Helados y lluvia artificial para combatir el calor: así protege BIOPARC Valencia a sus animales ante la alerta roja por altas temperaturas

Un lémur disfruta de un polo de fruta para combatir las altas temperaturas. (BIOPARC Valencia)

Guardar

Helados de fruta, bloques de hielo con carne, lluvia artificial y baños de barro. El calor extremo también obliga a los habitantes de BIOPARC Valencia a cambiar sus rutinas. Ante la alerta roja por altas temperaturas activada este miércoles en la Comunitat Valenciana, el parque ha reforzado sus medidas para garantizar el bienestar de los animales y ayudarles a sobrellevar unas jornadas especialmente adversas.

La situación meteorológica ha llevado a extremar las precauciones. La Aemet ha advertido de un ascenso notable de las temperaturas máximas en el litoral y prelitoral de Valencia, mientras los registros de este miércoles han vuelto a situarse en valores muy elevados en distintos puntos de la provincia, con máximas previstas de hasta 43 grados y valores que localmente pueden alcanzar los 44 grados en el interior sur de Valencia.

PUBLICIDAD

En BIOPARC, el protocolo estival incluye una adaptación de la alimentación para reducir el aporte calórico y favorecer la hidratación, además de un seguimiento específico de los ejemplares más vulnerables y de las numerosas crías que han nacido recientemente. Entre ellos se encuentran primates como los driles y chimpancés, así como elefantes, antílopes y rinocerontes.

Una de las medidas más llamativas son los llamados ‘helados’ para animales. El equipo de biología prepara estos alimentos en función de las necesidades de cada especie, con diferentes ingredientes, tamaños y texturas. “Los helados que realizamos para nuestras especies están siempre adaptados a su dieta”, explica Pepa Crespo, directora de Comunicación de BIOPARC Valencia, en un vídeo difundido por el parque.

PUBLICIDAD

Una suricata se refresca con un polo. (BIOPARC Valencia)

Así, para los primates y algunos herbívoros se utilizan principalmente fruta y algo de verdura, mientras que los carnívoros reciben pequeños trozos de carne congelados. En el caso de los animales piscívoros, el ingrediente elegido es el pescado, también en pequeñas piezas.

Más allá de servir como una forma de refrescarse, estos polos cumplen además una función de enriquecimiento ambiental. Los animales tienen que manipularlos y esperar a que el hielo se derrita para acceder a sus alimentos favoritos, lo que favorece comportamientos naturales y convierte la alimentación en una actividad estimulante.

Agua, sombra y vegetación para resistir las altas temperaturas

El agua se ha convertido en otra de las grandes aliadas del parque. BIOPARC ha aumentado la frecuencia de riego y mantiene en funcionamiento sistemas de aspersión y lluvia artificial que ayudan a refrigerar los recintos durante las horas de mayor calor. “Hemos reforzado las medidas anticalor, como los helados a los animales, la frecuencia de riego; ya disponen de zonas de sombra y la lluvia artificial”, señala Crespo.

PUBLICIDAD

Dos driles en el recinto de BIOPARC Valencia. (BIOPARC Valencia)

Además, algunas especies pueden recurrir a las rías y lagos del parque para darse un chapuzón, mientras que otras aprovechan los baños de barro para reducir su temperatura corporal. Las zonas de sombra y la frondosa vegetación completan las medidas destinadas a proporcionar espacios más frescos.

El propio BIOPARC también pone el foco en las condiciones de sus visitantes y reivindica su papel como “oasis climático natural”. Según explica el parque, durante las últimas olas de calor se han registrado diferencias de hasta 13 grados en la sensación térmica respecto al centro de Valencia. “La frondosa vegetación, todos los espacios por los cuales transcurre el recorrido con las sombras, con los árboles, las cascadas, las zonas de agua, son especialmente atractivas para disfrutar de este espacio de naturaleza salvaje”, apunta Crespo.

PUBLICIDAD