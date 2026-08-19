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Laurent de Bélgica convierte en príncipe a su hijo ilegítimo a los 26 años al reconocerlo en el registro civil: no entrará en la línea de sucesión

Como descendiente directo de Alberto II, el joven ha pasado a ser príncipe de manera automática

Laurent de Bélgica junto a su hijo Clément (Instagram)
Laurent de Bélgica junto a su hijo Clément (Instagram)
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Laurent de Bélgica ha terminado de reconocer a Clément Vandenkerckhove, su hijo ilegítimo: la formalización de la paternidad del hermano del rey Felipe ante el registro civil en febrero ha otorgado automáticamente el título de príncipe a al joven de 26 años, aunque, eso sí, sin efectos sobre la sucesión al trono ni derecho a dinero público.

Según Soir mag, el documento se firmó en febrero ante un oficial del estado civil y de la misma manera lo hizo el propio Clément Vandenkerckhove. Ese acto administrativo le convierte en príncipe de Bélgica por aplicación directa de un decreto real de 12 de noviembre de 2015 que extiende ese título a todos los descendientes directos del rey Alberto II.

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La revelación pública de la paternidad se había producido en septiembre de 2025, cuando el príncipe Laurent reconoció por primera vez ser el padre biológico del joven. Clément nació de su relación con la cantante belga Wendy Van Wanten, cuyo nombre civil es Iris Vandenkerckhove. La consecuencia más visible del reconocimiento es simbólica e institucional, no política ni económica, ya que el nuevo título no le atribuye un papel oficial de primer nivel ni le da acceso a fondos públicos.

Laurent de Bélgica, en iamgen de archivo (REUTERS/Francois Lenoir)
Laurent de Bélgica, en iamgen de archivo (REUTERS/Francois Lenoir)

El nuevo príncipe de Bélgica

La base jurídica está en el decreto real del 12 de noviembre de 2015. El constitucionalista belga Christian Behrendt ha explicado a la publicación que se trata de un derecho automático y que no hace falta ningún trámite adicional para usar el título. Esa interpretación supone además que ni siquiera el rey podría negárselo. Behrendt ha precisado, no obstante, que utilizarlo de forma efectiva queda en el terreno de la decisión privada de Clément.

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La publicación belga añade que el joven pasa a ser heredero de pleno derecho de su padre en las mismas condiciones que Louise, Nicolas y Aymeric de Bélgica, los otros tres hijos del príncipe Laurent. Ese cambio afecta al plano sucesorio patrimonial, no al orden de sucesión de la Corona. La línea al trono, según la legislación vigente, sigue reservada exclusivamente a los descendientes matrimoniales del rey Alberto II y la reina Paola. Por eso, el reconocimiento de la paternidad y la adquisición del título no alteran la posición sucesoria de la monarquía belga.

La finca, ubicada en Granada, fue su refugio vacacional hasta 1993, año en el que el monarca falleció mientras se encontraba de vacaciones en la localidad andaluza.

La nueva vida del hijo de Laurent de Bélgica

En el plano económico, la situación tampoco varía. Como confirmó el padrastro de Clément, Frans Vancoppenolle, al canal VRT, no le corresponde sueldo alguno y, igual que sus medio hermanos, deberá sostenerse por sus propios medios. La otra variable posible afecta al apellido. De acuerdo con La Libre Belgique, Clément podría adoptar el apellido Saxe-Cobourg, aunque esa opción depende exclusivamente de su voluntad.

Por ahora, esa posibilidad parece remota. En declaraciones a Nieuwsblad, el joven ha afirmado: “Podría hacerlo, pero estoy orgulloso del nombre Vandenkerckhove. Sacrificar ese apellido sería traicionar todo lo que mi madre ha hecho por mí”. El reconocimiento formal llega después de una relación construida con lentitud. Clément creció con su madre y supo a los 16 años que su padre era el príncipe Laurent de Bélgica, pero el primer contacto no llegó hasta que cumplió 20. Desde entonces, ambos han ido estrechando el vínculo paso a paso.

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