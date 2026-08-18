Receta de flan de albaricoque, una versión veraniega y afrutada del postre más tradicional

Receta de flan de albaricoque (Pexels)

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Es uno de los postres más tradicionales de nuestro recetario, pero pocos saben que el flan también queda delicioso cuando nos ponemos algo creativos. Esta receta dulce, elaborada a base de huevos, leche y azúcar, queda de maravilla cuando nos atrevemos a añadir otros sabores, como son los de la fruta de temporada. Hoy proponemos un riquísimo flan de albaricoque, una alternativa ideal para quienes buscan un toque afrutado y fresco en un clásico de la cocina casera.

El albaricoque es una de las grandes frutas del verano, muy apreciada en repostería por su sabor dulce y delicado. En esta receta, lo añadiremos en forma de puré, un triturado que dará aroma a la mezcla y que podemos sustituir por una mermelada para replicar la elaboración en cualquier otra estación del año. Un postre fácil, diferente y con un aroma fresco, perfecto para disfrutar en las sobremesas de verano.

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Receta de flan de albaricoque

El flan de albaricoque es un flan tradicional enriquecido con puré o mermelada de albaricoque. Se prepara al baño María, logrando una textura lisa, delicada y un sabor que combina el dulzor de la fruta con la suavidad de la leche y los huevos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h 15 min Preparación: 15 min Cocción: 1 h



Ingredientes

6 huevos grandes

500 ml de leche entera

150 g de azúcar

200 g de puré de albaricoque bien fino (o mermelada de albaricoque)

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

60 g de azúcar (para el caramelo)

2 cucharadas de agua (para el caramelo)

Cómo hacer flan de albaricoque, paso a paso

Prepara el caramelo: Pon 60 g de azúcar y 2 cucharadas de agua en un cazo. Cocina a fuego medio hasta obtener un caramelo ámbar. Viértelo en el fondo de un molde para flan, cubriendo bien la base. Deja enfriar. En un bol grande, bate los 6 huevos con 150 g de azúcar hasta que la mezcla blanquee. Añade el puré de albaricoque y la vainilla. Mezcla bien hasta integrar. Incorpora poco a poco la leche, mezclando hasta que quede una crema homogénea y sin grumos. Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar impurezas y viértela en el molde, sobre el caramelo ya frío. Cocina al baño María: Coloca el molde en una fuente con agua caliente y hornea a 160 ºC durante 1 hora. El agua no debe hervir fuerte. Puedes cubrir el molde con papel aluminio para evitar que se reseque. Pincha con una brocheta; debe salir limpia cuando el flan esté cuajado. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas. Desmolda pasando un cuchillo por los bordes y voltea con cuidado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 8 a 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal aprox.

Proteínas: 6 g

Grasas: 4,5 g

Hidratos de carbono: 28 g

Azúcares: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta 3 días, cubierto con film o en recipiente hermético. No congelar, ya que la textura puede alterarse.