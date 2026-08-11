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Juan José Ebenezer, mecánico, advierte sobre el peligro de ignorar ruidos en el motor del coche: “Muchas veces las averías que son económicas se vuelven muy caras”

El creador de contenido en redes sociales recomienda identificar a tiempo la causa de un ruido extraño o de cualquier comportamiento del vehículo que se salga de lo habitual

Juan José Ebenezer, mecánico, advierte sobre el peligro de ignorar ruidos en el motor del coche: “Muchas veces las averías que son económicas se vuelven muy caras” (Montaje Infobae)
Juan José Ebenezer, mecánico, advierte sobre el peligro de ignorar ruidos en el motor del coche: “Muchas veces las averías que son económicas se vuelven muy caras” (Montaje Infobae)
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“Cuando escuches un pequeño ruido en el coche, antes de seguir andando, por favor, ve al taller”, recomienda Juan José Ebenezer, mecánico y divulgador, en una de sus publicaciones recientes en TikTok, donde reúne más de 300.000 seguidores. Su consejo es directo: no ignorar ningún síntoma, por leve que parezca, y actuar antes de que un problema menor se convierta en una reparación de mayor alcance y coste.

“Mirad lo que hemos encontrado cuando hemos quitado el cárter del BMW del que hablamos, que tenía un ruido muy extraño en la parte que estaba pegada al embrague”, explica, señalando sobre la mesa una acumulación de pequeñas virutas metálicas.

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El retraso en la reparación transforma fallos menores en problemas graves

“Todas estas virutillas no son otra cosa que parte de un casquillo que se ha desgastado o se ha roto por dentro por haber seguido andando así y se ha acabado cayendo hacia la parte baja donde está el cárter”, explica el mecánico. “Eso es lo que se supone que está entre la biela, entre los casquillos de biela, o casquillos del cigüeñal o cualquier casquillo que trae el motor, que lo único que hace es una unión para que sea totalmente perfecta entre dos componentes, para que una película de aceite evite que se desgaste”, describe.

Cuando esa unión falla, el motor se expone a una reacción en cadena. “Si ahí tenemos arañazos, problemas de lubricación, o tenemos estos elementos que entran dentro y lo arañan, cogemos holgura, se acaban destrozando de forma mucho más rápida y se parte muy rápido”, detalla Ebenezer, mientras muestra cómo los pequeños restos metálicos se convierten en la mejor pista de lo que está sucediendo dentro.

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El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

El análisis es minucioso. El desgaste de los casquillos, explica Ebenezer, deja fragmentos en el cárter y contamina el aceite, lo que compromete la lubricación y acelera el daño del resto de componentes. “Se deshace en pequeñas piezas que hacen que se degrade más rápido y es una relación en cadena que hace que tengamos ese problema”, apunta.

La clave, insiste, está en el mantenimiento y en la respuesta temprana. “La clave está en el aceite y su correcto mantenimiento”, subraya. El retraso en la reparación, advierte, puede transformar una intervención sencilla en un trabajo mucho más costoso, sobre todo si el problema afecta a piezas internas del motor.

Ebenezer muestra el proceso completo: desde el ruido inicial hasta el hallazgo de las virutas en el cárter, pasando por la explicación técnica sobre el papel de los casquillos y el impacto de la falta de lubricación adecuada. El objetivo es que cualquier conductor pueda identificar los síntomas y entender la importancia de acudir al taller sin demora. El consejo, claro y repetido, se mantiene como conclusión: ante cualquier ruido extraño, antes de seguir circulando, la prioridad debe ser la revisión profesional. “Muchas veces las averías que son económicas se vuelven muy caras solamente por haberlo dejado apurado y por desconocimiento”. El diagnóstico queda a la vista, con el motor abierto y las piezas sobre la mesa. El resto, insiste Ebenezer, depende de la decisión del conductor.

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