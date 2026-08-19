Europa crea un pasaporte para coches: así funcionará y estos son los datos que permitirá consultar

Una persona extiende un brazo por la ventanilla para mostrar un pasaporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar un coche está a punto de convertirse en una operación algo más transparente. Europa prepara un nuevo pasaporte digital para los vehículos que permitirá consultar, a través de un código QR, información que hasta ahora no siempre ha estado al alcance de los conductores. Desde los datos de homologación y las emisiones hasta el consumo, la autonomía o, en el caso de los vehículos electrificados, el estado de la batería.

El sistema se denomina Environmental Vehicle Passport (EVP), o pasaporte medioambiental del vehículo, y forma parte de la normativa Euro 7 aprobada por la Unión Europea. No será una nueva tarjeta que el conductor tenga que llevar en la guantera ni un documento físico que acompañe al coche: será un registro digital asociado a cada unidad y diseñado para ofrecer una fotografía más completa de su comportamiento medioambiental y energético.

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La idea es que la información sea homogénea en toda la Unión Europea. De esta forma, un comprador podrá consultar los mismos tipos de datos tanto si adquiere un vehículo en España como si lo hace en otro país comunitario, sin depender únicamente de las cifras comerciales que ofrece cada fabricante.

Qué información aparecerá

El pasaporte permitirá identificar de forma inequívoca cada vehículo. Entre los datos que recogerá figuran el fabricante, el modelo, el número VIN y la fecha de fabricación, además de la información relativa a su homologación y la potencia del motor, tanto si se trata de un propulsor de combustión como de uno eléctrico.

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A partir de ahí llega la parte más interesante para el conductor. El EVP incluirá información sobre las emisiones contaminantes y de CO₂, el consumo de combustible o electricidad y, en los vehículos eléctricos, los datos correspondientes a la autonomía cuando resulte aplicable.

No se trata, por tanto, simplemente de añadir otra etiqueta al coche. La información quedará vinculada a la unidad concreta, de modo que el pasaporte funcionará como una especie de ficha digital del vehículo. Esto puede resultar especialmente útil cuando el automóvil cambie de propietario, ya que permitirá acceder a información que puede ser relevante para valorar sus características y su comportamiento energético.

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Una mujer muestra un pasaporte por la ventanilla del coche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y hay un elemento que tendrá un peso especial a medida que los coches eléctricos e híbridos enchufables ganen presencia en el mercado: la batería. La duración de este componente es uno de los aspectos que más dudas puede generar a la hora de comprar un vehículo electrificado, especialmente en el mercado de ocasión. Euro 7 establece unos requisitos mínimos de durabilidad que los fabricantes deberán cumplir.

Durante los primeros cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra antes, la batería deberá conservar al menos el 80% de su capacidad energética original. Después, entre ese momento y los ocho años o 160.000 kilómetros, el mínimo exigido será del 72%. Estos porcentajes no significan que todas las baterías vayan a tener exactamente ese nivel de capacidad cuando alcancen esos plazos. Son umbrales mínimos de durabilidad que deberán garantizar los fabricantes en los modelos sometidos a Euro 7.

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Además, el sistema permitirá acceder a información actualizada sobre el estado de la batería generada por los propios sistemas de monitorización del vehículo. Un dato especialmente relevante para quien valore adquirir un eléctrico de segunda mano y quiera conocer algo más que los kilómetros que marca el cuentakilómetros.

Un QR en el coche y sin necesidad de instalar aplicaciones

Acceder al pasaporte tampoco debería convertirse en un trámite complicado. La normativa prevé que la información pueda consultarse mediante un código QR, que podrá situarse en diferentes puntos del vehículo o integrarse en sus sistemas electrónicos. El conductor no tendrá que instalar una aplicación específica ni crear previamente una cuenta para acceder a los datos disponibles. La intención es que la consulta sea directa y sencilla, de manera que la información pueda comprobarse sin añadir nuevas barreras al proceso.

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Además, los datos no desaparecerán al poco tiempo. El sistema deberá garantizar que la información del pasaporte permanezca accesible durante al menos 20 años desde la fecha de fabricación del vehículo.

¿Cuándo empezará a aplicarse?

El pasaporte no aparecerá de un día para otro en todos los coches que circulan por Europa. Su implantación será progresiva y estará vinculada al calendario de aplicación de Euro 7. La primera fecha marcada es el 29 de noviembre de 2026. Desde ese día, los modelos de nuevo lanzamiento que obtengan su homologación deberán adaptarse a los requisitos establecidos por la nueva normativa.

El siguiente paso llegará exactamente un año después. El 29 de noviembre de 2027, la obligación se extenderá a todos los vehículos nuevos matriculados en la Unión Europea que estén incluidos en el ámbito de aplicación de Euro 7. Desde entonces, los automóviles afectados no podrán comercializarse sin el correspondiente pasaporte digital.

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Según han informado desde el Consorcio de Bomberos en redes sociales, el accidente ha provocado fuego en la planta baja de la casa, obligando a una actuación urgente en la que participaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Torrent y Paterna, junto a un sargento de Torrent y un oficial

La medida, eso sí, mira hacia los coches que lleguen al mercado a partir de ese calendario. No tendrá carácter retroactivo. Los vehículos que ya estén matriculados bajo normativas anteriores, incluidos los actuales modelos Euro 6, no recibirán automáticamente un pasaporte medioambiental. Tampoco será posible solicitarlo posteriormente para incorporarlo a la documentación de un coche que no esté sujeto a las nuevas obligaciones.

Por tanto, los propietarios de los vehículos que ya circulan por las carreteras europeas no tendrán que hacer ningún trámite cuando el sistema entre en funcionamiento. Su coche seguirá contando con la documentación correspondiente a la normativa bajo la que fue homologado y matriculado.

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