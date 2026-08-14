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Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

A pesar de su escasa presencia, la señal R-109 representa una obligación estricta para un tipo concreto de vehículos

La señal R-109 que prohíbe la entrada a Vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables
La señal R-109 que prohíbe la entrada a Vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables
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La DGT tiene un amplio repertorio de señales de tráfico, algunas más conocidas y reconocibles que otras. Un octógono rojo con el borde blanco y la palabra STOP en el centro no puede ser otra que una señal de stop. ¿Un coche negro con una llama en el capó? Se trata de la R-109, una señal poco habitual, pero con un significado muy concreto y de gran importancia para la seguridad en determinadas vías.

Prohibido el tránsito con carga peligrosa

La señal R-109 indica una prohibición estricta: veta el acceso a vehículos que transporten mercancías peligrosas, en concreto, aquellas clasificadas como explosivas o inflamables. Su diseño, inconfundible una vez visto, muestra la silueta de un coche negro bajo una gran llama naranja sobre fondo blanco, todo ello enmarcado por un círculo rojo. Su función es clara y no admite interpretaciones: allí donde aparece, los vehículos que lleven este tipo de cargas no pueden pasar.

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No es una advertencia ni una sugerencia, sino una orden directa y de obligado cumplimiento. La DGT suele situar esta señal en lugares estratégicos donde un accidente con mercancías peligrosas supondría un riesgo elevado para las personas, los bienes y el entorno. Accesos a túneles, zonas industriales, travesías urbanas, proximidades de puertos o áreas próximas a infraestructuras críticas son los puntos en los que suele encontrarse la R-109.

La lógica detrás de esta regulación es sencilla. Si un camión con materiales explosivos o inflamables sufre un accidente en uno de estos lugares, las consecuencias podrían ser mucho más graves que en una carretera convencional. Por ese motivo, la DGT refuerza la seguridad restringiendo el paso de estos vehículos en zonas especialmente sensibles.

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Carga peligrosa
La señal R-109 prohíbe el paso a vehículos con mercancía peligrosa (Shutterstock)

600 euros de multa y retirada de puntos

La normativa de tráfico española es tajante en este aspecto. Saltarse una prohibición marcada por la R-109 no solo es una infracción, sino que implica una sanción económica de 600 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir. El Reglamento General de Circulación recuerda que “el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento”, por lo que ni la falta de costumbre ni el desconocimiento de la señal sirven como justificación ante los agentes.

Aunque la R-109 no es una de las señales más habituales en la red viaria, su papel en la seguridad es fundamental. En muchos casos, su presencia pasa desapercibida para los conductores particulares, pero para los profesionales del transporte de mercancías representa una barrera muy clara. La infracción no solo puede conllevar sanciones económicas y pérdida de puntos, sino también expedientes administrativos para la empresa transportista e, incluso, la suspensión de autorizaciones para operar con mercancías peligrosas.

En definitiva, la R-109 es una de esas señales que, aunque no se crucen a diario, cumplen una función esencial para la prevención de accidentes graves. Su presencia en túneles, polígonos industriales y zonas sensibles recuerda que la seguridad vial también depende del respeto a las normas específicas para cada tipo de vehículo y carga. Ignorarla puede salir caro, tanto por la sanción como por las consecuencias que podría acarrear un accidente en lugares especialmente vulnerables.

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