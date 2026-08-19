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Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 20 de agosto: Bárbara y Luisa se unirán contra Dámaso y Enriqueta advertirá a José Luis sobre su deuda

Dámaso seguirá siendo un peligro en el próximo episodio de la ficción diaria de Televisión Española

Adelanto de 'Valle Salvaje' (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' (RTVE)
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La tensión se mantiene en Valle Salvaje este jueves con dos frentes abiertos que amenazan con alterar el equilibrio de poder en la hacienda. El capítulo 469, que se emite este jueves 20 de agosto en La 1 de RTVE, arranca donde lo dejó el miércoles: Bárbara y Luisa, convencidas de que Dámaso representa una amenaza real, deciden pasar a la acción y buscan a las únicas dos personas capaces de frenarlo. La pregunta que flota sobre el episodio es si esas personas aceptarán colaborar.

La decisión de las dos mujeres no surge de la nada. El lunes, la llegada del hijo de Adriana a la trama puso en marcha una cadena de eventos que ha ido escalando a lo largo de toda la semana. Rosalía y Leonor conocieron al bebé mientras Dámaso apretaba las tuercas a Mercedes y ordenaba a las parteras que lo prepararan para un fin que dejó a Petra completamente horrorizada. Esa imagen de la partera paralizada ante los planes del antagonista fue el primer indicio de que algo grave se fraguaba en torno al recién nacido.

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El martes, el foco se desplazó hacia el pulso nobiliario. Don Hernando se presentó ante el duque para intentar hacerle reconsiderar la cesión del título, mientras Bárbara y Luisa tomaban la decisión de contarle a Rafael toda la verdad. La jornada cerró con Dámaso irrumpiendo en la casa pequeña junto a Juan el de los obradores para poner a Victoria contra las cuerdas, una escena que dejó claro que el personaje no tiene intención de frenar sus maniobras.

'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)
'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)

La semana de ‘Valle Salvaje’

El miércoles trajo las consecuencias de esos dos días. Braulio confirmó a don Hernando que Manuela y Alejo se acercan demasiado, una situación que el marqués ya vivió con Leonardo y que no está dispuesto a repetir. La reacción del marqués fue inmediata: tomó medidas para cortar de raíz cualquier vínculo entre los dos jóvenes, un movimiento que anticipa nuevas tensiones internas en la trama del título y la autoridad dentro de Valle Salvaje.

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El otro gran frente del capítulo 468 lo abrió la confesión de Petra. La partera se presentó ante Luisa y Bárbara con una revelación que podría despejar las incógnitas que rodean al robo de los bebés, uno de los secretos más oscuros que arrastra Valle Salvaje desde hace semanas. Ese cruce de revelaciones es precisamente el que impulsa la acción del jueves.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el jueves en ‘Valle Salvaje’

Con esa revelación sobre la mesa y la amenaza de Dámaso ya confirmada, Bárbara y Luisa no pueden seguir esperando. La estrategia que adoptan pasa por recurrir a dos personas cuya identidad el avance oficial de Valle Salvaje no desvela, pero cuya implicación podría resultar decisiva para desenmascarar al antagonista. El suspense no es solo si aceptarán ayudar, sino qué precio pedirán a cambio.

El segundo gran hilo del episodio corre en paralelo y tiene como protagonista a Enriqueta, que lanza una advertencia directa a José Luis: recuperar el título nobiliario no lo librará de su deuda. La advertencia sitúa a José Luis en una posición comprometida, atrapado entre la aspiración de recuperar su posición social y las obligaciones que, al parecer, no desaparecen con el rango. Este frente conecta con el pulso que don Hernando mantuvo con el duque el martes y con las medidas que el marqués puso en marcha el miércoles, lo que convierte la cuestión del título en uno de los ejes narrativos de la semana de Valle Salvaje.

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