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La ciudad romana de Badajoz que resurgió con un teatro con capacidad para mil espectadores

Más de 2.000 años después de su creación, sus templos, su foro y su escenario revelan un lugar que aún conserva buena parte de su historia

Ciudad romana de Regina Turdulorum
Ciudad romana de Regina Turdulorum (Turismo de Extremadura)
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Un teatro para mil personas, un foro monumental y una red urbana soterrada explican por qué una ciudad romana del sur de Badajoz, fundada hace más de 2.000 años, se ha convertido en la parada obligatoria de los itinerarios de Extremadura.

Esta antigua ciudad es Regina Turduloru, ubicada en Casas de Reina, y se extiende a lo largo de más de un kilómetro del casco urbano actual y cada verano reúne a más de 10.000 espectadores entre las representaciones y los conciertos que se realizan durante el Festival de Teatro de Regina y el ciclo amateur Noches de Regina.

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El enclave, declarado Bien de Interés Cultural en 2012, ocupa un llano cerealista donde durante siglos convivieron restos romanos y campos de labranza. La calma que aparenta este pueblo oculta una ciudad despoblada cuya huella sigue visible en la toponimia de Casas de Reina.

Qué se conserva de Regina Turdulorum

Regina Turdulorum es una ciudad que se levantó después del abandono del cercano poblado amurallado del cerro de las Nieves, en un traslado vinculado a la proximidad de los cultivos, las minas y las vías de comunicación.

El asentamiento ya funcionaba en el siglo I y fue en época flavia cuando alcanzó la condición de municipio y comenzó su mayor desarrollo con una monumentalización del espacio público. El abandono no está del todo aclarado, aunque se sitúa a finales del siglo IV y con la llegada del Islam a la península la población regresó a la montaña. La fortaleza también conserva una cerca almohade del siglo XII que llegó a tener 15 torres albarranas y varios aljibes. Tras la conquista de 1246 pasó a ser cabecera de encomienda de la Orden de Santiago hasta su abandono definitivo.

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Durante generaciones, los vecinos de la zona han convivido con grandes muros visibles en el paraje conocido como Los Paredones sin identificar con precisión su origen. En cuanto a las excavaciones metódicas, comenzaron gracias al trabajo de Mariano del Amo y quedaron dirigidas por José María Álvarez y su equipo. Los trabajos se centraron primero en el frente escénico y después en el graderío, los vomitoria, el postcaenium y el perímetro de la fachada.

Ciudad romana de Regina Turdulorum
Ciudad romana de Regina Turdulorum (Museo Arqueológico Provincial de Badajoz)

El teatro es el edificio mejor conservado del conjunto y ocupa el extremo noroccidental de la ciudad, apoyado sobre una suave ladera. Investigaciones consideran que su capacidad era de hasta mil personas y lo sitúan con uno de los espacios más reconocibles del enclave. El graderío se distribuía en 10 filas de gradas de arenisca y el acceso del público se hacía por cuatro vomitoria. El proscaenium presenta un notable estado de conservación y junto al pulpitum todavía se distinguen los pedestales y las cajas del aulaeum, el telón.

En cuanto a la scaenae frons, alcanza los 39,40 metros de longitud y presenta una pared de fondo abierta por tres valvae. Tras el abandono del edificio, en una fecha imprecisa, sus ruinas se reutilizaron para levantar la ermita de San Pedro de Villacorza, que ya estaba arruinada en el siglo XVIII.

El foro, la Dama de Regina y la ciudad que sigue bajo tierra

La ciudad no quedó alterada por construcciones posteriores porque permaneció en un descampado, una circunstancia que fue favorable para su conservación. Aún así, durante siglos funcionó como cantera de materiales y fuente de cal para los pueblos del entorno.

En el área central del conjunto se han identificado un recinto porticado, los podios de tres templos y varios edificios, en una disposición que pudo intentar reproducir la tríada capitolina de Roma. Además, junto a ese grupo apareció otro templo dedicado a la Pietas Augusti, fechado en época de Domiciano y restaurado a finales del siglo II d.C.

Bajo la superficie se conserva otra parte esencial de la ciudad. El urbanismo seguía un trazado ortogonal de calles pavimentadas con losas de piedra y, bajo ellas, una red de saneamiento en buen estado que se construyó antes que el propio entramado urbano y desemboca en los arroyos de San Pedro y San Blas. El crecimiento urbano fue longitudinal, con un decumanus maximus de 273 metros. En el cruce con el kardo maximus se concentraban los edificios principales y las tabernae.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

La visita comienza en el Centro de Interpretación de Casas de Reina, donde se conserva la parte superior de la estatua de mármol de la Dama de Regina, hallada en 2010 en el foro. La pieza ha sido identificada con una escultura de Juno integrada en la tríada capitolina.

El centro reúne además cabezas-retrato recuperadas de un pozo del foro, entre ellas una de Trajano, estatuillas de Venus y Minerva y 818 antoninianos de imitación. Ese conjunto forma uno de los tesoros numismáticos más importantes de la península.

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