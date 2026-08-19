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Cinco plantas que no necesitan luz y son perfectas para pasillos o habitaciones interiores

Los espacios sin luz natural también se pueden decorar con plantas y aportar un toque cálido a tu hogar

Pasillo de vivienda con paredes oscuras, apliques de luz dorados, cuadros, tapiz de pared, una planta sansevieria, una ficus y una alfombra larga.
Un pasillo interior de vivienda decorado con plantas que no necesitan luz (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una de las mejores opciones para dar color y crear un espacio acogedor en espacios con poca luz es usar plantas. Una opción que no siempre resulta fácil porque la mayoría de variedades necesitan de luz natural para crecer, aunque no siempre es así.

Algunas plantas de interior como sansevieria, zamioculca o ficus elástica sobreviven a la perfección en zonas sin luz, lo que las convierte en la opción ideal para aquellos pasillos o áreas de los hogares en los que no hay luz.

Estas especies tienen gran capacidad para adaptarse a ambientes interiores. Cada una aporta personalidad y estilo, convirtiéndose en piezas clave en la decoración de pasillos, entradas o áreas con poca iluminación natural.

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Sansevieria, una planta que decora cualquier rincón

Planta de interior, sansevieria, lengua de suegra, purificadora, resistente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una planta resistente que purifica el aire y requiere pocos cuidados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria o lengua de suegra es una planta de interior reconocida por sus hojas largas, erectas y rígidas, de color verde oscuro con bordes amarillos o plateados según la variedad. Se adapta a diferentes condiciones ambientales y puede crecer en espacios con poca luz. Esta planta destaca por su resistencia y su capacidad para purificar el aire, ya que absorbe toxinas comunes y libera oxígeno durante la noche.

Para su cuidado, lo recomendable es regarla solo cuando el sustrato esté completamente seco, evitando el exceso de agua que podría provocar la pudrición de las raíces. Tolera ambientes secos y no requiere altos niveles de humedad. Además, es importante colocarla en macetas con buen drenaje y fertilizar una vez al mes durante la primavera y el verano.

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La zamioculca, una planta todoterreno para interiores

Una planta de hojas verdes en una maceta terracota, un felpudo marrón y una puerta de madera en la entrada de un edificio con una pared clara.
La zamioculca es una planta de hojas verdes y brillantes perfecta para decorar cualquier rincón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zamioculca es una planta que destaca por su follaje brillante, grueso y de color verde intenso. Sus hojas crecen en forma de tallos erguidos que almacenan agua, lo que le permite soportar períodos de sequía. Es adecuada para interiores debido a su tolerancia a la luz baja y su bajo mantenimiento. La zamioculca también contribuye a la purificación del aire, eliminando compuestos contaminantes presentes en ambientes cerrados.

El riego de esta especie debe ser moderado, solo cuando la tierra esté seca, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces. Es recomendable usar macetas con drenaje y sustrato ligero. No requiere fertilización frecuente; basta con abonar en primavera y verano de forma ocasional.

Cuándo elegir un ficus elástica para un pasillo amplio

Planta ficus elástica con hojas grandes y verdes en una maceta de terracota sobre el alféizar de una ventana, con un cortina clara a la derecha.
Un ficus elástica, o gomero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ficus elástica, conocida también como árbol del caucho, presenta hojas grandes, ovaladas y de textura gruesa, de color verde oscuro y superficie brillante. Puede alcanzar varios metros de altura en interiores y destaca por su porte vertical. Prefiere ambientes luminosos con luz indirecta y es capaz de adaptarse a diferentes condiciones, aunque responde mejor en espacios bien ventilados. Además, contribuye a mejorar la calidad del aire al filtrar toxinas.

Para su cuidado, se debe regar cuando la capa superficial del sustrato esté seca, evitando encharcamientos. Además, es recomendable limpiar sus hojas con un paño húmedo para facilitar la fotosíntesis y prevenir plagas.

La dracaena marginata es la opción ideal para zonas sin luz directa

Dracaena marginata. (Adobe Stock)
Dracaena marginata. (Adobe Stock)

La dracaena marginata es reconocida por su tallo delgado y sus hojas alargadas, finas y arqueadas, de color verde con bordes rojizos. Es una planta resistente y decorativa, adecuada para interiores y oficinas por su tolerancia a la luz baja y su capacidad para adaptarse a diversas condiciones. Al igual que otras especies de interior, ayuda a filtrar el aire y aporta un aspecto elegante a los espacios.

Para mantener la dracaena marginata, se aconseja regar solo cuando la tierra esté seca en la superficie, evitando el exceso de agua. Prefiere luz indirecta, aunque puede crecer en sitios con menor iluminación. Necesita un sustrato ligero y bien drenado, y basta con fertilizar cada dos meses en épocas de crecimiento.

Chamaedorea, la opción perfecta para los amantes de las palmeras

Planta Chamaedorea en maceta de terracota en un rincón. Ventana, mesa de madera con libros y taza. Lámpara de pie, sillón y alfombra estampada
Una planta Chamaedorea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chamaedorea, conocida como palma de salón, es una palmera de tamaño reducido que se caracteriza por sus hojas pinnadas, finas y de color verde claro. Es un elemento de decoración ideal para interiores por su porte compacto y su capacidad para prosperar en condiciones de poca luz.

Para su cuidado, es importante colocarla en lugares con luz indirecta, evitando la exposición directa al sol que puede quemar sus hojas. El riego debe ser moderado, permitiendo que el sustrato se seque parcialmente entre riegos. Prefiere ambientes húmedos, por lo que se puede pulverizar agua sobre sus hojas en climas secos.

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