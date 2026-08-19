Feijóo llevará al Supremo el “plantón” de Marlaska, Albares y Robles al Senado para explicar la crisis de Ceuta: “El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Partido Popular llevará ante el Tribunal Supremo la decisión de ministros del Gobierno de no comparecer este mes de agosto en el Senado para "informar a los ceutíes" y al resto de españoles de "por qué se ha invadido Ceuta".

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que su partido acudirá al Tribunal Supremo para reclamar que los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, comparezcan en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio. Los tres miembros del Gobierno estaban citados por la comisión de investigación de la Cámara Alta, donde el PP cuenta con mayoría, pero no acudieron al tener prevista su comparecencia en el Congreso la próxima semana.

“El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace ni en qué condiciones acepta ser controlado”, ha afirmado Feijóo durante su segunda visita a Ceuta desde el inicio de la crisis, que comenzó el pasado 30 de julio con la entrada irregular de miles de migrantes en la ciudad autónoma.

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El presidente del PP ha defendido que la comparecencia posterior de los ministros en el Congreso no responde a la petición formulada por el Senado y ha anunciado la judicialización de este enfrentamiento institucional. “Todavía hoy no sabemos exactamente por qué ha pasado. Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que nos digan si se pueden negar a comparecer en la Cámara territorial y no informar de lo que ha pasado en Ceuta a los españoles”, ha señalado junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Feijóo ha insistido en que la presencia de los ministros en el Congreso la próxima semana no exime, a su juicio, de la obligación de atender el requerimiento de la comisión del Senado. “Una comparecencia posterior en el Congreso no exime de la petición del Senado. Usaremos los mecanismos legales para obligarles a informar de lo que ha pasado”, ha añadido.

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El PP pide reprobar a cinco ministros

La ofensiva de los populares no se limitará a la vía judicial. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su grupo registrará cinco solicitudes de reprobación para que sean debatidas y, en su caso, aprobadas en el primer pleno de la Cámara Alta de septiembre. Las iniciativas se dirigirán contra Grande-Marlaska, Albares y Robles por no haber acudido a la comisión de investigación sobre la crisis de Ceuta. A ellos se sumarán las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Igualdad, Ana Redondo.

En el caso de Mónica García, el PP fundamentará su petición en el “colapso sanitario” que, según los populares, se ha producido en Ceuta durante la crisis migratoria. Respecto a Ana Redondo, Alicia García ha criticado que la ministra “no ha pisado Ceuta” pese a que, según ha afirmado, “las agresiones sexuales se han multiplicado”.

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Feijóo ha aprovechado su comparecencia para elevar el tono de sus críticas al Ejecutivo y situar la gestión de la crisis migratoria en el centro de su visita. El presidente del PP ha asegurado que el 30 de julio España “perdió el control de una de sus fronteras” y ha sostenido que, veinte días después, los ciudadanos de Ceuta continúan sufriendo lo que considera un “abandono del Gobierno de la nación”.

El líder de la oposición también ha cuestionado que Pedro Sánchez todavía no haya comparecido para dar explicaciones sobre lo sucedido, mientras que, según ha señalado, “algunos primeros ministros europeos” sí lo han hecho antes que el presidente español. A su juicio, la situación supone una “absoluta irresponsabilidad del Gobierno central” y está “desprotegiendo a más de 80.000 españoles que residen en Ceuta”.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios de comunicación en el Palacio de la Asamblea de Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)

Durante su intervención, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de haber mantenido tres planteamientos que considera falsos sobre la crisis. El primero, que el episodio migratorio se produjo como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo; el segundo, que la situación ya está resuelta; y el tercero, que quienes denuncian la situación y reclaman el cumplimiento de la legislación migratoria actúan desde posiciones racistas.

“Hace tres semanas todo el mundo vio que no se estuvo a la altura antes de la invasión, durante para contenerla y después tampoco”, ha afirmado. Feijóo ha puesto además en duda los datos ofrecidos inicialmente sobre el número de migrantes que permanecían en la ciudad. Según ha asegurado, se comunicó que la normalidad se había recuperado en 48 horas y que quedaban unas 2.000 personas, mientras que, según sus cálculos, “hay al menos 10.000 personas, cuatro veces más”.

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El presidente del PP ha defendido que reclamar el cumplimiento de la ley y una mayor protección de la frontera no constituye una posición racista. “Es mentira decir que los ceutíes son insolidarios, pedir que se cumpla la ley no es racismo y que se proteja la frontera tampoco”, ha sostenido.

Siete medidas para Ceuta

Feijóo ha acompañado el anuncio de la ofensiva institucional y judicial con un paquete de siete propuestas para abordar la situación de la ciudad autónoma. La primera pasa por establecer un “mando único” para coordinar la respuesta a la crisis. “Aquí no manda nadie, solo el presidente de la ciudad autónoma”, ha afirmado, antes de reclamar de nuevo al Gobierno su activación.

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Como segunda medida, el líder del PP ha planteado el “regreso voluntario” de las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta o, cuando corresponda, su expulsión. Ha reclamado al Ejecutivo que active los procedimientos legales de repatriación y que complete los expedientes de expulsión en un plazo de un mes.

El tercer punto se centra en la relación con Marruecos. Feijóo ha reclamado “respeto y reciprocidad” y ha defendido que España debe utilizar “todos los medios, ley y aliados” a su disposición. En este sentido, ha cuestionado la política desarrollada por el Gobierno con Rabat y ha advertido de que la seguridad de una ciudad española “no puede depender de una nación extranjera”.

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Como cuarta medida, ha reclamado el uso de las herramientas europeas disponibles para gestionar la situación migratoria. Entre ellas ha citado el reglamento de crisis, Frontex, los procedimientos de triaje, el sistema de asilo y los mecanismos de retorno. “España tiene medios e instrumentos propios y los de Europa, pero no se ha usado ninguno”, ha afirmado.

La quinta propuesta plantea reforzar la protección de la frontera mediante más infraestructura y medios humanos, además de reformas legales. Feijóo ha defendido que la frontera debe ser “inviolable” y ha anunciado que el PP planteará una reforma de la ley de asilo.

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El sexto punto consiste en reclamar un mayor reconocimiento de Ceuta en el ámbito europeo. El líder del PP ha defendido que la ciudad autónoma tenga presencia en el Comité de las Regiones y ha planteado que reciba un tratamiento similar al de otros territorios europeos alejados del continente.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Agostime / Europa Press)

La séptima medida se centra en la economía. Feijóo ha propuesto un plan de reactivación con participación de la sociedad civil, un marco específico que blinde por ley las bonificaciones a la Seguridad Social, compromisos económicos e inversión pública, además de mejoras en la conectividad con la Península y un plan de choque contra el desempleo juvenil.

El presidente del PP ha defendido también una mayor presencia del Estado en Ceuta: “Mayor presencia del Estado, no menos Estado”, ha señalado durante su intervención, en la que ha reclamado al Ejecutivo respuestas ante una crisis que, veinte días después de las entradas masivas registradas el 30 de julio, continúa centrando el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición.