Las 43 personas a las que el rey Carlos III ha retirado sus títulos desde que llegó al trono: “Cualquier condenado por delitos penales pierde el privilegio”

El rey Carlos III, en imagen de archivo (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

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El rey Carlos III ha retirado 43 honores desde su llegada al trono tras la muerte de la reina Isabel II, según el registro público de revocaciones del Cabinet Office, una relación oficial que abarca desde agosto de 2023 hasta julio de 2026 y que incluye diferentes condecoraciones y hasta un único título de caballero anulado tras una condena penal.

El registro oficial sitúa así el desglose por categorías: 26 MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico), 12 OBE (Oficial de la Orden del Imperio Británico), dos CBE (Comendador de la Orden del Imperio Británico), dos BEM (Medalla del Imperio Británico) y una distinción de caballero. El Gobierno británico publicó por primera vez esa lista en agosto de 2023 y la ha actualizado por última vez en julio de 2026.

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Entre los casos más recientes figura Jeffrey Donaldson, exlíder del Partido Unionista Democrático, cuyo título fue cancelado y anulado en julio de 2026 después de su condena penal. En junio, el exdirigente había sido condenado en el tribunal de la Corona de Newry por delitos de abuso sexual infantil. Un aviso publicado en la Gazette recoge que el rey “ha ordenado la cancelación y anulación” del título concedido a Donaldson en 2016. Su abogado, John McBurney, ha confirmado que ya se han presentado los documentos para recurrir la condena.

El exlíder del DUP Jeffrey Donaldson recurre su condena por violación y agresión sexual (Europa Press)

Los títulos que ha retirado Carlos III

El Cabinet Office sostiene en su registro actual que las distinciones se revocan cuando una persona es considerada responsable de desacreditar el sistema de honores. Los motivos que aparecen en los expedientes publicados incluyen condenas penales, sanciones profesionales, inhabilitación profesional, incumplimiento de una orden judicial y conductas que desprestigian ese sistema.

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La primera tanda incorporada al registro público llegó en agosto de 2023 con 12 nombres: Peter Antonelli, Anthony Bailey, McKeeva Bush, Paul Cahill, Dario Gradi, Anthony Griffin, Thomas Hogg, Richard Pallister, Raymond Parry, Krishna Singh, Jonathan Ullmer y Nicholas Welch. Gradi, exentrenador del Crewe Alexandra y una de las figuras más reconocibles de los banquillos del fútbol inglés, perdió el MBE que había recibido en 1998 por inhabilitación profesional.

En febrero de 2024 se añadió Paula Vennells, antigua consejera delegada de Post Office, que perdió su CBE. En esa misma tanda aparecieron también Richard Cowie y Hugh Morgan-Williams, ambos desposeídos de su MBE. Diciembre de 2024 sumó otros seis nombres al registro: Michael Andrea, que perdió un BEM; Anil Bhanot, un OBE; Robert Johnston, un MBE; Lawrence Jones, otro MBE; Shiu-Kum Lam, un OBE; y Raminder Ranger, un CBE.

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El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ha recibido de la Asociación Progeria Alexandra Peraut una donación de 10.000 euros para la investigación del síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, una enfermedad genética ultra-rara que afecta solo a 1 de entre 20 millones de personas.

El siguiente gran bloque llegó en agosto de 2025 con otras 12 personas: Wayne O’Donnell, Andrew Whiddett, Iain Fergusson, David Pickthall, Timothy Biles, Harry Legg, Julie Meyer, Jan Latham-Koenig, Sean Cox, Mike Pilavachi, Richard Evans y Peter Conniffe. Meyer, antigua inversora de Dragons’ Den, perdió el MBE que había recibido en 2012 por desacreditar el sistema de honores.

Los últimos en perder sus honores

Ese mismo mes, Mike Pilavachi, fundador del movimiento juvenil cristiano Soul Survivor, también perdió un MBE. Jan Latham-Koenig, director de orquesta y compositor, fue desposeído de su OBE por una condena penal, según el registro del Cabinet Office. En marzo de 2026 se añadieron nueve nombres más: Ian Ashbolt, Lloyd Hamilton, Angela Middleton, Nigel O’Connor, Tony Reilly, Paul Rose, Anant Shah, Graham Trewhella y Stuart Hogg. El excapitán de la selección escocesa de rugby perdió el MBE que había recibido en 2024 tras una condena penal.

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La última actualización, en julio de 2026, incorporó a Donaldson y elevó el total a 43 revocaciones dentro del registro publicado por el Gobierno británico. Entre 1997 y 2024, Donaldson fue diputado por Lagan Valley, ocupó además un escaño en la Asamblea de Irlanda del Norte entre 2003 y 2010 y lideró el Partido Unionista Democrático entre 2021 y 2024.

El expríncipe Andrés con Carlos III (AP Photo/Joanna Chan, File)

Tras la retirada del título, el líder de los conservadores de Oxfordshire, Liam Walker, elogió la decisión del monarca por proteger la “integridad y el valor del sistema de honores”. Walker ha afirmado: “Los honores se conceden para reconocer un servicio y unos logros sobresalientes, y cualquiera condenado por delitos penales graves ha perdido el privilegio de conservarlos”. A esta lista se sumaría su propio hermano, el expríncipe Andrés, que no solo perdió títulos honoríficos por su vínculo con Epstein sino también militares y su condición de príncipe y duque de York.

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