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Avance de ‘La Promesa’ del jueves 20 de agosto: la carta cambiará la vida de Curro para siempre y Petra confesará lo que le hizo a su hermana

Curro recibirá la ratificación oficial del condado de Linaja en el próximo capítulo de la ficción diaria de Televisión Española

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
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La trama de La Promesa alcanza otro de sus puntos de inflexión este jueves 20 de agosto, cuando Curro recibe la ratificación oficial del condado de Linaja y se enfrenta a una revelación que alterará su vida para siempre. El capítulo 888 de la serie emitida por La 1 materializará así los conflictos que han mantenido en vilo a los seguidores durante la semana, marcando un antes y un después en el palacio.

La semana en La Promesa ha estado marcada por una escalada de tensiones que avanza este jueves: la llegada de Julio a la dirección de la cocina bajo autorización de Alonso generó un conflicto directo con el personal, mientras Julieta buscó el apoyo de Manuel ante el acoso de Lorenzo. Paralelamente, la relación entre Ángela y su padre alcanzó un punto crítico ante la negativa de ella a aceptar su reconocimiento.

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Además, Jacobo se mantuvo al borde de la violencia contra Adriano, Samuel expuso la verdad sobre el vínculo entre María y Carlo, y Petra comenzó a desvelar ante Pía la oscura naturaleza de su pasado con Tomasa, preparando el terreno para las revelaciones definitivas que definen el episodio actual.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)

Qué pasará el jueves en ‘La Promesa’

La recepción de la carta del rey por parte de Curro no solo confirma su nuevo estatus nobiliario, sino que trae consigo una noticia capaz de transformar su existencia de manera irreversible. Mientras tanto, el personal de cocina vive momentos de alivio al conocer que su situación laboral cambiará próximamente, liberándose de la constante presión ejercida por Julio, quien no ha dejado de hostigarlos durante los últimos días.

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En el ámbito sentimental, Manuel pone en marcha una estrategia arriesgada para proteger a Julieta. Aprovechando el viaje de Ciro, el joven fingirá que ambos se dirigen a destinos distintos para lograr escaparse juntos. Esta maniobra busca evitar que Julieta caiga bajo el control de Ciro, manteniendo intacta la alianza que ambos han forjado frente a las dificultades que los acechan.

Por su parte, María intenta explicar a Carlo la naturaleza del beso compartido con Samuel, pero el joven se muestra inflexible y rechaza cualquier tipo de justificación. La tensión también afecta a Martina y Adriano, quienes persisten en su intento de apaciguar a Jacobo, aunque este último mantiene su actitud hostil y se niega a aceptar las disculpas ofrecidas tras los altercados previos.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El desenlace de ‘La Promesa’

El misterio que rodea a Petra y su hermana Tomasa se profundiza en La Promesa. Ante la insistencia de Pía por conocer la verdad, la señora Arcos rompe a llorar y admite haber cometido un acto atroz contra ella. La confesión revela que, a pesar del tiempo transcurrido, aún alberga la esperanza de obtener un perdón que parece inalcanzable. Pía intuye que esta revelación es apenas una parte de un secreto mucho más oscuro que todavía permanece oculto.

La Promesa mantiene así su estructura de intrigas y secretos. La audiencia aguarda el desenlace de estas tramas, consolidando el drama diario como un referente de giros inesperados donde cada decisión de los personajes, desde las maniobras de Manuel hasta los secretos de Petra, redefine constantemente el equilibrio de poder dentro del palacio.

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