón en un cazo pequeño, calienta a fuego medio hasta que tome un color dorado. Vierte rápidamente en el fondo de la flanera.
  6. Vierte la mezcla de flan sobre el caramelo.
  7. Coloca la flanera en una bandeja profunda, añade agua caliente hasta la mitad del molde y hornea al baño María durante 40 minutos.
  8. Pincha el centro con un palillo para comprobar la cocción: debe salir limpio. Si no, deja 5 minutos más.
  9. Deja enfriar completamente y guárdalo unas 2 horas en la nevera si quieres que esté frío. Desmolda con cuidado antes de servir y decora, opcionalmente, con láminas de higo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal aprox.
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El flan de higos se conserva en la nevera hasta 3 días, siempre cubierto para evitar que absorba olores. No se recomienda congelar.

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