Receta de flan de albaricoque, una versión veraniega y afrutada del postre más tradicional

Es uno de los postres más tradicionales de nuestro recetario, pero pocos saben que el flan también queda delicioso cuando nos ponemos algo creativos. Esta receta dulce, elaborada a base de huevos, leche y azúcar, queda de maravilla cuando nos atrevemos a añadir otros sabores, como son los de la fruta de temporada. Hoy proponemos un riquísimo flan de albaricoque, una alternativa ideal para quienes buscan un toque afrutado y fresco en un clásico de la cocina casera.
El albaricoque es una de las grandes frutas del verano, muy apreciada en repostería por su sabor dulce y delicado. En esta receta, lo añadiremos en forma de puré, un triturado que dará aroma a la mezcla y que podemos sustituir por una mermelada para replicar la elaboración en cualquier otra estación del año. Un postre fácil, diferente y con un aroma fresco, perfecto para disfrutar en las sobremesas de verano.
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Receta de flan de albaricoque
El flan de albaricoque es un flan tradicional enriquecido con puré o mermelada de albaricoque. Se prepara al baño María, logrando una textura lisa, delicada y un sabor que combina el dulzor de la fruta con la suavidad de la leche y los huevos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 h 15 min
- Preparación: 15 min
- Cocción: 1 h
Ingredientes
- 6 huevos grandes
- 500 ml de leche entera
- 150 g de azúcar
- 200 g de puré de albaricoque bien fino (o mermelada de albaricoque)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- 60 g de azúcar (para el caramelo)
- 2 cucharadas de agua (para el caramelo)
Cómo hacer flan de albaricoque, paso a paso
- Prepara el caramelo: Pon 60 g de azúcar y 2 cucharadas de agua en un cazo. Cocina a fuego medio hasta obtener un caramelo ámbar. Viértelo en el fondo de un molde para flan, cubriendo bien la base. Deja enfriar.
- En un bol grande, bate los 6 huevos con 150 g de azúcar hasta que la mezcla blanquee.
- Añade el puré de albaricoque y la vainilla. Mezcla bien hasta integrar.
- Incorpora poco a poco la leche, mezclando hasta que quede una crema homogénea y sin grumos.
- Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar impurezas y viértela en el molde, sobre el caramelo ya frío.
- Cocina al baño María: Coloca el molde en una fuente con agua caliente y hornea a 160 ºC durante 1 hora. El agua no debe hervir fuerte. Puedes cubrir el molde con papel aluminio para evitar que se reseque.
- Pincha con una brocheta; debe salir limpia cuando el flan esté cuajado.
- Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas. Desmolda pasando un cuchillo por los bordes y voltea con cuidado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde de 8 a 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 180 kcal aprox.
- Proteínas: 6 g
- Grasas: 4,5 g
- Hidratos de carbono: 28 g
- Azúcares: 24 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se puede conservar en la nevera hasta 3 días, cubierto con film o en recipiente hermético. No congelar, ya que la textura puede alterarse.
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